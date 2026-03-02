Завод биодобавок построят в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска появится новое производство биологически активных добавок. 27 февраля мэрия предоставила инвестору — «НЛ Континент» — разрешение на его создание. Городская архитектурно-строительная инспекция утвердила проект реконструкции здания складов на Северном проезде. На площадке появится производственно-складской корпус для выпуска БАДов.

Документ действителен в течение года и трех месяцев. Проект предполагает реконструкцию четырехэтажного здания площадью 10 727 квадратных метров.

«НЛ Континент» (NL International) — международная компания, базирующаяся в Новосибирске. Она занимается разработкой и производством товаров для здоровья и красоты. В ассортименте — персонализированное питание, биологически активные добавки, адаптогены и уходовая косметика. В каталоге компании 28 линеек и более 270 продуктов. Генеральный директор — Олеся Баль.

По данным сервиса Контур.Фокус, выручка за 2024 год составила 14,1 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 1,7 миллиарда рублей. Учредителями компании являются Юлия Гольдорт (30%), Роман Товстик (30%), Дикей Цитриад ЛТД (Кипр, 25%) и Дарина Хохлова (15%).

«НЛ Континент» входит в список крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что на полках магазинов Новосибирска расширяется ассортимент «спортивной» продукции. Спрос разгоняют поклонники здорового образа жизни.