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Власть

Жителей Новосибирской области призвали активнее поддержать проекты

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Голосование за объекты благоустройства завершится 12 июня

В Новосибирской области завершается Всероссийское голосование за выбор объектов для благоустройства. У жителей региона осталось семь дней, чтобы повлиять на то, какие парки, скверы и общественные пространства приведут в порядок в первую очередь. Голосование проходит на платформе «Госуслуги», участие в нем могут принять граждане старше 14 лет.

Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр региональной политики Роман Бурдин отметил, что государство уже много лет учитывает мнение людей при планировании благоустройства территорий. По словам министра, победу в голосовании одержат объекты, которые преобразят уже в 2027 году, однако власти также изучают запросы жителей и по другим точкам на карте региона. Это помогает выстраивать долгосрочные планы развития районов.

В 2026 году новосибирцам предложили на выбор 81 объект из 24 городов и районных центров. Глава министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров сообщил, что более 160 тысяч жителей уже сделали свой выбор. Самую высокую активность показали в Краснозерском, Сузуне, Маслянино, Мошково, Краснообске, Линево, Черепаново и Карасуке. Как правило, именно в последние дни голосования число желающих изучить проекты и проголосовать заметно растет.

В самом Новосибирске лидирует Сквер Героев Отечества с 13,7 тысячи голосов. Второе место занимает «Нарымский» сквер (9 тысяч), третье – «Троицкий» (8,6 тысячи). Всего в областном центре выбрано 27 территорий, из них три объекта-победителя получат федеральное финансирование. Голосование завершится 12 июня 2026 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области, автор фото: правительство НСО
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Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

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Новосибирск отбил 86 млн рублей у иркутского подрядчика Октябрьского моста

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска добилась отмены решения о взыскании 86 млн рублей в пользу подрядчика «ДК Клевер». Четвертый арбитражный апелляционный суд в Чите отправил дело о ремонте Октябрьского моста на пересмотр по правилам первой инстанции — разбирательство начнется заново.

Конфликт разгорелся вокруг муниципального контракта № 185-23 от 20.11.2023 года на ремонт Октябрьского моста через реку Обь. Заказчиком выступало МКУ «Гормост», подрядчиком — ООО «ДК Клевер» (Иркутск). Эта компания зашла на объект после того, как прежний генподрядчик — ООО «СпецТрансСтрой» — не справился с выполнением обязательств, однако позже между сторонами возникли разногласия по объему и стоимости работ.

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Ксения Шойгу заинтересовалась разработками научных институтов Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область планирует подключиться к развитию Ангаро-Енисейского кластера. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Андрея Травникова и генерального директора Фонда «Долина Менделеева» Ксении Шойгу в рамках ПМЭФ-2026. Шойгу заинтересовала возможность подключения научно-экспертного и инженерного потенциала региона к созданию технологий глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов для кластера.

По словам Травникова, для Новосибирска — это возможность встроить научный, образовательный и инженерный потенциал региона в крупный межрегиональный технологический проект с понятной промышленной задачей.

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Карантин по пастереллёзу снят в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Важные итоги ветеринарных мероприятий озвучил губернатор Андрей Травников в рамках Петербургского международного экономического форума.

Все восприимчивые животные региона, включая скот крупных хозяйств и личных подворий, получили необходимые прививки против опасной инфекции. После успешной вакцинации в области полностью снят карантин.

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Нелегальным новосибирским импортерам придется обелять поставки

Автор: Юлия Данилова

С июня в Новосибирской области начала работать система подтверждения ожидания товаров (СПОТ), которая должна усилить контроль за импортными поставками и повысить прозрачность рынка. Участники ВЭД теперь должны вносить обеспечительный платеж равный сумме НДС и акцизов до ввоза товара в Россию из стран ЕАЭС, а не после.

В Сибирском таможенном управлении редакции Infopro54 пояснили, итоги первых суток работы в новом режиме в рамках СПОТ показали, что обстановка на пунктах пропуска спокойная, нареканий от международных перевозчиков нет, сбоев и очередей грузового транспорта  не возникает, необходимые программные средства и оборудование работают исправно. Напомним, СТУ работает на 12 автомобильных пунктах пропуска Сибирского федерального округа на границе с Казахстаном. В Новосибирской области — на МАПП Павловка.

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Юрий Петухов исчез из состава правительства Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

На официальном сайте правительства Новосибирской области внесены изменения в «состав правительства региона». Корректировка в разделе произошла в 9.44 утра по Новосибирску. Из списка исчез первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

Кроме того, его фамилия исчезла из раздела «Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области». Корректировки на странице произошли также сегодня в 9.46.

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Правительство НСО привлекло федерального партнёра для развития инжиниринга

Правительство Новосибирской области продолжает системную работу по развитию креативной экономики и технологического предпринимательства. На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Андрей Травников подписал два ключевых соглашения, которые зададут вектор движения региона на ближайшие годы.

Первое соглашение заключено между региональным правительством и АНО «Креативная экономика». Документ предполагает проведение в 2026 году в Новосибирской области масштабного исследования в рамках проекта «Креативный импульс». По его итогам пройдёт стратегическая сессия, которая поможет определить точечные направления для роста индустрии. Также стороны обсудили возможное участие региона в форуме «Российская креативная неделя» и национальной премии в сфере креативных индустрий.

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