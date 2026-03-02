Более 32 тысяч семей в Сибири улучшили свои жилищные условия с ипотекой на льготных условиях

Более 32 тысячи семей сибиряков оформили в Сбере ипотечную программу с господдержкой для улучшения своих жилищных условий в 2025 году. За год число таких семей и объём выданных средств выросли в 2,3 раза.

На долю семейной ипотеки в Сибири приходится почти 75% от общего объёма выданных ипотечных кредитов. Чаще других льготную ипотеку оформляют семьи в Новосибирской области, Красноярском и Алтайском краях, на долю которых приходится 48% выданных кредитов с господдержкой. При этом по темпам роста лидирует Республика Тыва с ростом выдач в 3,9 раза и Омская область, где объём выдач вырос втрое.

В Сибири также действуют региональные льготные ипотечные программы с минимальными ставками. В Норильске и ряде муниципальных районов Красноярского края работает программа «Дальневосточная и арктическая ипотека». А с 6 февраля Сбер возобновил выдачи «Семейной ипотеки» по ставке 2% в Тыве.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Дополнительную скидку по ипотеке мы предлагаем нашим зарплатным клиентам. Дисконт распространяется на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости».

Сибирякам в Сбере доступен широкий выбор ипотечных программ, включая ипотеку по льготным ставкам. Узнать, какая программа доступна именно вам, можно, оставив онлайн-заявку. Это удобно — банк сам заполнит анкету, подберёт подходящие конкретному клиенту программы и выдаст решение по заявке в тот же день.

