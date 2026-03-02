Поиск здесь...
Завод биодобавок построят в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Компания, работающая на международных рынках и входящая в список крупнейших налогоплательщиков региона, расширяет производство

В Кировском районе Новосибирска появится новое производство биологически активных добавок. 27 февраля мэрия предоставила инвестору — «НЛ Континент» — разрешение на его создание. Городская архитектурно-строительная инспекция утвердила проект реконструкции здания складов на Северном проезде. На площадке появится производственно-складской корпус для выпуска БАДов.

Документ действителен в течение года и трех месяцев. Проект предполагает реконструкцию четырехэтажного здания площадью 10 727 квадратных метров.

«НЛ Континент» (NL International) — международная компания, базирующаяся в Новосибирске. Она занимается разработкой и производством товаров для здоровья и красоты. В ассортименте — персонализированное питание, биологически активные добавки, адаптогены и уходовая косметика. В каталоге компании 28 линеек и более 270 продуктов. Генеральный директор — Олеся Баль.

По данным сервиса Контур.Фокус, выручка за 2024 год составила 14,1 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 1,7 миллиарда рублей. Учредителями компании являются Юлия Гольдорт (30%), Роман Товстик (30%), Дикей Цитриад ЛТД (Кипр, 25%) и Дарина Хохлова (15%).

«НЛ Континент» входит в список крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что на полках магазинов Новосибирска расширяется ассортимент «спортивной» продукции. Спрос разгоняют поклонники здорового образа жизни.

Источник фото: нейросеть Алиса.

Актуальный разговор

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

Все материалы

Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирск

Теги : строительство БАД

15
0
0
Предыдущая статья
Запрет самозанятым работать с юрлицами заставит новосибирцев уйти в тень

Запрет самозанятым работать с юрлицами заставит новосибирцев уйти в тень

Автор: Оксана Мочалова

В Госдуме предложили кардинально изменить правила для самозанятых: после 2029 года им могут запретить работать с компаниями, оставив лишь услуги частным лицам. В Новосибирской области, где за год число самозанятых выросло на 75 тысяч и достигло 300 тысяч, такое ограничение называют шагом назад, который способен уничтожить целый институт.

Депутаты озаботились судьбой налогового режима для самозанятых после того, как в 2029 году завершится экспериментальный этап его действия. С одной стороны, в Госдуме признают, что режим доказал свою востребованность. С 2019 года число самозанятых в России выросло почти до 15 миллионов.

Читать полностью

В Новосибирске полиция задержала пришедших на митинг против блокировки Telegram

Автор: Мария Гарифуллина

1 марта в Новосибирске были задержаны более десяти человек, которые пришли на митинг против блокировки мессенджера Telegram.

Активисты планировали провести митинг в сквере рядом с театром «Глобус». Они направили две заявки в мэрию Новосибирска. Мэрия их не согласовала. Тем не менее в назначенное время к скверу пришли люди. Издание «Коммерсантъ» сообщает, что доступа к скверу у пришедших не было: проходы были перегорожены сигнальными лентами, на которых были объявления об идущем обследовании деревьев. На территории сквера работали сотрудники «Горзеленхоза» с бензопилами. Потенциальных участников митинга призывали разойтись. Часть из них была задержана полицией. Официальные комментарии правоохранительных органов на момент подготовки материала опубликованы не были.

Читать полностью

Владелец Коченевского НПЗ намерен подать в суд заявление о своем банкротстве

Автор: Мария Гарифуллина

ООО «ВПК-Ойл», владеющее Коченевским нефтеперерабатывающим заводом в Новосибирской области, намерено инициировать собственное банкротство и обратиться с заявлением в арбитражный суд. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном 18 февраля на Федресурсе от имени директора компании Евгения Беленецкого. Infopro54 ознакомился с документами.

В числе кредиторов «ВПК-ОЙЛ», чьи требования учитываются при подаче заявления, перечислены 12 компаний. Среди них ПАО «Московский кредитный банк», московские ООО «ГУРУ», ООО «АТИ» (Алгоритм топливный интегратор), ООО «Урал логистика», компании «Евротэк», «Рустэк» и «Кузбассдорстрой» из Кемеровской области, «Рязаньспецстрой», а также подмосковные «Инвестгео», «Консонанс», «РТК» и основной собственник должника — АО «ХК Эволюция».

