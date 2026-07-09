Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Телекоммуникации

Еще восемь тысяч новосибирцев получили доступ к улучшенному интернету

Дата:

Речь идет о жителях домов, расположенных в отдельных частях микрорайона Авиастроителей, на улице Островского, а также на Волочаевском жилом массиве и в жилом комплексе «Менделеев»

В Дзержинском районе Новосибирска компания МТС успешно завершила крупномасштабные работы по модернизации своей фиксированной сети. Благодаря проведенным техническим мероприятиям и интеграции новых жилых объектов в волоконно-оптическую магистраль, около трех тысяч семей получили доступ к улучшенному домашнему интернету. Эти преимущества стали доступны жителям домов, расположенных в отдельных частях микрорайона Авиастроителей, на улице Островского, а также на Волочаевском жилом массиве и в жилом комплексе «Менделеев». В ранее построенных зданиях устаревшее оборудование было заменено на новейшее, в то время как в новостройках инфраструктура была создана с нуля.

Директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов отметил, что активно ведется работа в двух ключевых направлениях: модернизация существующей сети в старых домах и возведение новой инфраструктуры для новостроек. По его словам, это позволяет обеспечивать стабильным доступом к интернету всех абонентов.

Стоит отметить, что в течение текущего года МТС уже расширила покрытие сети, подключив новых абонентов в Заельцовском, Первомайском, Ленинском, Кировском и Октябрьском районах города.

Фото: magnific.com/Автор: teksomolika 

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Верховный суд разъяснил, почему блокируются сделки россиян с иностранцами

Из плюсов: зарубежным правообладателям придется доказывать присутствие на территории России, чтобы предъявлять иски о контрафакте товарных знаков

Все материалы

Рубрики : Телекоммуникации

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : телеком МТС

855
0
0
Предыдущая статья
Рекордсменка Гиннесса из Сибири приняла участие в кулинарном шоу
Следующая статья
Новосибирские кардиохирурги провели уникальную операцию ребенку с пороком сердца

600 жителей Егорьевского получили улучшенный интернет

МТС улучшила качество покрытия мобильной связи в Новосибирской области, проведя модернизацию телекоммуникационного оборудования в селе Егорьевское Маслянинского района. Сеть LTE теперь обеспечивает стабильное соединение в школе, фельдшерско-акушерском пункте, доме культуры и магазине. Это позволит примерно 600 жителям и гостям села пользоваться улучшенным мобильным интернетом.

Мобильная связь особенно важна для Егорьевского, которое привлекает туристов, желающих увидеть процесс золотодобычи. Неподалёку находится Егорьевский прииск, где золото добывают с XIX века. История этого места началась с открытия золотой россыпи на притоках реки Суенга в октябре 1830 года.

Читать полностью

На правом берегу Новосибирска пропадает мобильный интернет

Автор: Артем Рязанов

В Заельцовском районе Новосибирска и на выезде из города не работает мобильный интернет. Об этом сообщил журналист редакции Infopro54.

— Мобильный интернет не работает. Все обрублено, кроме МАХ и звонков. Еду на выезд из Новосибирска — интернета все еще нет, — рассказал корреспондент.

Читать полностью

В Ордынском районе ускорили мобильный Интернет

Компания МТС осуществила модернизацию инфраструктуры мобильной связи на территории Ордынского района Новосибирской области. В результате проведённых работ по обновлению телекоммуникационного оборудования увеличилась пропускная способность сети и повысилась средняя скорость передачи данных мобильного интернета.

Обновление телекоммуникационного оборудования провели в посёлках Чингис, Чернаково, Спиринском, Кирза, а также в административном центре района — посёлке городского типа Ордынское.

Читать полностью

Улучшенный мобильный интернет стал доступнее в Каргате

Компания МТС модернизировала телеком-инфраструктуру в Каргатском районе Новосибирской области. В городе Каргат установили новое оборудование, что привело к увеличению пропускной способности сети и ускорению мобильного интернета в ряде участков.

Благодаря усилиям связистов, жители улиц Матросова, Коммунистической и Советской теперь могут рассчитывать на более стабильное и надежное соединение.

Читать полностью

В Новосибирске жители Первомайского района получили улучшенный Интернет

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) расширила фиксированную сеть в Новосибирске. Благодаря подключению новых жилых комплексов и модернизации технической инфраструктуры, примерно пять тысяч новосёлов и давних жителей Первомайского района получили доступ к улучшенному домашнему интернету.

Возможность подключить улучшенный интернет стала доступна жителям многоквартирных домов, расположенных на улицах Красный Факел, Радиостанция 2 и Чапаева.

Читать полностью

От ЖКХ до логистики: IoT решения повышают эффективность бизнеса в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Компании Новосибирска все активнее внедряют технологии, которые позволяют автоматизировать рутинные процессы, сокращать издержки и получать данные в реальном времени. Ключевую роль в этом играют решения на базе IoT (интернет вещей). В 2025 году, по данным МТС, объем вложений новосибирских предприятий в IoT и М2М-технологии оказался самым крупным в Сибири.

Тренд на активную цифровизацию бизнеса поддерживают и региональные власти. На форуме «ЦИПР-2026» в Нижнем Новгороде в мае был представлен новый рейтинг эффективности работы руководителей цифровой трансформации регионов 2025/2026, в котором Новосибирская область заняла третью строчку.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Верховный суд разъяснил, почему блокируются сделки россиян с иностранцами

Из плюсов: зарубежным правообладателям придется доказывать присутствие на территории России, чтобы предъявлять иски о контрафакте товарных знаков

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

Аналитики назвали топ-5 самых доходных вакансий июля в Новосибирске

Бизнес Культура Общество Туризм

«Раньше недооценивали себя»: в Новосибирске открылся форум сибирского гостеприимства «Дикоросы»

Бизнес

Сибирские предприниматели заработали на ягоде более 30 млрд рублей

Общество

Новосибирские кардиохирурги провели уникальную операцию ребенку с пороком сердца

Телекоммуникации

Еще восемь тысяч новосибирцев получили доступ к улучшенному интернету

Финансы

Объем господдержки по ПДС вырос на 73,5%

Бизнес Общество

В Новосибирской области работают почти 390 тысяч самозанятых

Власть Общество

В Республике Алтай ввели тотальный контроль за продажей топлива на АЗС

Прямым текстом

Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Власть

Новосибирск озеленяют саженцами из городского питомника

Общество

«Почти все высокобалльники хотят в Москву»: в Новосибирске оценили идею увеличения числа бюджетных мест в региональных вузах

Бизнес

«Сибуправтодор» не смог взыскать с подрядчика 2.5 млрд рублей

Бизнес

В «Ленте» объяснили очередь из фур на распределительном центре под Новосибирском

Власть Общество

В Новосибирске обновили карту укрытий на случай ЧС

Город Недвижимость Общество

«Это изменит архитектурный облик города»: вместо ТЦ «Подсолнух» в Новосибирске предлагают создать общественное пространство

Власть Наука Технологии

Новосибирский ЦКП «СКИФ» получил акт готовности Ростехнадзора

Бизнес Общество

Самыми популярными направлениями из Толмачево стали Шымкент и Владикавказ

Власть

Новосибирская область отметила День семьи, любви и верности

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности