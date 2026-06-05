Россия внедряет эквайринг цифрового рубля через терминалы

Российская платежная система интенсивно движется к цифровизации, переходя от теоретических разработок к реальным действиям. Основное препятствие успешно преодолевается благодаря внедрению универсального платежного кода. ВТБ начал масштабное тестирование приема цифровых рублей в розничной торговле. Основной акцент, сделанный банком на Петербургском международном экономическом форуме 2026, заключается в том, что предприятиям не потребуется инвестировать в новое кассовое оборудование.

Как отметил Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ, некоторые представители малого и среднего бизнеса уже успешно осуществляют реальные транзакции. Планируется, что к сентябрю 2026 года данная технология охватит всю сеть терминалов банка на территории России.

Этот шаг осуществляется в строгом соответствии с планами регулятора: с 1 сентября 2026 года компании с годовой выручкой, превышающей 120 миллионов рублей, будут обязаны принимать цифровые рубли.

Тем не менее опрошенные эксперты указывают на существующие сложности. Необходимо усовершенствовать большое количество кассовых программных обеспечений для правильной обработки платежей через платформу цифрового рубля. Кроме того, общий объем средств, доступных в цифровых рублях, пока ограничен, и для успешного внедрения необходимо, чтобы население активно пополняло свои цифровые счета. До тех пор, пока цифровой рубль не станет для граждан привычным способом хранения сбережений, розничные предприятия будут рассматривать его скорее как дополнительный, а не основной метод получения оплаты.

Очевидна тенденция: цифровой рубль переходит из разряда экспериментальных разработок в повседневную практику эквайринга без существенных препятствий, становясь конкурентоспособным платежным инструментом для розничного сектора.

Всероссийский «пилот» по цифровому рублю стартовал с августа 2023 года. На сегодняшний момент в нем принимают участие 27 банков, среди них — ВТБ, Т-банк, Альфа-банк и др.