Читать полностью

Левоборежье и правобережье Новосибирска могут соединить канатной дорогой

Автор: Мария Гарифуллина

Левобережье и правобережье Новосибирска могут соединить канатной дорогой. Мэр города Максим Кудрявцев сообщил, что запуск этого вида транспорта позволит улучшить транспортную доступность микрорайона «Европейский берег», где проживают 18 тысяч человек.

Ранее в пресс-центре мэрии сообщали, что муниципалитет рассматривает предложение потенциального инвестора о строительстве канатной дороги через реку Обь по концессионному соглашению. Пропускная способность объекта в одну сторону оценивается в 1,5 тыс. пассажиров в час.

Читать полностью

Стало известно, какие вывески в Новосибирске оставят на английском после 1 марта

Автор: Мария Гарифуллина

С 1 марта 2026 года в России запрещено использовать иностранные слова в вывесках, табличках, указателях, а также в любых текстах о товарах для потребителей. За неисполнение требований бизнесу грозят серьезные штрафы — до 500 тысяч рублей. Infopro54 выяснил, что будет делать со своими англоязычными вывесками новосибирский бизнес.

По оценкам маркетологов, в Новосибирске на сегодняшний день порядка 30% вывесок написаны латиницей. Постепенно их доля снижается, но английский язык в сфере услуг все еще очень заметен. Он используется в названиях заведений общепита, салонах красоты, фитнес-центров, стоматологических клиниках, языковых школ, новых ЖК. Наконец, сотни пунктов выдачи двух известных маркетплейсов работают под вывесками, которые написаны не русскими буквами. Эксперты говорят: даже после введения новых требований резкой русификации названий ждать не стоит.

Читать полностью

В Новосибирске суд поддержал проведение экспертизы санатория «Речкуновский»

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске продолжается судебное разбирательство по делу об историческом корпусе санатория «Речкуновский». Оно было инициировано активистами регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Они требуют вернуть зданию, построенному в 1959 году (даты разнятся от источника к источнику), статус объекта культурного наследия. Ответчиком выступает Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

Истцы подавали ходатайство о проведении новой независимой экспертизы, результатом которой должно стать заключение о наличии или отсутствии историко-культурной ценности старого здания.

Читать полностью
Завод биодобавок построят в Новосибирске

Бизнес Власть

Запрет самозанятым работать с юрлицами заставит новосибирцев уйти в тень

Общество Право&Порядок

В Новосибирске пресечена деятельность 208 активных участников и лидеров ОПГ

Власть Общество

Новосибирские коммунисты назвали трех своих кандидатов на выборах в Госдуму

Общество

Росгидромет упомянул Новосибирскую область в докладе о климатических аномалиях

Бизнес

В Новосибирске полиция задержала пришедших на митинг против блокировки Telegram

Бизнес Общество

Владелец Коченевского НПЗ намерен подать в суд заявление о своем банкротстве

Власть Общество

Левоборежье и правобережье Новосибирска могут соединить канатной дорогой

Общество

Студентов новосибирских вузов призвали после сдачи сессии сдать макулатуру

Бизнес Общество Право&Порядок

Стало известно, какие вывески в Новосибирске оставят на английском после 1 марта

Общество

S7 и Flydubai отменяют рейсы из Новосибирска в Дубай, туристы сдают билеты

Культура Общество

Военно-патриотический лагерь «Курсант» получил землю под Новосибирском

Власть Общество

Где родился, там и пригодился»: в Госдуме предложили добавить студентам денег за учебу в «родном» регионе

Общество

Антирейтинг подарков на 8 Марта возглавили сувениры и сковородки

Общество

В топ городов с высоким уровнем активности телефонных мошенников попал Новосибирск

Недвижимость Общество

В Новосибирске суд поддержал проведение экспертизы санатория «Речкуновский»

Общество

В Новосибирске врач НИИТО составил памятку о ходьбе по гололеду

Общество

Он не «просто серьезный»: отсутствие улыбки может быть симптомом задержки развития ребенка

Бизнес Прямым текстом

Екатерина Батенева: Количество квартир в Новосибирске растет гораздо быстрее, чем поток туристов

Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

