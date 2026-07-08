Двухсекционный трамвай «Богатырь-М» выйдет на улицы Новосибирска

Мэрия Новосибирска и компания «ПК Транспортные системы» подписали план тестового запуска нового трамвая модели 71‑923М «Богатырь-М» вместимостью до 222 пассажиров. Это сочленённый полностью низкопольный двухвагонный трамвай.

Испытания новой для города подвижной техники начнутся в ноябре 2026 года. Эксперты будут проверять:

Функционирование трамвая в холодное время года.

Практическую вместимость вагона.

Энергопотребление.

Основные показатели эксплуатации.

По результатам тестирования будет принято решение о возможности закупки данной модели для трамвайного парка Новосибирска.

Как сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, в ближайшие годы город планирует закупить 62 новых трамвая в рамках базового обновления, а также дополнительно приобрести 107 вагонов в случае расширения сети.

Напомним, ранее представители мэрии сообщали о том, что Новосибирску нужно выпускать на линию порядка 200 вагонов в день. Реально выходит 90 вагонов.

Стоит отметить, что разработчики трамвая — «Трансмашхолдинг» и «ПК Транспортные системы» — на выставке «Иннопром-2026» представили комплексную систему беспилотного движения на трамвае 71-923М «Богатырь М». Представители компаний подчеркнули, что эта техника изначально спроектирована для работы в беспилотном режиме.

«Трансмашхолдинг» является производителем новых поездов метро «Ермак», которые закупил Новосибирск.

В 2019 году питерский производитель — «ПК Транспортные системы» — раскритиковал подход Новосибирска к модернизации трамваев.

— Новосибирск — единственный город, который покупает продукцию наших белорусских коллег при трех живых отечественных производителях. Он вправе покупать то, что нравится, но необходим комплексный подход к модернизации электротранспорта, — заявлял на совещании в полпредстве по Сибирскому федеральному округу президент ООО «ПК Транспортные системы» (Санкт-Петербург) Феликс Винокур.

В 2018 году технику этой компании инвестор предлагал использовать в трамвайной концессии.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске протестировали троллейбус с удлиненным автономным ходом.