В гостиницах Новосибирска падает загрузка

Туристов стало меньше

Настроение гостиничного рынка России сейчас не очень оптимистичное. Об этом заявил гостиничный эксперт Андрей Федоров и аналитики сервиса Hotel Advisors.

К примеру, в Новосибирске в июле участники местного рынка пока говорят о загрузке номеров на 35,9%. Это на 4,5% меньше, чем в июле 2025 года. Впрочем в других ключевых туристических городах просадка еще больше: Москва теряет 14,8%, Сочи на побережье — 25,7%, Екатеринбург — 29,1%, Казань — 35,1%.

— Июль еще держится за счет высокого сезона. Август выглядит заметно слабее. Во многих городах загрузка уже опускается к 20-30%, а местами и ниже, — констатирует Федоров.

В Новосибирске в августе загрузка отелей пока гораздо меньше средней — 13%. Это на 23,5% меньше, чем в августе 2025 года.

Самые низкие цифры сейчас у сентября. Если раньше именно этот месяц во многом спасали деловые мероприятия, то сегодня Москва показывает лишь 12,1% загрузки отелей, Санкт-Петербург — 13%, Московская область — всего 10%. В Новосибирске загрузка 16,9% (-13,8% к уровню прошлого года).

— Но горизонт бронирования сейчас очень короткий. Значительная часть гостей принимает решение буквально за несколько дней или недель до поездки. Поэтому сентябрь еще успеет заметно подрасти. Но главный факт остается неизменным: рынок больше не бронирует «на автомате», — констатирует Андрей Федоров.

Уходят в апартаменты

Но не исключено, что спрос из отелей перетекает в частный сектор, в том числе в апартаменты. По данным «Домклик», этим летом в большинстве туристических городов России квартира обходится гостю в среднем в 1,5-2 раза дешевле номера в трехзвездочном отеле.

В Новосибирске, по данным платформы, квартиру можно снять по цене от 5,7 до 14,5 тысячи рублей за сутки. Впрочем на платформах объявлений можно найти и более бюджетные варианты.

В гостиницах города можно найти предложения от 2,6 тысячи за ночь. В центре города — от 12 тысяч.

В апартаментах цены стартуют от 2,2 тысячи. Средняя цена — 3,5-4 тысячи рублей.

Основатель управляющей консалтинговой компании Mirotel Management, которая работает с отелями в разных регионах России, совладелец отеля «Миродом» 4* в Академгородке Михаил Швецов отмечает, что запросы на консультации приходят из регионов, связанных с разноплановым туризмом: Томск, Иркутск, Алтай и т.д.

— Я бы не сказал, что загрузка в регионах падает. Рынок стабилен, но многие собственники хотят большего. Либо у них была слабая команда, которая их подвела, и они хотят наверстать план, либо они в целом ожидают каких-то более высоких цифр и ищут новые решения, — поясняет он.

По словам Швецова, ключевой проблемой для отрасли сегодня является не падение загрузки и снижение турпотока, а выход на рынок апартаментов, которые могут сильно повлиять на гостиничную отрасль в плане загрузки, особенно в Новосибирске.

— С одной стороны, это развитие конкуренции, с другой — когда гостиничный фонд Новосибирска составляет 9-10 тысяч номеров, то открытие такого же количества апартаментов поменяет рынок очень сильно, — уверен Михаил Швецов.

Он считает, что эти перемены будут не в лучшую сторону.

— Клиент выиграет, так как он сможет снизить свои расходы. Отелям будет сложнее, так как они снова «скатятся» в очень низкую рентабельность из-за слабой загрузки. Думаю, что штучное количество проектов в Новосибирске будут чувствовать себя хорошо и их окупаемость будет в районе 10-12 лет. У остальных она «улетит» за 15-20 лет, так как в новых условиях конкуренции существовать будет тяжело, — говорит собеседник редакции.

При этом эксперт не исключил, что в ряде локаций города ситуация в отрасли в ближайшие годы будет развиваться стабильно. Например, в Академгородке.

— Один из проектов нашей компании, отель «Миродом», находится в Академгородке, и его загрузка стабильно растет. Во-первых, в Академгородке всегда была нехватка гостиничных мест, особенно летом. Во-вторых, у нас номерной фонд — всего 12 номеров, мы проблемы не чувствуем. У нас загрузка 85% по месяцу, вот последние месяцы все прекрасно, — говорит Швецов.

Лучше не станет

Прогнозируя ситуацию в целом по гостиничному рынку РФ, Михаил Швецов отметил, что ожидает падения загрузки по всей стране.

— Я в прошлом году предупреждал о падении загрузки на Алтае, что и произошло. Это было ожидаемо, так как в регионе появилось много новых объектов. Да, многие при этом закрылись, но средние тарифы остались стабильны. Сейчас эта история мигрирует в другие регионы. Люди начинают экономить на путешествиях, выбирают отели подешевле или отказываются от поездки в пользу отдыха внутри своего города. Мы ожидаем, что в ближайшие полтора года с точки зрения бизнес-эффективности лучше не станет. Будет примерно так же, и участникам гостиничного рынка придется очень много работать, чтобы удерживать такой же результат, — резюмировал эксперт.

Напомним, владелец сети квартир посуточной аренды «Сутки как дома» Екатерина Батенева, также отмечала, что количество квартир в Новосибирске растет гораздо быстрее, чем поток туристов. По ее словам, рынок с опасением ждет ввода апарт-отелей в городе.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирск стали приезжать больше командировочных. Общий тренд на смещение деловой активности на восток страны проявляется все отчетливее.