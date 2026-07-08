У Обского моря построят базу для водного спорта

Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области отдал в аренду 2,1 гектара береговой линии Обского моря для реализации масштабного туристического проекта. Земельный участок находится вблизи села Боровое, которое уже давно считается одной из визитных карточек пригородного отдыха области, сообщили в региональном Управлении Росреестра. Рядом уже функционируют популярные турбазы, а акватория водохранилища традиционно привлекает любителей водных путешествий.

По задумке арендатора, на этом участке появятся объекты спортивной инфраструктуры, места для хранения катеров и яхт, а также современные причалы для маломерных судов. На этих судах отдыхающие смогут легко добраться до живописного острова Нечунаевский.

Предполагается, что освоение данного участка качественно изменит структуру отдыха в Новосибирском районе. Вместо стихийных пикников здесь создадут комфортную среду, ориентированную на семейный досуг и активные водные развлечения.

В перспективе эта локация способна превратиться в точку притяжения не только для новосибирцев, но и для туристов из других регионов, заинтересованных в современной инфраструктуре. Создание цивилизованных причалов и спортивных зон выведет загородный отдых на новый уровень.

— На сегодняшний день в проект «Земля для туризма» включены 67 земельных участков Новосибирской области общей площадью более 9 тысяч гектаров, 88 объектов туристического интереса, – сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Новосибирской области Наталья Ивчатова.

Напомним, в масштабах Сибирского федерального округа Новосибирская область лидирует по количеству выявленных участков для туризма. В целом по России в рамках проекта обнаружено 32,5 тысячи гектаров земли, пригодной для туристического использования.

Ранее редакция сообщала, что в гостиницах Новосибирска падает загрузка.