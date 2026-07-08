После атаки БПЛА в Омске транзитным фурам запретили въезд в Кемерово

В Кемерово запретили въезд транзитным большегрузам. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

— До сих пор через город проходила существенная часть транзитных фур. Хотя для них еще два года назад был открыт объездной путь — Северо-Западный обход. Это создавало экологические и дорожные проблемы, теперь к ним добавились еще и риски безопасности — в том числе атаки БПЛА, — объяснил принятое решение глава региона.

Для фур с путевыми листами кемеровских компаний сделано исключение. Губернатор сообщил, что транспортные средства будут проверяться на постах на главных въездах в Кемерово.

Кроме того, в регионе введен запрет на скопление фур, в том числе у крупных предприятий.

Напомним, 6 июля в Омске были зафиксированы атаки дронов на объекты инфраструктуры. Официальные комментарии о том, как БПЛА попали в регион, не публиковались.

После атаки на Омский НПЗ власти Кемеровской области объявили о готовности организовать укрытия на случай подобных происшествий в регионе.

Напомним, в Сибири первая атака дронов была зафиксирована в июне 2025 года в Иркутской области. БПЛА были запущены с фуры.

Ранее редакция сообщала о том, что очереди на новосибирских АЗС стали больше после атак БПЛА на Омский НПЗ.