Жителей Новосибирской области призвали активнее поддержать проекты

В Новосибирской области завершается Всероссийское голосование за выбор объектов для благоустройства. У жителей региона осталось семь дней, чтобы повлиять на то, какие парки, скверы и общественные пространства приведут в порядок в первую очередь. Голосование проходит на платформе «Госуслуги», участие в нем могут принять граждане старше 14 лет.

Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр региональной политики Роман Бурдин отметил, что государство уже много лет учитывает мнение людей при планировании благоустройства территорий. По словам министра, победу в голосовании одержат объекты, которые преобразят уже в 2027 году, однако власти также изучают запросы жителей и по другим точкам на карте региона. Это помогает выстраивать долгосрочные планы развития районов.

В 2026 году новосибирцам предложили на выбор 81 объект из 24 городов и районных центров. Глава министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров сообщил, что более 160 тысяч жителей уже сделали свой выбор. Самую высокую активность показали в Краснозерском, Сузуне, Маслянино, Мошково, Краснообске, Линево, Черепаново и Карасуке. Как правило, именно в последние дни голосования число желающих изучить проекты и проголосовать заметно растет.

В самом Новосибирске лидирует Сквер Героев Отечества с 13,7 тысячи голосов. Второе место занимает «Нарымский» сквер (9 тысяч), третье – «Троицкий» (8,6 тысячи). Всего в областном центре выбрано 27 территорий, из них три объекта-победителя получат федеральное финансирование. Голосование завершится 12 июня 2026 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».