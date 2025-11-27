Банки делают акцент на персонализации

В следующем году ВТБ планирует провести реформу розничного направления. Ключевыми элементами взаимодействия с клиентами станут индивидуальный подход, цифровые технологии и преимущества от партнерских программ. Об этом заявила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова накануне 16-го инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!».
По ее словам, планируется изменить бизнес-модель банка с акцентом на индивидуальных потребностях каждого клиента. Второе важное направление – цифровые услуги: от масштабного обновления онлайн-банка до расширения возможностей международных транзакций. Также больше внимания будет уделено развитию партнерских инициатив.
В настоящее время число активных розничных клиентов кредитной организации превысило 30 миллионов. С начала текущего года к ним присоединились более 6 миллионов пользователей. Ежемесячно более 27 миллионов человек пользуются онлайн-сервисами банка. За год географический охват выездного сервиса вырос вдвое, достигнув потенциала обслуживания 126 миллионов человек.
Программа «Семейного банка» объединяет свыше 6,8 миллиона участников. Количество вкладчиков достигло 10 миллионов. С июля число получателей зарплаты также превысило 10 миллионов.
Кроме того, в текущем году в ВТБ перешли более двух миллионов клиентов бывшего РНКБ. Осенью начался активный процесс перехода клиентов Почта Банка.
