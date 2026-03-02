Замглавы сельсовета оштрафовали за снежные валы в Садовом

Прокуратура Новосибирского района совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проверила, как содержат дороги в зимний период в поселке Садовый.

Инспекция установила, что на проезжей части, проходящей по ул. Каспийская, скопился снег и образовалась зимняя скользкость. Также рядом с пешеходным переходом обнаружили снежные валы, которые ограничивали обзор и мешали движению пешеходов.

После вмешательства надзорного ведомства главе Станционного сельсовета внесли представление. Все выявленные нарушения оперативно устранили.

Кроме того, в отношении исполняющего обязанности заместителя главы администрации Станционного сельсовета возбудили административное дело. Чиновника признали виновным в несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

