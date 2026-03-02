Поиск здесь...
Более 32 тысяч семей в Сибири улучшили свои жилищные условия с ипотекой на льготных условиях

Дата:

За год спрос на семейную ипотеку в Сибири вырос в 2,3 раза. Помимо льготных госпрограмм, в Сбере для зарплатных клиентов действует дисконт к ставкам по базовым программам

Более 32 тысячи семей сибиряков оформили в Сбере ипотечную программу с господдержкой для улучшения своих жилищных условий в 2025 году. За год число таких семей и объём выданных средств выросли в 2,3 раза.

На долю семейной ипотеки в Сибири приходится почти 75% от общего объёма выданных ипотечных кредитов. Чаще других льготную ипотеку оформляют семьи в Новосибирской области, Красноярском и Алтайском краях, на долю которых приходится 48% выданных кредитов с господдержкой. При этом по темпам роста лидирует Республика Тыва с ростом выдач в 3,9 раза и Омская область, где объём выдач вырос втрое.

В Сибири также действуют региональные льготные ипотечные программы с минимальными ставками. В Норильске и ряде муниципальных районов Красноярского края работает программа «Дальневосточная и арктическая ипотека». А с 6 февраля Сбер возобновил выдачи «Семейной ипотеки» по ставке 2% в Тыве.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Дополнительную скидку по ипотеке мы предлагаем нашим зарплатным клиентам. Дисконт распространяется на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости».

Сибирякам в Сбере доступен широкий выбор ипотечных программ, включая ипотеку по льготным ставкам. Узнать, какая программа доступна именно вам, можно, оставив онлайн-заявку. Это удобно — банк сам заполнит анкету, подберёт подходящие конкретному клиенту программы и выдаст решение по заявке в тот же день.

Ознакомиться с полными условиями программ на сайте ООО «Домклик»

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ
ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
И РИСКИ

Erid: F7NfYUJCUneTUxqdMqXC

Реклама. Рекламодатель: ПАО Сбербанк

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

Новосибирский общепит временно освободят от НДС

Автор: Оксана Мочалова

Министерство финансов РФ направило в правительство пакет поправок в Налоговый кодекс, которые сделают переход на новые налоговые условия для малого и среднего предпринимательства более комфортным. Предложенные меры касаются отсрочек по уплате НДС, корректировки правил для общепита и упрощения доступа к пониженным страховым взносам для производственников.

Одним из ключевых предложений стало временное освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) для предприятий общественного питания. С 1 апреля по 31 декабря 2026 года организации и ИП на упрощенной (УСН) и патентной (ПСН) системах, которые впервые стали плательщиками НДС в этом году, смогут не платить этот налог. При этом ранее действовавшее условие о соответствии уровня зарплаты сотрудников среднерегиональному показателю применяться не будет.

Читать полностью

В Новосибирске за год резко сократилось количество кофеен

Автор: Юлия Данилова

С февраля 2025 по февраль 2026 года количество ресторанов в Новосибирске почти не изменилось и составляет 212 точек. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе геосервиса 2ГИС. Стоит отметить, что в январе 2026 года в Новосибирске закрылись рестораны «IL Патио» и «Шикари», расположенные в ТРЦ «Аура».

Число кафе за год в регионе сократилось на 3% (до 600 заведений), а ресторанов быстрого питания — на 5% (около 1,6 тыс. точек).  Например, в феврале закрыла все филиалы в Новосибирске сеть «Подорожник». Сегменты сокращаются несмотря на то, что новосибирцы уходят из ресторанов именно в фастфуд и кофейни.

Читать полностью

В ОАЭ могут находиться около 1000 туристов из Новосибирска

Автор: Мария Гарифуллина

В Объединенных Арабских Эмиратах, откуда из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке временно не могут вылететь российские туристы, по экспертной оценке может находиться порядка 1000 новосибирцев.

По оценкам Ассоциации туроператоров России, общее число российских туристов, которые сейчас находятся в Дубае и других городах ОАЭ, может достигать 50 тысяч человек. Новосибирскую долю в этом потоке можно примерно оценить исходя из регулярности рейсов, загрузки самолетов и спроса на туры в эту страну. Infopro54 провел собственные подсчеты и опросила участников рынка. В результате и получилось указанное количество. Подчеркнем, это не официальные данные, а именно примерная оценка.

Читать полностью

Пошлины за установку рекламных конструкций в Новосибирске предлагают повысить

Автор: Юлия Данилова

Депутаты Госдумы предложили увеличить в два раза размер госпошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ поступили в нижнюю палату парламента.

В пояснительной записке отмечается, что пошлины в размере 5 тысяч рублей были установлены еще в 2014 году и с тех пор не индексировались. Они зачисляются в муниципальные бюджеты. Депутаты предложили повысить пошлины до 10 тысяч рублей.

Читать полностью

Завод биодобавок построят в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Кировском районе Новосибирска появится новое производство биологически активных добавок. 27 февраля мэрия предоставила инвестору — «НЛ Континент» — разрешение на его создание. Городская архитектурно-строительная инспекция утвердила проект реконструкции здания на Северном проезде. На площадке появится производственно-складской корпус для выпуска БАДов.

Документ действителен в течение года и трех месяцев. Проект предполагает реконструкцию четырехэтажного здания площадью 10 727 квадратных метров.

Читать полностью

Запрет самозанятым работать с юрлицами заставит новосибирцев уйти в тень

Автор: Оксана Мочалова

В Госдуме предложили кардинально изменить правила для самозанятых: после 2029 года им могут запретить работать с компаниями, оставив лишь услуги частным лицам. В Новосибирской области, где за год число самозанятых выросло на 75 тысяч и достигло 300 тысяч, такое ограничение называют шагом назад, который способен уничтожить целый институт.

Депутаты озаботились судьбой налогового режима для самозанятых после того, как в 2029 году завершится экспериментальный этап его действия. С одной стороны, в Госдуме признают, что режим доказал свою востребованность. С 2019 года число самозанятых в России выросло почти до 15 миллионов.

Читать полностью
