Новосибирцы задолжали по транспортному налогу более миллиарда рублей

По итогам 2025 года недоимка по налогам в бюджет Новосибирской области снова перевалила за 7 млрд рублей и составила 1,88% от общего объема доходов бюджета. По данному показателю регион практически вернулся к результатам 2022 года, когда недоимка была 7,2 млрд, а ее доля в доходах 2,23%.

Более четверти недоимки (26.4% или 1.87 млрд) ожидаемо приходится на налог на прибыль организаций. Ранее глава Минфина Виталий Голубенко отмечал, что за два года Новосибирская область недобрала по налогу на прибыль 42 млрд рублей.

Еще четверть приходится на НДФЛ (24,8%, 1,76 млрд). Напомним, по итогам 2025 года почти 14 тысяч новосибирцев легализовали занятость после проверок инспекции труда. Десять работодателей региона попали в федеральный реестр из-за теневого трудоустройства сотрудников. Эксперты предупреждали, что после НДС следующим вектором ужесточения налогового контроля будет НДФЛ.

Более 16% в общем объеме долгов составляет недоимка по налогу на совокупный доход (1,18 млрд). Большую роль в этих платежах играют предприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения. Напомним, с 2026 года в этом сегменте резко ужесточилось налогообложение.

По транспортному налогу, который был в очередной раз повышен осенью 2025 года, новосибирцы задолжали в бюджет 1,1 млрд рублей, по налогу на имущество физлиц — 351 млн, по земельному налогу — 339 млн. Стоит отметить, что за 2025 год жителям региона начислили 3,2 млрд рублей транспортного налога (годом ранее — 3,1 млрд). Фактически получается, что треть платежей за машины автовладельцы региона задерживают.

Для сравнения, по итогам 2024 года больше всего недоимки накопилось по налогу на прибыль организаций — почти 30% или 1,9 млрд рублей. На втором месте был НДФЛ — 1,3 млрд (20%), на третьем транспортный налог ― 1,2 млрд (18,7%).

Между тем, на середину февраля 2026 года темпы сбора доходов бюджета Новосибирской области сократились на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Как сообщал на аппаратном совещании в правительстве министр финансов Виталий Голубенко, дефицит бюджета на тот момент составлял 18,5 млрд рублей, при плане на год — 44,3 млрд. Госдолг на 1 февраля составлял 111,89 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что ставку НДФЛ в России предлагают повысить до 35%. Авторы законопроекта уверены, что это обеспечит ежегодные дополнительные поступления в бюджет около 474 миллиарда рублей.