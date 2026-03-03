Поиск здесь...
По четвертому мосту в Новосибирске проехало более 1,2 млн автомобилей

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Это 20 тысяч машин в сутки при расчетном плане в 70 тысяч

Меньше, чем планировали

По данным ГКУ НСО «ЦОДД», полученным с детекторов движения, установленных на мосту через реку Обь, в период с января по февраль 2026 года по новой переправе проехало более 1 миллиона 200 тысяч автомобилей. В среднем ежедневно по мосту проезжает около 20 тысяч транспортных средств.

— На мосту будет 22 пункты взимания платы: по 11 в каждую сторону, с различными типами системы оплаты. В рамках концессионного соглашения, заключенного с правительством Новосибирской области, сбор от оплаты идет на эксплуатацию объекта, содержание персонала, который будет этим заниматься и частично на погашение инвестиций, которые мы вложили в проект. Часть будет доплачивать правительство. Это все прописано в соглашении, — говорил на открытии моста генеральный директор транспортного дивизиона группы ВИС Александр Козаренко .

По оценкам концессионера, в сутки по мосту должно проезжать около 70 тысяч автомобилей. Судя по цифрам, пока недобор составляет 50 тысяч машин в сутки. По условиям соглашения, принцип платного проезда будет действовать до 2042 года.

Ипподромская дает трафик

Напомним, движение по мосту через реку Обь открыли 15 декабря прошлого года. Автомобилисты могут пользоваться большей частью инфраструктуры, предусмотренной концессионным соглашением между компанией «ВИС» и правительством Новосибирской области. Это включает основной ход дороги, правобережную развязку, 95-метровый тоннель под Транссибом и 12 съездов левобережной развязки.

— Наибольший транспортный поток регистрируется с улицы Ипподромской. В этом направлении суточный трафик варьируется от 10 до 12,5 тыс. автомобилей. Со стороны площади Энергетиков движение автотранспорта менее интенсивное, в этом направлении ежесуточно проезжает от 8 до 10 тыс. автомобилей, — говорится в сообщении Группы «ВИС».

Не в полную силу

Строители продолжают работы на оставшихся объектах мостовой концессии. Транспортное движение по уже открытым участкам не ограничено. Наиболее масштабные работы ведутся на 630-метровой трамвайной эстакаде, расположенной на левом берегу. Здесь укладывают рельсы, гидроизолируют дорожное полотно и устанавливают парапетное ограждение. На съезде С3 бетонируют подпорные стены, армируют плиту проезжей части и устанавливают буронабивные сваи со стороны улицы Широкой. В тоннеле на Станиславского бетонируют подпорные стены рамповой части. На левом берегу реки продолжаются работы по переустройству инженерных коммуникаций. На опорах эстакады в районе площади Энергетиков монтируют водоотводные системы.

Общая длина дороги, открытой для движения, составляет 5,1 километра. Мост, протяжённость которого равна 1,5 километрам, включает в себя пролётное строение длиной 715 метров и шириной до 32 метров, а также вантовый участок длиной 380 метров. Вантовая система, состоящая из 70 вант, удерживает три пролёта, общий вес которых составляет почти 30 тысяч тонн.

Ранее редакция сообщала о том, что суд обязал компанию «ВИС» расплатиться с подрядчиком четвертого моста.

Источник фото: Группа «ВИС»

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

Общество

Новосибирск

Четвертый мост ЦОДД автомобиль

