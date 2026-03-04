Крупный завод Новосибирска попал под банкротный иск

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск о признании банкротом одного из ключевых промышленных предприятий региона — Новосибирского электровозоремонтного завода (НЭРЗ). Заявление подала компания ООО Торгово-промышленная палата «Риш Девелопмент» (г. Липецк). Сумма претензий к заводу, входящему в холдинг «Синара — Транспортные Машины», превышает 14,7 миллиона рублей. На данный момент суд не принял заявление к производству.

Однако конфликт с контрагентом не ограничивается одним иском. Выяснилось, что за последний месяц «Риш Девелопмент» подала в суд на завод сразу 10 гражданских исков. Общая сумма, которую компания требует взыскать с НЭРЗа, достигла 457,7 миллиона рублей. Все претензии связаны с нарушениями условий договоров подряда.

Ситуация вокруг завода осложняется и другими судебными разбирательствами. Например, в арбитраже уже рассматриваются несколько исков от ОАО «РЖД». Кроме того, это не первая попытка признать предприятие несостоятельным за последние полгода. В октябре 2025 года с аналогичным требованием обращалась компания «Станки и Технологии», задолженность перед которой составляла более 6 миллионов рублей. Тогда заявление кредитора также оставили без движения.

Новосибирский электровозоремонтный завод является одним из флагманов отечественного машиностроения в Сибири. Предприятие специализируется на ремонте грузовых электровозов, в том числе современных моделей 2ЭС6 «Синара» и 2ЭС10 «Гранит». Завод работает на рынке с 2017 года, его уставный капитал составляет 315 миллионов рублей. Согласно данным системы «Контур.Фокус», в настоящее время в арбитражных судах на рассмотрении находится 22 дела, где НЭРЗ выступает в роли ответчика. Общая сумма исковых требований к заводу по этим процессам составляет около 47 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала, что владелец Коченевского НПЗ намерен подать в суд заявление о своем банкротстве.