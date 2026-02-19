Банк Уралсиб получил награду премии YoFin за экспресс-гарантии для бизнеса

12 февраля в Москве прошла торжественная церемония вручения ежегодной премии «Банки года», организованная финансовым маркетплейсом YoFin при поддержке ТПП РФ и журнала RBG. Ее лауреатами стали российские банки, которые вносят значимый вклад в развитие малого и среднего бизнеса и помогают предпринимателям эффективно работать и масштабироваться в меняющейся экономике.

Главной целью премии стало выявление и признание наиболее значимых достижений в цифровизации финансового сектора. Как отмечают организаторы премии, победители определялись не по формальным критериям, а по реальной эффективности цифровых продуктов для бизнеса.

Банк Уралсиб стал победителем в номинации «Лучший продукт с автоодобрением для МСБ в сегменте до 3 млн рублей» – эксперты отметили наградой банковские экспресс-гарантии Уралсиба, онлайн-продукт, который позволяет клиентам в экспресс-режиме получить банковскую гарантию по рыночной стоимости в день обращения. Рассмотрение заявки происходит в автоматизированном режиме и с минимальным пакетом документов.

Как отметил начальник Управления привлечения ресурсов и развития продаж транзакционных продуктов Банка Уралсиб Сергей Кучугура, за 2025 год банк выпустил более 253 тысяч банковских экспресс-гарантий и увеличил портфель на 20% к предыдущему году. Благодаря эффективно выстроенным процессам Уралсиб сегодня выпускает уже до 1860 экспресс-гарантий в день, и эта цифра растет.

В целом в линейке Банка Уралсиб представлен полный спектр гарантий, закрывающих практически все актуальные потребности бизнеса. Уралсиб – один из ключевых игроков российского гарантийного рынка, банк является лидером рынка по количеству выпущенных гарантий в рамках 44-ФЗ за 9 месяцев 2025 года: доля 20% по всем видам гарантий и 31% – по гарантиям на участие в тендерах*.

Подробнее о продуктах и услугах Банка Уралсиб для бизнеса можно узнать на сайте Банка Уралсиб , по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16 или в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн,а также в офисах банка, обслуживающих бизнес-клиентов.