Сибирские предприниматели заработали на ягоде более 30 млрд рублей

Население и сельскохозяйственные предприятия Сибири в этом году вырастят 86 тысяч тонн различных ягод. Это на 11% больше, чем годом ранее (77,5 тысяч тонн, +9,9%), прогнозируют эксперты Центра отраслевой аналитики (ЦОЭ) Россельхозбанка.

Самый большой урожай ягоды в прошлом году собрали в Омске — 16,0 тысяч тонн;

Новосибирская область была на втором месте —14,3 тыс. тонн;

Алтайский край на третьем — 11,6 тыс. тонн;

Красноярский край — 11,4 тыс. тонн;

Кемеровская область — 9,3 тыс. тонн.

Самой популярной ягодой в округе в 2025 году были малина и ежевика (21 тысяча тонн). Из них 3,2 тысячи было выращено в Новосибирской области.

На втором месте по популярности у сибирских аграриев — земляника и клубника (20,7 тысяч тонн). Заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы РСХБ Олег Князьков не исключил, что именно эта группа даст в 2026 году наибольший прирост.

— Предпосылки к значительному росту у сибиряков серьёзные — хотя на Урале выше урожайность, но в СФО от года к году растёт площадь, отведенная под клубнику и землянику, — пояснил Князьков.

На третьем месте смородина всех видов (11,1 тысяча тонн). Здесь в прошлом году лидировали сельхозпроизводители (6,1%) Новосибирской области (2,56 тысяч тонн).

На четвертом месте облепиха (6,1 тысяча тонн). Это треть от всего объема данной ягоды, собранной в стране. Наиболее популярна облепиха у фермеров Алтая (1,6 тысяч тонн), новосибирцы собрали 1,4 тысячи тонн.

По словам Олега Князькова, основной объём ягоды выращивает население. Однако, в округе работают несколько десятков компаний-производителей. Их выручка в 2025 году составила 30,3 млрд рублей, что на10,3 % превышает уровень 2024 года. Чистая прибыль — 103,6 млн рублей (рост к 2024 году — 18,6 %). Наиболее крупные предприятия расположены в Алтайском крае, Новосибирской, Томской и Омской областях.

— Мы прогнозируем стабильный рост доходности сибирских предприятий, занимающихся выращиванием и сбором ягод. Это связано с увеличением спроса на экологически чистую продукцию, — резюмирует Князьков.

Напомним, за 2025 год объём экспорта консервированных фруктовых и ягодных продуктов превысил 1,1 тысячи тонн. В ассортимент вошли варенья, джемы и повидло (753 тонны), а также ананасы, абрикосы и персики в сахарном сиропе (149 тонн).

Ранее редакция рассказывала о ценах на привозную ягоду на рынках Новосибирска.