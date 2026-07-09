Стройнадзор проверил терминал «Восточные ворота» под Новосибирском

В Новосибирском районе завершается строительство первого этапа контейнерного терминала с железнодорожными путями и инфраструктурой «Терминал Восточные Ворота». Объект расположен недалеко от посёлка Садовый на территории промышленно-логистического парка «Восточный». Итоговую проверку на площадке провели специалисты первого отдела государственного строительного надзора Новосибирской области совместно с представителями отдела технического контроля.

Терминал представляет собой железнодорожный путь необщего пользования общей протяжённостью 4158,87 метра. Он предназначен для управления перевозками грузов в контейнерах. Все здания и сооружения на его территории являются вспомогательными и обеспечивают работу логистического комплекса. Среди них — административное здание с контрольно-пропускным пунктом, депо, пост электрической централизации для управления движением составов, гараж с ремонтными мастерскими и офисами, складские помещения для кросс-докинга, а также технические сооружения и площадки для разгрузки контейнеров.

Инспекторы осмотрели вспомогательные помещения, приёмо-отправочный, выставочный, погрузочно-выгрузочный и вытяжной пути, а также технические сооружения для их обслуживания. Специалисты отдела технического контроля провели инструментальное обследование: измерили ширину подошвы и головки рельса, высоту рельса, расстояние от железнодорожного переезда до дорожных знаков и сигнальных столбиков. Кроме того, была проверена исполнительная документация по первому этапу работ.

— Нарушений на данном этапе строительства не зафиксировано, — отметили в ведомстве.

В настоящее время застройщик готовится к получению заключения о соответствии объекта требованиям проектной документации. Ранее Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту, а ввод терминала в эксплуатацию запланирован до конца 2026 года.

Ранее редакция сообщала, что ГК «Дело» построит в Новосибирске второй терминал.