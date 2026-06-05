Новые льготы, обучение и поддержка: ВТБ и РЖД запускают комплексную программу для семей железнодорожников

Крупный банк и ключевой оператор железнодорожных перевозок России заключили соглашение об усилении мер социальной поддержки для работников. Данное партнерство выходит за рамки предоставления стандартных зарплатных карт, предполагая формирование комплексной системы, которая охватывает как образовательные мероприятия по финансовой грамотности, так и индивидуальную помощь семьям железнодорожников.

Церемония подписания договора о стратегическом сотрудничестве состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума. Документ был завизирован руководителями двух организаций: Олегом Белозёровым, генеральным директором – председателем правления ОАО «РЖД», и Андреем Костиным, президентом – председателем правления банка ВТБ.

Согласно достигнутым договоренностям, стороны планируют совместно реализовывать проекты в трех основных областях. Первая сфера касается поддержки молодых специалистов и содействия в выборе карьерного пути. Вторая – обучение основным принципам управления личными финансами, чтобы работники могли более уверенно распоряжаться своими средствами и избегать ловушек мошенников. Третье направление предполагает разработку персонализированных программ, предусматривающих дополнительные условия и льготы как для самих железнодорожников, так и для членов их семей.

Андрей Костин отметил, что сотрудничество между банком и железнодорожной компанией уже давно переросло обычные рамки банковского обслуживания, поскольку обе стороны осознают масштаб России и разделяют особую ответственность перед сотрудниками. Банк стремится создавать возможности для профессионального роста и социальной защиты персонала независимо от места их работы по всей стране, продолжая совершенствовать совместные программы.

Олег Белозёров, в свою очередь, подчеркнул, что развитие человеческого капитала является для РЖД стратегическим приоритетом, а не разовой инициативой. По его мнению, совместные проекты с банком будут способствовать улучшению социальной обстановки, внедрению инновационных образовательных программ и, как следствие, повышению общей эффективности железнодорожной отрасли.

Хотя конкретные финансовые показатели и точные сроки внедрения новых мер пока не разглашаются, стороны подтвердили, что соответствующие механизмы будут проработаны в ближайшем будущем. Железнодорожная отрасль объединяет одну из самых многочисленных профессиональных групп в стране, и данное соглашение затронет интересы сотен тысяч семей по всей России.