Составлен топ проблемных маршрутов транспорта в Новосибирске

Жители Новосибирска критикуют качество работы городского транспорта и составляют рейтинг самых проблемных рейсов.

В топе жалоб маршрут №72 (Кутателадзе — поселок Геологов). В сентябре мэрия извинилась за сбой в школьном расписании на этом маршруте из-за болезни водителя. Из официального ответа стало известно, что вместо четырех автобусов на рейс выходит только три, а в день инцидента — две машины.

Аналогичные проблемы наблюдаются на маршрутах в Затоне, где в будние дни на каждом из двух маршрутов работает 1–2 автобуса.

Дептранс объясняет проблемы нехваткой водителей, включая муниципальные предприятия, пишет издание Atas.info.

В Новосибирске есть маршруты с единственной транспортной единицей, как маршрутка №87 до Клюквенного в Калининском районе. Если что-то случится с водителем или маршруткой, связь с «большим Новосибирском» будет только через электричку, которая ходит дважды в сутки.

На второе место в антирейтинге жители поставили маршруты №95, 96, 97, 98 (микрорайон «Плющихинский»). Четыре рейса ведут в Плющиху — изолированный район с одной тупиковой улицей Волочаевской. Основные проблемы: пробки из-за узких внутриквартальных проездов и ранний уход автобусов с маршрута.

Елена, жительница Плющихинского, отметила, что сейчас положение с транспортом в районе все-таки улучшается, а у раннего ухода с рейсов есть объективная причина:

— Дело в том, что у нас — не стартовая, а конечная точка маршрутов, с которой они уходят раньше всего. Потому что если, например, взять последним рейсом пассажиров до Гусинобродского шоссе, то дальше возвращаться в парк они не могут — стоит транспорту остановиться где-то, кроме светофора, система зафиксирует, что он снова на рейсе. И весь маршрут придется пройти целиком, — поясняет она.

В 2025 году в Новосибирске запустили троллейбусы «Горожанин» с автономным ходом, что позволило продлить троллейбусные маршруты, включая №22 до «Цветущей Плющихи». Следующим шагом может стать появление трамвая. На сайте мэрии появилась карта трамвайного пути до нового автовокзала через улицы Волочаевскую и Коминтерна с ответвлением на Плющиху. Проект реализует ООО «Сибирская Компания „Регион“». Протяженность путей составит 1,6 км до автовокзала или 4,1 км до Плющихинского. Подготовка ПСД завершится в течение года.

Автобусы №28, 14 и 79 занимают последние места в рейтинге. Пассажиры не довольны долгими остановками и «гонками на выживание». Причина, по словам пассажиров, — «метросиндром».

Ольга, живущая на левобережье, рассказала, что водителям требуется «пополнять» салон после каждой станции метро. Это увеличивает время ожидания на маршрутах с большим количеством станций.

Автобус №28 с восемью станциями (вся «красная» линия, кроме Октябрьской) имеет самое долгое время ожидания. На «зеленой» линии выделяется автобус №79, следующий до НГАУ, который использует старые модели Hyundai Aero City.

— Автобус №79 ходит безобразно. Не соблюдается расписание. Сегодня простояла на остановке 40 минут. При этом автобус стоял с пассажирами на конечной НГАУ. И это происходит очень часто, — пояснила изданию Марина.

В Дзержинском районе водители маршруток часто устраивают гонки с автобусом №14 из-за пробок и долгого ожидания у метро.

Напомним, дефицит водителей в троллейбусном парке Новосибирска составляет 30%. При этом с середины декабря в муниципальном предприятии должны уволить иностранных граждан, работающих по патентам. На коммерческом транспорте 40% водителей — трудовые мигранты.

При этом с 23 декабря в городе повышается цена за проезд в наземном общественном транспорте до 45 рублей, в маршрутных такси до 100 рублей.

