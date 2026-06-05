Жаркие выходные с температурой до +34 градусов ждут новосибирцев

В Новосибирской области на предстоящих выходных будет сохраняться высокая температура. По информации Западно-Сибирского УГМС, днём столбик термометра может подняться до +34 градусов, а ночные температуры останутся комфортными.

В пятницу, 5 июня, ночью в Новосибирске ожидается +15…+17 градусов, а в пригороде — +12…+14 градусов. Днём температура поднимется до +27…+29 градусов. Небо будет ясным, осадков не предвидится.

В ночь на пятницу температура в области будет колебаться от +12 до +17 градусов, но в некоторых местах может опуститься до +6…+11 градусов. Днём ожидается повышение температуры до +27…+32 градусов. Небо останется малооблачным, и осадков не предвидится.

В субботу, 6 июня, жара усилится. В Новосибирске ночью температура составит +16…+18 градусов, а в пригороде — +13…+15 градусов. Днём воздух прогреется до +29…+31 градуса. В городе осадков не ожидается.

В Новосибирской области в ночь на субботу температура поднимется до +13…+18 градусов, а местами до +7…+12 градусов. Днём ожидается потепление до +29…+34 градусов. Дождей в большинстве районов не предвидится.

В воскресенье, 7 июня, в Новосибирске сохранится тёплая летняя погода. Ночью температура будет колебаться в пределах +16…+18 градусов, а днём поднимется до +30…+32 градусов. Осадков в городе не ожидается.

В ночь на воскресенье температура по области составит от +13 до +18 градусов. Днём метеорологи прогнозируют повышение до +29…+34 градусов. В основном будет сухо, но на западе региона возможны локальные кратковременные осадки и грозы.

Жаркая погода привлекает людей к водоемам, но спасатели напоминают об опасности раннего купания. Официального открытия купального сезона еще не было, и вода в реках и озерах слишком холодная для безопасного плавания. В реке Обь температура воды сейчас всего +19 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцев ждёт плавный рост температуры в начале июня.