Еще восемь тысяч новосибирцев получили доступ к улучшенному интернету

В Дзержинском районе Новосибирска компания МТС успешно завершила крупномасштабные работы по модернизации своей фиксированной сети. Благодаря проведенным техническим мероприятиям и интеграции новых жилых объектов в волоконно-оптическую магистраль, около трех тысяч семей получили доступ к улучшенному домашнему интернету. Эти преимущества стали доступны жителям домов, расположенных в отдельных частях микрорайона Авиастроителей, на улице Островского, а также на Волочаевском жилом массиве и в жилом комплексе «Менделеев». В ранее построенных зданиях устаревшее оборудование было заменено на новейшее, в то время как в новостройках инфраструктура была создана с нуля.

Директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов отметил, что активно ведется работа в двух ключевых направлениях: модернизация существующей сети в старых домах и возведение новой инфраструктуры для новостроек. По его словам, это позволяет обеспечивать стабильным доступом к интернету всех абонентов.

Стоит отметить, что в течение текущего года МТС уже расширила покрытие сети, подключив новых абонентов в Заельцовском, Первомайском, Ленинском, Кировском и Октябрьском районах города.