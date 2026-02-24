Поиск здесь...
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 рейтинга лучших зарплатных карт

Дата:

Основным фактором, на который обращали внимание эксперты при составлении рейтинга – максимальная доступность продукта для жителей страны и бонусы, которые может принести карта

Банк УралсибКарта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 (6-е место) февральского рейтинга лучших дебетовых карт для начисления зарплаты, по версии портала Банкирос.ру. Основным фактором, на который обращали внимание эксперты при составлении рейтинга – максимальная доступность продукта для жителей страны и бонусы, которые может принести карта.

Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали такие ключевые параметры, как стоимость смс-оповещений, возможность и условия начисления кешбэка и процентов на остаток по счету, процесс оформления и получения карты, включая время ее изготовления, наличие платных подписок, а также другие критерии.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов параметры – кешбэк за покупки до 30%*, процент на остаток до 13% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Условия по карте «Прибыль»

Кешбэк Уралсиб Бонус 1% кешбэка за покупки и до 30% — за покупки у партнеров Уралсиба
Доход на фактический ежедневный остаток денежных средств
до 14% годовых на сумму до 1 000 000 ₽ при совершении покупок на сумму от 10 000 ₽ в месяц
Обслуживание цифровых карт бесплатно
Услуга «Сервис уведомлений» (Push и СМС) Первый месяц бесплатно, далее 99 ₽ в месяц

Снятие наличных в банкоматах Уралсиба и партнеров

Снятие наличных в банкоматах Уралсиба – без комиссии
Снятие наличных в банкоматах партнеров – без комиссии до 300 000 руб. в месяц
Внесение наличных в банкоматах Банка Уралсиб без комиссии

Внесение наличных в банкоматах партнеров бесплатно

до 75 000 ₽ суммарно в месяц в банкоматах Альфа-Банка, ВТБ и Райффайзен Банка
до 100 000 ₽ в месяц в банкоматах ВТБ

Внесение наличных в банкоматах других банков

минимум 99 ₽, комиссия — 1,5% от внесенной суммы

Erid: F7NfYUJCUneTUxPdcRKA

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Фото предоставлено рекламодателем
