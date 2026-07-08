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Бизнес Власть Общество

Двухсекционный трамвай «Богатырь-М» выйдет на улицы Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

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Испытания нового подвижного состава общественного транспорта начнутся в ноябре

Мэрия Новосибирска и компания «ПК Транспортные системы» подписали план тестового запуска нового трамвая модели 71‑923М «Богатырь-М» вместимостью до 222 пассажиров. Это сочленённый полностью низкопольный двухвагонный трамвай.

Испытания новой для города подвижной техники начнутся в ноябре 2026 года. Эксперты будут проверять:

  • Функционирование трамвая в холодное время года.
  • Практическую вместимость вагона.
  • Энергопотребление.
  • Основные показатели эксплуатации.

По результатам тестирования будет принято решение о возможности закупки данной модели для трамвайного парка Новосибирска.

Как сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, в ближайшие годы город планирует закупить 62 новых трамвая в рамках базового обновления, а также дополнительно приобрести 107 вагонов в случае расширения сети.

Напомним, ранее представители мэрии сообщали о том, что Новосибирску нужно выпускать на линию порядка 200 вагонов в день. Реально выходит 90 вагонов.

Стоит отметить, что разработчики трамвая — «Трансмашхолдинг» и «ПК Транспортные системы» — на выставке «Иннопром-2026» представили комплексную систему беспилотного движения на трамвае 71-923М «Богатырь М». Представители компаний подчеркнули, что эта техника изначально спроектирована для работы в беспилотном режиме.

«Трансмашхолдинг» является производителем новых поездов метро «Ермак», которые закупил Новосибирск.

В 2019 году питерский производитель — «ПК Транспортные системы» — раскритиковал подход Новосибирска к модернизации трамваев.

— Новосибирск — единственный город, который покупает продукцию наших белорусских коллег при трех живых отечественных производителях. Он вправе покупать то, что нравится, но необходим комплексный подход к модернизации электротранспорта, —  заявлял на совещании в полпредстве по Сибирскому федеральному округу президент ООО «ПК Транспортные системы» (Санкт-Петербург) Феликс Винокур.

В 2018 году технику этой компании инвестор предлагал использовать в трамвайной концессии.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске протестировали троллейбус с удлиненным автономным ходом. 

Источник фото: пресс-службы ПК Транспортные системы, из официального телеграм-канала Максима Кудрявцева.

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Рубрики : Бизнес Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : Трамвай тест общественный транспорт

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В гостиницах Новосибирска падает загрузка

В гостиницах Новосибирска падает загрузка

Автор: Юлия Данилова

Настроение гостиничного рынка России сейчас не очень оптимистичное. Об этом заявил гостиничный эксперт Андрей Федоров и аналитики сервиса Hotel Advisors.

К примеру, в Новосибирске в июле участники местного рынка пока говорят о загрузке номеров на 35,9%. Это на 4,5% меньше, чем в июле 2025 года. Впрочем в других ключевых туристических городах просадка еще больше: Москва теряет 14,8%, Сочи на побережье — 25,7%, Екатеринбург — 29,1%, Казань — 35,1%.

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Очереди на новосибирских АЗС стали больше после атак БПЛА на Омский НПЗ

Автор: Мария Гарифуллина

Жители Новосибирска сообщают об увеличении очередей к работающим автозаправочным станциям. Рост числа машин на заправках горожане зафиксировали 7 июля на фоне сохраняющегося топливного кризиса. Утром 8 июля автовладельцы сообщают о такой же картине.

Автовладельцы в последние дни постоянно отслеживают ситуацию на АЗС. Даже если им не требуется дозаправка в данный момент, многие мониторят обстановку во время передвижения по городу и за его пределами. Наблюдения за последние двое суток показывают определенные изменения. В понедельник, 6 июля, у многих сложилось впечатление, что очереди пошли на спад по сравнению с прошлой неделей. Среднее количество машин у заправок составляло тогда 20–30 автомобилей. Однако уже на следующий день, 7 июля, средняя очередь выросла до 40–60 машин.

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Новосибирские работодатели отказывают кандидатам, не умеющим работать в команде

Рынок труда в IT переживает тектонический сдвиг. Эксперты кафедры информационных систем и цифрового образования (ИСиЦО) ИФМИТО НГПУ изучили запросы крупнейших работодателей на 2025–2026 годы и обнаружили тревожный тренд: десятки резюме с блестящим стеком технологий отклоняются ежедневно. Причина кроется не в уровне владения языками программирования, а в том, как кандидат взаимодействует с командой — именно здесь рушатся самые блестящие резюме.

Вердикт рынка однозначен: коммуникация, работа в команде и адаптивность — это не «хотелки» работодателя, а обязательные условия трудоустройства, особенно для начинающих специалистов.

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Ритуальными товарами в Новосибирске торгуют за заборами кладбищ

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска никак не может найти арендаторов для размещения нестационарных торговых объектов на городских кладбищах. Первые результативные торги по выбору предпринимателей были проведены в конце весны. 25 мая было разыграно два лота на размещение киосков на Заельцовском кладбище на площади 12 кв м. Один достался ООО «Ритуальное хозяйство», второй ― ИП Остапенко О. В ходе торгов цена выросла на 7% до 194 тысячи рублей.

Следующий тендер с победителем состоялся 9 июня. Предприниматель Максим Ежак выиграл право на размещение НТО на участке 100 кв м на «Инском кладбище». В торгах принимали участие двое претендентов. В итоге стартовая цена годовой аренды выросла с 617 тысяч до 1,3 млн рублей.

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Около 10 тысяч новосибирцев проживают в ветхих и аварийных домах

Автор: Юлия Данилова

На сегодняшний день в Новосибирске 437 домов площадью 152 тысячи кв метров, признанных ветхими и аварийными. В них находится 3981 квартира, где проживают 9 930 человек.

30 ветхих домов планируется расселить в этом году за счет бюджета по муниципальной программе. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев на аппаратном совещании. На данный момент расселено 12 домов, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2022 года. В процессе расселения по муниципальной программе находятся 25 домов.

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Депутаты Госдумы оценили ход строительства и ремонта соцобъектов в Новосибирске

Депутат Государственной Думы Виктор Игнатов провел оценку прогресса строительства поликлиники № 16, а также ремонтных работ в школах № 40 и № 187, расположенных в Ленинском районе Новосибирска.

Капитальный ремонт в школе № 40 предусматривает комплекс мероприятий, включая замену кровельного покрытия, перекрытий и теплоизоляции. Также будут обновлены входные группы, лестничные пролеты и дверные полотна. Планируется полная модернизация инженерных систем, таких как отопление, водоснабжение и электросеть. Кроме того, будут проведены внутренние отделочные работы и усовершенствованы звуковые системы оповещения. Завершение ремонтных работ запланировано на конец сентября 2027 года.

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