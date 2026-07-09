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Финансы

Объем господдержки по ПДС вырос на 73,5%

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Кроме того, увеличилось и количество граждан, получивших максимальную сумму софинансирования

По итогам текущего года объем софинансирования, перечисленный на счета клиентов негосударственного пенсионного фонда (НПФ) ВТБ в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), увеличился в 1,7 раза по сравнению с показателями 2025 года, достигнув отметки в 27 миллиардов рублей. В общей сложности государственной поддержкой воспользовался 1 миллион клиентов фонда.

Увеличилось и количество граждан, получивших максимальную сумму софинансирования – 36 тысяч рублей. Их число возросло на 64% относительно прошлого года, составив 607 тысяч человек.

Андрей Осипов, генеральный директор НПФ ВТБ, отметил, что за двухлетний период государство предоставило гражданам свыше 42 миллиардов рублей. Общая сумма собственных взносов участников программы достигла 95 миллиардов рублей. Эти цифры свидетельствуют о растущем доверии к инструменту накоплений с государственной поддержкой. С каждым годом к программе присоединяется все больше людей, а общий объем средств, аккумулированных в системе долгосрочных сбережений, уже превысил триллион рублей.

Фото: magnific.com/Автор: gpointstudio 

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Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : финансы ВТБ

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Электронные гарантии стали основным инструментом для малого и среднего бизнеса

С ростом объема закупок госкомпаний наблюдается повышенный интерес со стороны малого и среднего бизнеса (МСБ) к документарным продуктам. С начала 2026 года число клиентов, прибегающих к банковским гарантиям, выросло на 31%, а объем выданных электронных гарантий увеличился на 76%. Такие данные были представлены Русланом Еременко, членом правления ВТБ, на международной промышленной выставке Иннопром-2026.

Согласно статистике банка, с начала текущего года увеличилось как количество клиентов, оформивших банковские гарантии, на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так и общее число выданных гарантий — на 25%.

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Июньский всплеск: объем выдачи «семейной» ипотеки вырос на 75% в России

По данным ВТБ, в июне наблюдался значительный всплеск активности по программе «семейной» ипотеки. Количество сделок по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось более чем на 65%, а их общий объем превысил майские показатели на свыше 75%. Всего за этот период граждане оформили порядка 2,8 тысячи таких займов на сумму около 20 миллиардов рублей.

В результате, на долю «семейной» ипотеки по итогам июня пришлось 38% всех выданных банком жилищных кредитов. Спрос на эту программу продемонстрировал второй по величине результат в текущем году, уступив лишь январскому пику, когда было заключено около 4,1 тысячи договоров на 27 миллиардов рублей.

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За три года средняя выплата по ОСАГО в Новосибирской области выросла на 46%

Автор: Артем Рязанов

Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщил, что за первые пять месяцев 2026 года средняя выплата по ОСАГО в стране выросла на 9,1%, достигнув 120 775 рублей, а средняя премия по годовым полисам увеличилась на 3,9%, составив 7 577 рублей. В мае 2026 года эти показатели составили 128 950 рублей и 7 654 рубля соответственно. Президент РСА Евгений Уфимцев отметил, что рост премий был ожидаемым.

В Новосибирской области, по данным, предоставленным РСА редакции Infopro54, за первые пять месяцев 2026 года средняя выплата по ОСАГО составила 149 295 рублей. В аналогичном периоде 2023 года этот показатель был равен 102 160 рублям. Таким образом, за три года (с мая 2023 по май 2026) средняя выплата по ОСАГО в регионе выросла на 46,1%. Средняя страховая премия по ОСАГО в Новосибирской области за январь-май 2026 года составила 11 536 рублей. В тот же период 2023 года она была на уровне 7 452 рублей.

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В первом полугодии ипотечные займы в России выросли в полтора раза

Согласно предварительным подсчетам ВТБ, за первые шесть месяцев этого года российским гражданам было предоставлено около 2,18 триллиона рублей на приобретение как новостроек, так и вторичного жилья. Этот показатель на 46% превышает объем за тот же период предыдущего года, что свидетельствует о восстановлении рынка после прошлогоднего спада.

Июнь продемонстрировал рекордные результаты: объем выданных ипотечных кредитов достиг примерно 475 миллиардов рублей. Это на 47% больше, чем в мае, и на 55% выше показателя июня 2025 года. Результат июня превзошел даже показатели января, когда объем выдач едва превысил 420 миллиардов рублей.

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Группа мошенников совершила почти 100 автоподстав в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В Калининский районный суд Новосибирска направлено уголовное дело по факту мошенничества в сфере автострахования. Правоохранительные органы выявили организованную группу, которая много лет занималась автоподставами. В нее входили 10 человек. Инициатором выступил житель Заельцовского района.

По версии следствия, в течение четырех лет — с июля 2021 года по сентябрь 2025 года — новосибирцы приобретали автомобили среднего ценового сегмента, совершали постановочные ДТП и оформляли их по европротоколу.

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Делать вывод об устойчивом замедлении инфляции в Сибири пока рано

Автор: Юлия Данилова

Решение, которое принял 19 июня Банк России о снижении ключевой ставки до 14,25%, отражает осторожный баланс: с одной стороны, в мае рост цен в стране замедлился. С другой стороны, делать вывод о стойком и устойчивом замедлении инфляции пока рано, констатировал начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

— Усилились риски, которые могут привести к ускорению инфляции в будущем, а значит, Банк России не может позволить себе слишком быстрые шаги по снижению ставки. Наша задача — не просто зафиксировать краткосрочное замедление цен, а добиться, чтобы оно стало устойчивым, — подчеркнул Морев.

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