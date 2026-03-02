Поиск здесь...
Власть Право&Порядок

Замглавы сельсовета оштрафовали за снежные валы в Садовом

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Прокуратура Новосибирского района оштрафовала чиновника на 20 тысяч рублей

Прокуратура Новосибирского района совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проверила, как содержат дороги в зимний период в поселке Садовый.

Инспекция установила, что на проезжей части, проходящей по ул. Каспийская, скопился снег и образовалась зимняя скользкость. Также рядом с пешеходным переходом обнаружили снежные валы, которые ограничивали обзор и мешали движению пешеходов.

После вмешательства надзорного ведомства главе Станционного сельсовета внесли представление. Все выявленные нарушения оперативно устранили.

Кроме того, в отношении исполняющего обязанности заместителя главы администрации Станционного сельсовета возбудили административное дело. Чиновника признали виновным в несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала, что на качественную уборку тротуаров в Новосибирске необходим миллиард.

Фото предоставлено прокуратурой Новосибирской области, автор- пресс-служба

Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы : Новосибирская область

Теги : штраф содержание дорог прокуратура Новосибирской области

В Новосибирске за год резко сократилось количество кофеен
Новосибирская область вошла в число самых закредитованных регионов РФ

Новосибирский общепит временно освободят от НДС

Автор: Оксана Мочалова

Министерство финансов РФ направило в правительство пакет поправок в Налоговый кодекс, которые сделают переход на новые налоговые условия для малого и среднего предпринимательства более комфортным. Предложенные меры касаются отсрочек по уплате НДС, корректировки правил для общепита и упрощения доступа к пониженным страховым взносам для производственников.

Одним из ключевых предложений стало временное освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) для предприятий общественного питания. С 1 апреля по 31 декабря 2026 года организации и ИП на упрощенной (УСН) и патентной (ПСН) системах, которые впервые стали плательщиками НДС в этом году, смогут не платить этот налог. При этом ранее действовавшее условие о соответствии уровня зарплаты сотрудников среднерегиональному показателю применяться не будет.

Читать полностью

Пошлины за установку рекламных конструкций в Новосибирске предлагают повысить

Автор: Юлия Данилова

Депутаты Госдумы предложили увеличить в два раза размер госпошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ поступили в нижнюю палату парламента.

В пояснительной записке отмечается, что пошлины в размере 5 тысяч рублей были установлены еще в 2014 году и с тех пор не индексировались. Они зачисляются в муниципальные бюджеты. Депутаты предложили повысить пошлины до 10 тысяч рублей.

Читать полностью

Запрет самозанятым работать с юрлицами заставит новосибирцев уйти в тень

Автор: Оксана Мочалова

В Госдуме предложили кардинально изменить правила для самозанятых: после 2029 года им могут запретить работать с компаниями, оставив лишь услуги частным лицам. В Новосибирской области, где за год число самозанятых выросло на 75 тысяч и достигло 300 тысяч, такое ограничение называют шагом назад, который способен уничтожить целый институт.

Депутаты озаботились судьбой налогового режима для самозанятых после того, как в 2029 году завершится экспериментальный этап его действия. С одной стороны, в Госдуме признают, что режим доказал свою востребованность. С 2019 года число самозанятых в России выросло почти до 15 миллионов.

Читать полностью

В Новосибирске пресечена деятельность 208 активных участников и лидеров ОПГ

Автор: Юлия Данилова

За 2025 год в Новосибирской области задокументировано 727 уголовно наказуемых деяний, совершённых в составе организованных преступных групп, сообщил начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области Андрей Кульков.

— Пресечена деятельность 208 активных участников и лидеров криминальных структур. Доказана их причастность к совершению мошеннических действий, разбоев, краж и наркопреступлений, — подчеркнул он.

Читать полностью

Новосибирские коммунисты назвали трех своих кандидатов на выборах в Госдуму

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске 28 февраля IV состоялся совместный Пленум областного комитета и областной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. В ходе мероприятия региональное отделение определилось с кандидатурами для участия в предстоящих выборах в Государственную Думу.

Кадровая комиссия ЦК КПРФ приняла решение о выдвижении трех кандидатов от Новосибирской области. Это второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов, секретарь обкома Роман Яковлев, член ЦК РК КПРФ Глеб Черепанов и кандидат в члены ЦК КПРФ Андрей Жирнов.

Читать полностью

Левоборежье и правобережье Новосибирска могут соединить канатной дорогой

Автор: Мария Гарифуллина

Левобережье и правобережье Новосибирска могут соединить канатной дорогой. Мэр города Максим Кудрявцев сообщил, что запуск этого вида транспорта позволит улучшить транспортную доступность микрорайона «Европейский берег», где проживают 18 тысяч человек.

Ранее в пресс-центре мэрии сообщали, что муниципалитет рассматривает предложение потенциального инвестора о строительстве канатной дороги через реку Обь по концессионному соглашению. Пропускная способность объекта в одну сторону оценивается в 1,5 тыс. пассажиров в час.

Читать полностью
Бизнес Прямым текстом

Екатерина Батенева: Количество квартир в Новосибирске растет гораздо быстрее, чем поток туристов

Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

