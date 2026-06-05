Банки фиксируют рост внешнеторговых контрактов с Китаем

По итогам первого квартала 2026 года портфель внешнеторговых контрактов с КНР клиентов ВТБ вырос на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество транзакций увеличилось на 36%, что свидетельствует о повышении регулярности поставок. Соответствующие данные были представлены на Петербургском международном экономическом форуме старшим вице-президентом банка Юлией Копытовой.

«Малый и средний бизнес продолжает укреплять связи с китайскими партнёрами. Оставаясь лидером рынка в этом направлении с собственным филиалом в Шанхае, ВТБ поддерживает клиентов на каждом этапе: от поиска контрагента до защиты от валютных рисков и кредитования в юанях», — заявила она.

По оценкам экспертов финансового рынка, ключевой проблемный период с платежами в КНР уже пройден. Сейчас основным запросом предпринимателей становится безопасность и гарантии надёжности иностранных партнёров. Ответом на этот запрос стало масштабирование специализированных баз данных и сервисов проверки контрагентов в ряде банков. Так, в ВТБ сообщили о пятикратном росте с начала года базы поставщиков КНР, которая теперь насчитывает свыше 2,5 тыс. профилей компаний, заинтересованных в торговле с Россией.

Интерес предпринимателей к работе с китайскими партнёрами, по оценкам участников рынка, переходит из «тестового режима» в системную работу. Прогноз на второе полугодие 2026 года — позитивный: ожидается, что доля прямых банковских сделок в сегменте малого и среднего бизнеса приблизится к 70%.

Аналогичную динамику также фиксируют и другие банки: например, в Газпромбанке портфель контрактов с китайскими партнёрами вырос почти вдвое, а Россельхозбанк с начала марта пополнил портфель внешнеторговых контрактов более чем на сто новых соглашений.