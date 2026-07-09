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Общество

«Берем три ведра»: шеф-повар Бурковский на форуме в Новосибирске приготовил любимый десерт Карелина

Автор: Мария Гарифуллина

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Ресторатор ввел это блюдо в меню своих заведений и назвал его «Таёжный десерт». Но известный спортсмен невольно повлиял на его судьбу

В Новосибирске известный шеф-повар и ресторатор Владимир Бурковский приготовил для гостей форума «Дикоросы» таёжный десерт и свадебные сибирские блины. Кухня работала прямо на улице, попробовать блюдо могли все желающие. Infopro54 поговорил с Бурковским о блинах и особом десерте.

Чтобы описать количество приготовленного десерта, достаточно одной фразы шеф-повара.

— Берем три ведра, — сказал Владимир Бурковский, начиная готовить десерт.

 

В этих трёх вёдрах — клюква, сгущённое молоко и кедровые орехи. С этим рецептом связано несколько историй, в которых есть тайга, охотники и даже олимпийский чемпион Александр Карелин.

— Если говорить о таёжном десерте, то я не первый открыватель этого блюда. Но, может быть, просто я в другом виде его представил. Его интерпретировали по-разному, например, с мёдом делали. Я сделал со сгущёнкой. Сгущёнка — это тот продукт, который всегда есть у охотника в рюкзаке. А находясь на охоте в нашем благодатном крае, можно собрать брусники и кедровых шишек. И вот я один-два раза приготовил в походных условиях эти изыски и подумал, почему бы не ввести его в ресторан. Так мы и сделали. Мы не сильно его популяризировали, но у нас появился великолепный гость, наш прославленный борец Александр Александрович Карелин. И вот один раз поел этот десерт, который мы подаём к чаю. И сказал: «А почему вы подаёте его в таком маленьком количестве? Сделайте мне объёмом с пивную кружку». А потом прошло какое-то время, и мне говорят, что в Калининграде в одном ресторане подают замечательный «десерт Карелина» и по составу это наше блюдо, — рассказывает шеф-повар, основатель ресторанной группы «Рестораны Владимира и Анжелики Бурковских» Владимир Бурковский.

Сейчас «десерт Карелина» подают во многих российских ресторанах. На интернет-ресурсах, посвящённых гастрономии, публикуются рецепты с таким названием и пересказывается история о том, как Александр Карелин рассказал об этом десерте шеф-повару из Суздаля. Как сказал один из поваров, «это успех, который уже не остановить».

— Конечно, я не против такой судьбы таёжного десерта. Я даже рад тому, что всё так складывается и что блюдо называют десертом Карелина, — говорит Владимир Бурковский.

Что касается свадебных блинов, с которыми на форуме подавался таёжный десерт, то здесь история больше про традиции и обряды, чем про рецептуру. В русской традиции блины нередко были важной частью второго дня свадьбы — его поэтому называли «блинным». Форум сибирского гостеприимства — это, конечно, не свадьба, но длится несколько дней, а его выставочная часть предполагает праздничную атмосферу.

— Мы же понимаем, что свадебные блины — это блины, которые печёт невестка на второй день. Помогают ей мама, бабушка и так далее. Это традиция. Поэтому свадебные блинки сопровождаются пением, танцами, присядкой и так далее. Выбирая это блюдо для форума, мы хотели показать, что всё-таки наше сибирское гостеприимство начинается с выпечки, и это всегда вкусно. Все довольные и пляшут, — объясняет шеф-повар.

В рамках форума «Дикоросы» в Новосибирске известные российские повара будут готовить русские холодные супы, строганину, грибятницу, тюрю и другие блюда по старинным рецептам.

Ранее редакция рассказывала о том, что рестораторы и культурологи думают о популяризации русской кухни.

 

Фото Infopro54

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Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : форум Дикоросы русская кухня Владимир Бурковский

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