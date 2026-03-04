Поиск здесь...
Штрафы за нарушение правил благоустройства в Новосибирске хотят повысить в 30 раз

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Соответствующее предложение горсовет в середине марта намерен направить в региональный парламент

Ужесточить санкции

На февральском заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска депутаты поддержали предложение об ужесточении штрафных санкций для хозяйствующих субъектов, которые не выполняют требования правил благоустройства.

— Сейчас максимальный штраф для юрлиц — 10 тысяч, да и то процедура занимает длительное время (в лучшем случае два-три месяца). Сейчас предлагается поднять штрафы до 300 тысяч и штрафовать станет проще — процедура будет напоминать получение штрафов ГИБДД, — сообщил Ерлан Байжанов.

Напомним, правила благоустройства включают в себя довольно большой список требований:

  • устанавливают порядок проектирования и размещения объектов благоустройства на территории города Новосибирска,
  • устанавливают требования к объектам и элементам благоустройства,
  • устанавливают требования к внешнему виду фасадов зданий, сооружений, нестационарных объектов,
  • определяют мероприятия по содержанию объектов благоустройства,
  • определяют требования к освещению и оформлению территории города,
  • устанавливают особые требования к доступности городской среды для маломобильных групп населения,
  • прописывают порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий и т.д.

Пока только разрытия

Председатель комиссии по горхозу Александр Тарасов пояснил редакции Infopro54, что Александр Тарасов речь идет о восстановлении территорий после разрытий.

— Сейчас в мэрии создается рабочая группа, которая до 13 марта должна разработать свои предложения на уровне муниципалитета, чтобы передать их в Заксобрание. Ремонтный сезон 2025 года показал, что после разрытий благоустройство вовремя не проводится, и небольшие штрафы ускорять эту работу не мотивируют. Именно поэтому было принято решение ужесточить ответственность, чтобы подрядчики и ресурсоснабжающие организации подходили к своей работе более ответственно, — добавил Тарасов.

Он подчеркнул, что решение о повышении штрафов будет принимать региональный парламент, так как это входит в его компетенции.

Обещали исправить

В конце февраля мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщал, что в 2025 году ресурсоснабжающим организациям было выдано более 3 тысяч разрешений на проведение земляных работ. Сейчас в работе остаётся около 70 объектов. Более 700 разрытий осенью и зимой были обустроены по временной схеме — с обеспечением проезда и прохода. С наступлением тепла подрядчики обязаны завершить восстановление благоустройства этих территорий в полном объёме.

Стоит отметить, что для контроля разрытий в городе используется аппаратно-программный комплекс «АПК FG-Nestbox-01» с элементами автоматического анализа. С помощью комплекса выявлены 122 случая нарушений, по итогам их рассмотрения назначены штрафы почти на 2 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрии Новосибирска рекомендовали предметно заняться обликом города. Речь идет о состоянии фасадов зданий и благоустройстве

Фото пресс-службы мэрии из телеграм-канала мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

Рубрики : Власть Город

Регионы : Новосибирск

Теги : штраф благоустройство

