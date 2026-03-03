«Меньше реагентов и сильнее морозы»: в Новосибирске оценили состояние автомобилей после зимы

В Новосибирске автомастерские зимой 2025–2026 года зарегистрировали снижение числа жалоб на так называемую стремительную коррозию. Так называют появление ржавчины на элементах кузова практически нового автомобиля.

В последние несколько лет стремительная коррозия стала массовым явлением. Хозяева машин и мастера связывали это с переходом Новосибирска от песко-соляной смеси к противогололедным реагентам. На эти реагенты, которые даже в сильные морозы превращают снег в воду, жаловались не только автомобилисты. Весной прошлого года власти провели среди жителей опрос на тему реагентов. 75,8% его участников высказались против использования реагентов на дорогах. 15,5% заявили, что реагенты нужно использовать только на отдельных улицах или участках дорог (уклоны, мосты, магистрали). Мэр Новосибирска заявлял, что город собирается отказаться от «Бионорда». Реагентов на новосибирских улицах стало меньше, отмечают и водители, и пешеходы: в морозы на большинстве улиц не было слякоти, как в прошлые годы.

— Эта зима заметно отличалась от предыдущих. На дорогах было явно суше, не было снежно-грязной каши. Для машин это хорошо. И жалоб на стремительную коррозию — когда машина несколько месяцев всего как из салона, а по железу уже «рыжики» — было меньше. Но я не берусь судить, связано это с тем, что реагентов меньше стали сыпать и лить, или не связано. Важно еще и то, что морозы были — из-за этого тоже значительно суше. Думаю, в комплексе все повлияло: меньше реагентов и сильнее морозы, — рассказал Infopro54 директор автомастерской «Кузовная» Денис Плотников.

Автомобилисты, опрошенные редакцией, тоже отмечают, что этой зимой не приходилось постоянно отмывать машины от грязи и «химии». Но они указывают на другую проблему, которая не позволяет поставить высокую оценку качеству содержания всех улиц.

— Я думаю, этой зимой сильно пожалели те, кто не поставил защиту картера. Колейность в городе из-за того, что снег не счищали вовремя, просто сумасшедшая. На главных улицах нет такого, но чуть в сторону — и ты уже не знаешь, проедешь нормально или будешь скрести брюхом. Ну и те, кто не боялся штурмовать парковки, ставшие из-за снега сильно выше проезжей части, также рисковали без защиты днища, — сказал в беседе с Infopro54 житель Новосибирска Константин.

Пешеходы тоже считают неубранный и не вывезенный снег, в том числе с тротуаров, основной проблемой не завершившегося пока еще зимнего сезона.

Ранее редакция рассказывала, что новосибирские травматологи советуют пожилым людям по возможности совсем не выходить из дома в гололед.