Прокуратура запросила для полковника Росгвардии Курбанова девять лет колонии

В Железнодорожном районном суде Новосибирска состоялись прения по делу Ровшана Курбанова, обвиняемого в получении крупной взятки с вымогательством.

Следствие утверждает, что подсудимый, будучи начальником Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области, угрожал не согласовать паспорт безопасности торгового центра. В обмен на это он потребовал от представителя организации взятку в виде строительных материалов на сумму 293 434 рубля.

27 мая 2025 года Курбанов был задержан сотрудниками УФСБ РФ по Новосибирской области во время оперативно-розыскных мероприятий.

— В ходе прений сторон государственный обвинитель просил признать Курбанова Р.К. виновным и назначить ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 8 803 038 рублей. Также прокурор настаивал на лишении подсудимого права занимать должности в системе Росгвардии на срок 3 года и лишении специального звания «полковник полиции». Кроме того, государственный обвинитель просил конфисковать у подсудимого денежную сумму в размере 35 688 рублей 60 копеек, эквивалентную стоимости полученных им от взяткодателя строительных материалов, — говорится в сообщении суда.

Защита и подсудимый попросили переквалифицировать дело на мошенничество. Они утверждали, что обвиняемый не имел реальных полномочий и не собирался выполнять действия в пользу взяткодателя, так как планировал прекратить службу.

Судебное заседание перенесли на 24 марта 2026 года, чтобы подсудимый мог подготовиться к последнему слову.

