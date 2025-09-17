Рекламодателям

Психолог предупредил новосибирцев о рисках при переходе на четырёхдневную неделю

  • 17/09/2025, 17:45
Автор: Артем Рязанов
Психолог предупредил о рисках для здоровья при переходе на четырёхдневную неделю
Не все сотрудники смогут реорганизовать свое рабочее время

Власти обсуждают переход к четырехдневной рабочей неделе. Клинический психолог Вероника Антропова отметила, что инициатива имеет как положительные, так и отрицательные последствия для психического здоровья россиян. Она обратила внимание на малоизученные риски, такие как увеличение нагрузки в короткие сроки и необходимость глубокой реорганизации рабочего процесса.

— Если сокращается количество рабочих дней, то нагрузка будет распределена на оставшиеся, а соответственно за 4 дня нужно будет выполнить большее количество задач. К этому не все готовы, так как потребуется реорганизация своего рабочего времени и более усиленное включение в работу, — предупреждает Антропова.

Эксперт, в комментарии Om1 Новосибирск признала, что сокращенная неделя может предотвратить эмоциональное выгорание, признанное ВОЗ заболеванием. Это показали результаты Кембриджского эксперимента 2023 года в котором принимали участие 2900 работников: при переходе на четырехдневку их продуктивность выросла на 22 %, увольнения сократились на 57 %, а уровень эмоционального истощения снизился на 38 %. Однако психолог подчеркивает, что эти результаты получены за счет пересмотра бизнес-процессов, а не сокращения графика.

Анализ нейробиологических последствий показывает, что хронические переработки меняют структуру мозга, ухудшая память и эмоциональную стабильность. Антропова отмечает, что успешная реформа рабочей недели требует адаптации под российские реалии. В сферах, где полная реорганизация невозможна (медицина, МЧС, производство), следует использовать гибкие форматы. Это мнение совпадает с заявлением главы думского комитета по труду Ярослава Нилова о недопустимости универсального подхода.

Ранее редакция сообщала о том, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : сокращение рабочей недели психолог


