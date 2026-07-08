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Бизнес

Билайн запустил линейку улучшайзеров для прокачки тарифов

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Билайн запускает линейку улучшайзеров — новых пакетных решений, которые позволяют расширять возможности любого тарифа без его полной смены

Первым предложением в этой линейке стал улучшайзер «план б.», который предназначен для продвинутой аудитории.

На первом этапе улучшайзер «план б.» будет доступен для подключения на подписке bee (би), в дальнейшем Билайн планирует расширять доступность этого формата. Подключить улучшайзер можно будет и к архивным тарифам. Первый месяц он предоставляется бесплатно, далее стоимость составит 250 рублей в месяц.

Улучшайзер «план б.» подключается сразу как единый пакет к подписке bee (би) и включает:
— обмен гигабайт на цифровое золото с последующей конвертацией в бонусные рубли для оплаты связи;
— дополнительные 1000 ИИ-токенов для доступа к топовым нейросетям без ВПН для решения ежедневных задач по учебе, работе и досуга;
— доступ к библиотеке промтов, чтобы взаимодействие с нейросетями было эффективнее и не требовало дополнительных запросов;
— игровые механики и систему достижений с получением бонусов для оплаты связи;
— 1 ТБ в Облаке Билайн для хранения фото, видео и документов.

Новая линейка отражает стратегию Билайна по развитию более гибкой тарифной модели, в которой клиент может не менять базовый продукт целиком, а дополнять его готовыми наборами функций в зависимости от своих задач и цифровых привычек.

Заместитель гендиректора Билайна Олег Решетин:

 «Мы видим, что клиентам все чаще нужна не фиксированная тарифная конструкция, а возможность гибко усиливать свое предложение под собственные задачи. Именно поэтому мы запускаем линейку улучшайзеров. Это новый уровень персонализации, при котором пользователь может взять свой текущий тариф и добавить к нему те возможности, которые раньше были доступны только внутри отдельного продукта. В случае с улучшайзером “план б.” мы фактически расширяем доступ к уникальному наполнению “плана б.” и делаем его доступным для более широкой аудитории».

В дальнейшем Билайн планирует развивать линейку улучшайзеров, добавляя в нее новые пакетные возможности для разных пользовательских сценариев.

С 29.06.2026 «Улучшайзер План Б» — 30 дней бесплатно только при первом подключении, далее стоимость 250 ₽/мес . Для абонентов подписки bee (линейка от 19.03.2026 года и линейка от 09.06.2026) доступно только в приложении билайн 12+ . Включает: акцию «Обмен ГБ на золото», +1000 токенов, библиотеку промтов, сервис достижения, +1 ТБ облака билайн.

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Рубрики : Бизнес

Регионы : Сибирь Новосибирcк

Теги : Билайн

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Два новосибирских вуза вошли в рейтинг по зарплатам выпускников-юристов

Автор: Артем Рязанов

Рейтинг вузов России по зарплате молодых юристов, окончивших учёбу в 2020–2025 годах, составили аналитики SuperJob.

МГИМО вновь подтверждает статус лидера: медианная зарплата выпускников-юристов этого вуза — 230 000 рублей в месяц (+10 000/+5% к 2025).

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ННИИТО присвоили звание национального исследовательского центра

Автор: Оксана Мочалова

Правительство России официально закрепило за Новосибирским НИИТО имени Я.Л. Цивьяна статус национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ). Соответствующее распоряжение было подписано 30 июня 2026 года.

Статус НМИЦ — высшее признание для медучреждения. Теперь институт становится ведущим центром в области травматологии и ортопедии, отвечает за разработку клинических рекомендаций, внедрение новых методов лечения и проведение научных исследований.

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У Обского моря построят базу для водного спорта

Автор: Оксана Мочалова

Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области отдал в аренду 2,1 гектара береговой линии Обского моря для реализации масштабного туристического проекта. Земельный участок находится вблизи села Боровое, которое уже давно считается одной из визитных карточек пригородного отдыха области, сообщили в региональном Управлении Росреестра. Рядом уже функционируют популярные турбазы, а акватория водохранилища традиционно привлекает любителей водных путешествий.

По задумке арендатора, на этом участке появятся объекты спортивной инфраструктуры, места для хранения катеров и яхт, а также современные причалы для маломерных судов. На этих судах отдыхающие смогут легко добраться до живописного острова Нечунаевский.

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Евгения Бондаренко: Верховный суд разъяснил, почему блокируются сделки россиян с иностранцами

Автор: Юлия Данилова

Управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант, архитектор бизнес-партнерств и автор книги «Партнерское соглашение на салфетке» Евгения Бондаренко рассказала Infopro54, почему новосибирским компаниям, работающим с зарубежными партнерами и контрагентами, сегодня необходимо более внимательно оценивать конечных бенефициаров сделок, если они не хотят, чтобы такие договоры были признаны ничтожными.

— Евгения, в июне вышли рекомендации Верховного суда, которые сейчас активно обсуждают предприниматели. Что вызвало такой резонанс в бизнес-сообществе?

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Напряженность с топливом для аграриев в Новосибирске обещают снять в ближайшие дни

Автор: Юлия Данилова

Минсельхоз Новосибирской области составил запрос по обеспечению топливом аграриев региона на июль – октябрь 2026 года. Документы отправлены в федеральный Минсельхоз и проходят согласование с Минэнерго РФ, пояснили в ведомстве. После согласования заявка будет доведена до ООО «Газпромнефтепродукт», которая будет распределять лимиты среди новосибирских сельхозпредприятий.

— Текущий лимит поставок от ООО «Газпромнефть‑Региональные продажи» составляет 2700 тонн. Дополнительные объемы ожидаются в ближайшие дни, что позволит снизить напряжённость ситуации, а снабжение аграриев топливом перейдёт в плановый режим, — заявили в Минсельхозе области.

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В гостиницах Новосибирска падает загрузка

Автор: Юлия Данилова

Настроение гостиничного рынка России сейчас не очень оптимистичное. Об этом заявил гостиничный эксперт Андрей Федоров и аналитики сервиса Hotel Advisors.

К примеру, в Новосибирске в июле участники местного рынка пока говорят о загрузке номеров на 35,9%. Это на 4,5% меньше, чем в июле 2025 года. Впрочем в других ключевых туристических городах просадка еще больше: Москва теряет 14,8%, Сочи на побережье — 25,7%, Екатеринбург — 29,1%, Казань — 35,1%.

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