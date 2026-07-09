Форум «Дикоросы» объединил представителей 50 регионов России в Новосибирске

В рамках Форума сибирского гостеприимства «Дикоросы», посвященного теме «Вместе открываем Россию: туризм и гостеприимство в Год единства народов России», прошло пленарное заседание с участием губернатора Андрея Травникова.

Мероприятие, модерировала Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.

Губернатор Андрей Травников, обращаясь к собравшимся, подчеркнул, что форум «Дикоросы» стал для Новосибирской области традиционным. В текущем году, благодаря поддержке Министерства экономического развития России, он проводится в рамках Международного туристического форума «Путешествуй!». Параллельно проходит уже полюбившийся жителям и гостям гастрофестиваль «В Сибири – ЕСТЬ!», что обеспечивает насыщенную четырехдневную программу.

— «Дикоросы» – это главное объединяющее деловое событие, и Новосибирск – идеальная площадка для обсуждения развития туристической привлекательности российских регионов, — отметил губернатор.

Он добавил, что отрасль туризма имеет важное значение для экономики региона. Новосибирская область системно поддерживает въездной туризм, активно сотрудничает с турбизнесом для развития выездного туризма, а также развивает транспортный хаб, облегчая как грузовые, так и пассажирские перевозки для жителей всей Сибири.

По официальным данным Росстата, регион занимает лидирующую позицию по туристическому потоку в Сибири, ежегодно принимая более трёх миллионов гостей. Эта тенденция сохраняется и в текущем году. Несмотря на фокус на входящий туризм, Новосибирская область продолжает развивать и выездное направление. Андрей Травников выразил готовность к диалогу, подчеркнув, что ценные советы экспертов и профессионалов индустрии будут очень полезны, учитывая, что регион находится только в начале пути развития. Он также отметил широкое представительство отрасли на форуме, что позволяет обсуждать проблемы и перспективы туризма в масштабах всей страны, а не только в рамках Новосибирской области.

Рост рынка туристических услуг во многом обусловлен готовностью сибирских регионов к сотрудничеству и разработке совместных межрегиональных маршрутов. Это позволяет туристам, посетившим Новосибирск, продолжить свое путешествие по другим районам области или отправиться в соседние регионы, такие как Алтай, Красноярский край, Томская или Кемеровская области. Таким образом, тематика форума «Дикоросы» актуальна для всех 89 регионов России.

Новосибирская область, являясь крупным деловым и промышленным центром, обладает уникальной природой, богатым культурным наследием и характерным сибирским гостеприимством. Перед региональными властями стоит задача максимально раскрыть туристический потенциал, демонстрируя гостям из России и зарубежья, что Сибирь способна удивлять и дарить незабываемые впечатления.

Широкая география участников форума, представленная более чем 50 регионами России, подтверждает стремление к общей цели – сделать отдых внутри страны комфортным, интересным и доступным.

Форум «Дикоросы» выступает как важная деловая площадка и эффективный инструмент продвижения внутреннего туризма, способствуя рождению новых маршрутов, обсуждению перспективных направлений – от этнотуризма до внедрения современных технологий, и формированию привлекательного образа Сибири для путешественников.