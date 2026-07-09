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Культура

Инвестиции в классику: как создается сериал «Война и мир»

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В актерский состав вошли такие звезды, как Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Алексей Серебряков, Михаил Пореченков, Светлана Крючкова и другие известные артисты

Известный режиссер-постановщик Сергей Урсуляк приступил к созданию масштабной сериальной адаптации бессмертного романа Льва Толстого «Война и мир». Это первая отечественная многосерийная интерпретация произведения за последние шесть десятилетий, последовавшая за грандиозной киноэпопеей Сергея Бондарчука. В актерский состав вошли такие звезды, как Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Алексей Серебряков, Михаил Пореченков, Светлана Крючкова и другие известные артисты. Финансовую поддержку проекту оказал банк ВТБ.

«Война и мир» считается одним из основополагающих произведений русской литературы. Как и в предыдущих работах, в этом проекте задействовано немало молодых талантов, которым предстоит работать бок о бок с уже состоявшимися мастерами, поделился Сергей Урсуляк.

Сотрудничество банка с данным проектом является логичным продолжением его многолетней инициативы, направленной на поддержку и сохранение культурного наследия России. На протяжении более двадцати лет организация активно инвестирует в значимые культурные проекты, способствуя популяризации русской литературной классики.

Производством сериала занимаются кинокомпания «Москино», телеканал «Россия» и платформа START, при содействии Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

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Фото предоставлено пресс-службой ВТБ. Источник фото: пресс-служба телеканала «Россия»

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Рубрики : Культура

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : ВТБ банки

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«Не надо подворовывать, надо объединяться»: на форуме «Дикоросы» в Новосибирске обсудили популяризацию русской кухни

Автор: Мария Гарифуллина

На форуме сибирского гостеприимства «Дикоросы» прошла экспертная сессия «Русская кухня и кухня народов России – обязательная составляющая туризма: из небытия в коммерциализацию и внедрение на рынке туруслуг». Представители разных регионов рассказали о своих проектах по продвижению традиционной кухни. Запись выступлений участников встречи есть в распоряжении Infopro54.

Федеральный проект «Гастрономическая карта России» уже несколько лет объединяет шеф-поваров, рестораторов, производителей и краеведов из разных регионов, которые возрождают забытые рецепты, находят локальные продукты и выводят их на рынок. В большинстве субъектов страны есть предприниматели и повара, которые возвращают из небытия блюда русской кухни и кухонь народов России, превращая их в туристические продукты.

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«Раньше недооценивали себя»: в Новосибирске открылся форум сибирского гостеприимства «Дикоросы»

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске 9 июля стартовал форум сибирского гостеприимства «Дикоросы». В этом году мероприятие впервые проходит в центре города, чтобы стать максимально открытым для жителей, гостей и профессионалов отрасли. Форум, который продлится до 12 июля, объединил представителей субъектов РФ, отраслевых ассоциаций и ведущих экспертов сферы туризма.

На пленарном заседании «Вместе открываем Россию: туризм и гостеприимство в Год единства народов России» выступили представители власти, туристического бизнеса, гостиничной индустрии и медиа. Infopro54 приводит самые яркие высказывания спикеров о текущем положении дел в индустрии гостеприимства и перспективах ее развития.

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Музей Новосибирска заказал обследование старой водонапорной башни

Автор: Мария Гарифуллина

Музей Новосибирска заказал проведение технического обследования водонапорной башни на улице Коммуностроевской, которая является объектом культурного наследия. Работы оценили в  613,3 тысячи рублей.

Речь идет о памятнике архитектуры начала XX века — «Башне водонапорной комплекса сооружений станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной дороги». Башня была построена в 1915 году (в некоторых источниках встречаются даты 1912–1915 годы). Кирпичное сооружение входило в комплекс зданий Алтайской железной дороги и обеспечивало паровозы водой. В этом качестве башня использовалась до середины 1950-х годов, когда советские железные дороги перешли на тепловозную и электровозную тягу. Позже объект служил для водоснабжения окружающих его одноэтажных жилых домов.

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Театр «Старый дом» в Новосибирске возглавил Юрий Яшкин

Автор: Юлия Данилова

Министр культуры Новосибирской области Юрий Зимняков представил коллективу театра «Старый дом» нового директора. На эту должность с 3 июля назначен Юрий Яшкин (На базовом фото справа.- Ред.).

В целом, у него 18 лет трудового стажа, 9 из которых отданы государственной службе в сфере культуры. С 2022 по 2024 год Яшкин возглавлял отдел профессионального искусства и культурного наследия в региональном министерстве культуры, а последние два года работал заместителем директора по развитию театра «Глобус».

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Новосибирская филармония меняет даты выступлений

Новосибирская филармония скорректировала свою афишу. Это связано с проведением ремонтных работ в зале имени А. Каца. Информацию об этом распространила директор организации Анна Терешкова через свой Telegram-канал.

Коррективы были внесены в сентябрьские и октябрьские мероприятия.

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День города официально стартовал в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэр Максим Кудрявцев поздравил новосибирцев с Днем рождения — 133-летием города.

— У нашего города много высоких званий и статусов. Но самое большое наше богатство — это люди! Новосибирцы — люди особые: сильные, смелые, творческие, целеустремлённые, с особым сибирским характером. Нам тесно в рамках одной идеи. И поэтому я могу уверенно сказать: у нашего города большое будущее. И как сказал один из первых архитекторов нашего города Андрей Дмитриевич Крячков: «Новосибирск весь в настоящем, в ожидании большого будущего». Но мы не просто ожидаем это будущее, мы его создаём каждый день вместе с вами, дорогие друзья! Я поздравляю вас с замечательным праздником — 133-й годовщиной нашего города! Желаю удачи, ярких свершений и новых побед! Пусть любовь к нашему родному городу всегда будет в вашем сердце! С праздником! — сказал Максим Кудрявцев.

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