Объем господдержки по ПДС вырос на 73,5%

По итогам текущего года объем софинансирования, перечисленный на счета клиентов негосударственного пенсионного фонда (НПФ) ВТБ в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), увеличился в 1,7 раза по сравнению с показателями 2025 года, достигнув отметки в 27 миллиардов рублей. В общей сложности государственной поддержкой воспользовался 1 миллион клиентов фонда.

Увеличилось и количество граждан, получивших максимальную сумму софинансирования – 36 тысяч рублей. Их число возросло на 64% относительно прошлого года, составив 607 тысяч человек.

Андрей Осипов, генеральный директор НПФ ВТБ, отметил, что за двухлетний период государство предоставило гражданам свыше 42 миллиардов рублей. Общая сумма собственных взносов участников программы достигла 95 миллиардов рублей. Эти цифры свидетельствуют о растущем доверии к инструменту накоплений с государственной поддержкой. С каждым годом к программе присоединяется все больше людей, а общий объем средств, аккумулированных в системе долгосрочных сбережений, уже превысил триллион рублей.