ПМЭФ-2026: Андрей Костин дал советы россиянам по управлению деньгами

В ходе выступления в студии VK Видео на Петербургском международном экономическом форуме глава ВТБ Андрей Костин поделился своими соображениями относительно инфляционных ожиданий и дал россиянам рекомендации по управлению личными сбережениями. Он подчеркнул, что банковская система России обладает устойчивостью, выдержав в прошлом гораздо более сильные кризисы, такие как в 1998 и 2008 годах. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, превышающее 30 тысяч ограничений, текущее состояние отечественной экономики он охарактеризовал как «совсем неплохое».

По мнению банкира, нынешнее замедление экономического роста стало следствием целенаправленной политики Центрального банка, направленной на сдерживание инфляции. Эти меры уже продемонстрировали свою эффективность, приведя к существенному снижению темпов роста цен. Костин выразил уверенность, что дальнейшее снижение инфляции откроет путь к уменьшению ключевой ставки, что, в свою очередь, будет способствовать оживлению экономики.

В отношении стратегии личных финансов, Костин высказался в пользу консервативного подхода. Он рекомендует предпочитать банковские вклады, подчеркивая, что речь идет о надежных депозитах, а не о консервных банках. Этому способствует текущая ситуация с высокими процентными ставками по депозитам и укреплением национальной валюты. В условиях возможного снижения ключевой ставки банкир советует рассмотреть инвестиции в государственные облигации или другие ценные бумаги с фиксированным доходом, что позволит зафиксировать высокий купонный доход и обезопасить вложенные средства от рыночных колебаний.

Также Андрей Костин предостерег начинающих инвесторов от рискованных вложений в акции и производные финансовые инструменты без достаточной предварительной подготовки. Он привел в пример случай с юным инвестором, осваивающим биржевые операции с использованием счета родственников. Костин акцентировал внимание на высокой волатильности рынка, его зависимости от геополитических факторов, а также на том, что большинству частных лиц не хватает ни свободного времени, ни профессиональных знаний для эффективного участия в спекулятивных операциях.