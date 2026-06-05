Личинки саранчи нашли на границе Краснозерского района Новосибирской области

Работники Краснозёрского отделения новосибирского «Россельхозцентра» и их коллеги из Хабарского района Алтайского края тщательно изучили сельскохозяйственные угодья, расположенные на границе. Общая площадь обследования составила 1,2 тысячи гектаров. Цель проверки — выявить наличие саранчовых вредителей.

Обнаружены личинки нестадных видов саранчи, таких как крестовая кобылка и различные виды травянок и коньков. Однако их плотность составляет менее пяти особей на квадратный метр, что существенно ниже уровня, при котором они могут нанести экономический ущерб.

— Итальянский прус, опасный вредитель, способный формировать крупные стаи, во время мониторинга не был обнаружен, — уточнили в «Россельхозцентре».

Стоит отметить, что нестадные саранчовые также представляют собой группу особо опасных многоядных вредителей сельскохозяйственных культур. Они не образуют мигрирующих стай и не способны к дальним перемещениям. Однако при высокой численности могут нанести значительный ущерб посевам, что делает их серьёзной угрозой для сельского хозяйства.

По результатам проверок составлены акты. Эксперты отмечают, что в приграничной зоне ситуация стабильна. Совместные мероприятия решено продолжить.

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