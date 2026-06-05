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Финансы

ПМЭФ-2026: Андрей Костин дал советы россиянам по управлению деньгами

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В отношении стратегии личных финансов, глава кредитной организации высказался в пользу консервативного подхода

В ходе выступления в студии VK Видео на Петербургском международном экономическом форуме глава ВТБ Андрей Костин поделился своими соображениями относительно инфляционных ожиданий и дал россиянам рекомендации по управлению личными сбережениями. Он подчеркнул, что банковская система России обладает устойчивостью, выдержав в прошлом гораздо более сильные кризисы, такие как в 1998 и 2008 годах. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, превышающее 30 тысяч ограничений, текущее состояние отечественной экономики он охарактеризовал как «совсем неплохое».

По мнению банкира, нынешнее замедление экономического роста стало следствием целенаправленной политики Центрального банка, направленной на сдерживание инфляции. Эти меры уже продемонстрировали свою эффективность, приведя к существенному снижению темпов роста цен. Костин выразил уверенность, что дальнейшее снижение инфляции откроет путь к уменьшению ключевой ставки, что, в свою очередь, будет способствовать оживлению экономики.

В отношении стратегии личных финансов, Костин высказался в пользу консервативного подхода. Он рекомендует предпочитать банковские вклады, подчеркивая, что речь идет о надежных депозитах, а не о консервных банках. Этому способствует текущая ситуация с высокими процентными ставками по депозитам и укреплением национальной валюты. В условиях возможного снижения ключевой ставки банкир советует рассмотреть инвестиции в государственные облигации или другие ценные бумаги с фиксированным доходом, что позволит зафиксировать высокий купонный доход и обезопасить вложенные средства от рыночных колебаний.

Также Андрей Костин предостерег начинающих инвесторов от рискованных вложений в акции и производные финансовые инструменты без достаточной предварительной подготовки. Он привел в пример случай с юным инвестором, осваивающим биржевые операции с использованием счета родственников. Костин акцентировал внимание на высокой волатильности рынка, его зависимости от геополитических факторов, а также на том, что большинству частных лиц не хватает ни свободного времени, ни профессиональных знаний для эффективного участия в спекулятивных операциях.

Фото с сайта ВТБ

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Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирcк

Теги : Экономика ПМЭФ Костин ВТБ

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Крупный банк и ключевой оператор железнодорожных перевозок России заключили соглашение об усилении мер социальной поддержки для работников. Данное партнерство выходит за рамки предоставления стандартных зарплатных карт, предполагая формирование комплексной системы, которая охватывает как образовательные мероприятия по финансовой грамотности, так и индивидуальную помощь семьям железнодорожников.

Церемония подписания договора о стратегическом сотрудничестве состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума. Документ был завизирован руководителями двух организаций: Олегом Белозёровым, генеральным директором – председателем правления ОАО «РЖД», и Андреем Костиным, президентом – председателем правления банка ВТБ.

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Россия внедряет эквайринг цифрового рубля через терминалы

Российская платежная система интенсивно движется к цифровизации, переходя от теоретических разработок к реальным действиям. Основное препятствие успешно преодолевается благодаря внедрению универсального платежного кода. ВТБ начал масштабное тестирование приема цифровых рублей в розничной торговле. Основной акцент, сделанный банком на Петербургском международном экономическом форуме 2026, заключается в том, что предприятиям не потребуется инвестировать в новое кассовое оборудование.

Как отметил Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ, некоторые представители малого и среднего бизнеса уже успешно осуществляют реальные транзакции. Планируется, что к сентябрю 2026 года данная технология охватит всю сеть терминалов банка на территории России.

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Успешная трансформация: малый и средний бизнес России принял языковые требования

Малое и среднее предпринимательство в России успешно адаптировалось к новым законодательным нормам, касающимся использования русского языка, без ущерба для своей деятельности. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного ВТБ совместно с «Онлайн Патентом», которые были представлены на ПМЭФ-2026.

С начала марта 2026 года в стране вступили в силу предписания, обязывающие использовать русский язык в наименованиях вывесок и информационных указателях. Опрос, охвативший 863 предприятия, выявил, как отечественные компании справились с этими требованиями.

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Банки фиксируют рост внешнеторговых контрактов с Китаем

По итогам первого квартала 2026 года портфель внешнеторговых контрактов с КНР клиентов ВТБ вырос на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество транзакций увеличилось на 36%, что свидетельствует о повышении регулярности поставок. Соответствующие данные были представлены на Петербургском международном экономическом форуме старшим вице-президентом банка Юлией Копытовой.

«Малый и средний бизнес продолжает укреплять связи с китайскими партнёрами. Оставаясь лидером рынка в этом направлении с собственным филиалом в Шанхае, ВТБ поддерживает клиентов на каждом этапе: от поиска контрагента до защиты от валютных рисков и кредитования в юанях», — заявила она.

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Новый ИИ-инструмент для частных инвестиций создали в России

Рынок управления крупным частным капиталом в России входит в фазу значительных технологических изменений. Еще год назад применение искусственного интеллекта в работе с состоятельными клиентами (HNWI и UHNWI) сводилось к простым чат-ботам и базовым робо-эдвайзингам. Однако в 2026 году наблюдается качественно новый тренд: появление продвинутых сервисов, способных к комплексному анализу и синтезу данных. Эти платформы представляют собой полноценных AI-стратегов, готовых принимать самостоятельные решения.

Флагманским примером этого тренда стал запуск инновационного инструмента под названием «Умный портфель» от ВТБ, представляющего собой помощника на базе искусственного интеллекта, ориентированного на граждан с высоким уровнем капитала. Сервис предлагает готовые инвестиционные решения, охватывающие вопросы размещения средств, выбора активов для вложений и инструментов страхования капитала, с учетом индивидуальных финансовых целей и уровня приемлемого риска. Эту информацию озвучил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в рамках Петербургского международного экономического форума 2026 года.

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Бизнесу предложили лизинговые решения для покупки офисных площадей

Сектор коммерческой недвижимости пополнился инновационным решением для покупки офисов через механизм лизинга. Договоренности о запуске проекта были достигнуты в ходе работы ПМЭФ-2026. Общая ценность активов, подлежащих реализации в рамках данной инициативы, составляет порядка 50 миллиардов рублей.

Данный финансовый инструмент ориентирован на высококачественные объекты класса «А». Суть процесса заключается в том, что специализированная лизинговая фирма приобретает у застройщика завершенные или возводимые площади, а затем предоставляет их в финансовую аренду конечному пользователю. Это дает предпринимателям право на длительное использование недвижимости с перспективой ее последующего выкупа. Главная выгода подобной схемы состоит в возможности использования ускоренной амортизации, что способствует оптимизации денежных потоков и точному планированию финансовых показателей.

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