Инвестиции в классику: как создается сериал «Война и мир»

Известный режиссер-постановщик Сергей Урсуляк приступил к созданию масштабной сериальной адаптации бессмертного романа Льва Толстого «Война и мир». Это первая отечественная многосерийная интерпретация произведения за последние шесть десятилетий, последовавшая за грандиозной киноэпопеей Сергея Бондарчука. В актерский состав вошли такие звезды, как Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Алексей Серебряков, Михаил Пореченков, Светлана Крючкова и другие известные артисты. Финансовую поддержку проекту оказал банк ВТБ.

«Война и мир» считается одним из основополагающих произведений русской литературы. Как и в предыдущих работах, в этом проекте задействовано немало молодых талантов, которым предстоит работать бок о бок с уже состоявшимися мастерами, поделился Сергей Урсуляк.

Сотрудничество банка с данным проектом является логичным продолжением его многолетней инициативы, направленной на поддержку и сохранение культурного наследия России. На протяжении более двадцати лет организация активно инвестирует в значимые культурные проекты, способствуя популяризации русской литературной классики.

Производством сериала занимаются кинокомпания «Москино», телеканал «Россия» и платформа START, при содействии Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

16+