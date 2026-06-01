Конкурс «Сибирь.ПРО»: «Мультимедийные форматы и цифровые проекты в номинации «Мультимедиа ПРОект»

Современная медиасфера находится под влиянием бурного развития цифровых технологий, молниеносного распространения информации и возрастающих потребностей аудитории. В связи с этим актуальность приобретают мультиформатные материалы, гармонично сочетающие текст, видеоряд, визуальные элементы, аудио и вовлекающие интерактивные компоненты. Успешность подобных начинаний напрямую зависит от умения автора мастерски использовать инструментарий, глубоко понимать ожидания общества и создавать контент, отвечающий высоким стандартам качества и практической применимости.

На конкурсе «Сибирь.ПРО» уже второй год подряд открыта номинация «Мультимедиа ПРОект», посвященная цифровым публикациям и комплексным проектам. Активную поддержку этой номинации оказывает Томский государственный университет (ТГУ). Высшая школа журналистики ТГУ зарекомендовала себя как один из ведущих образовательных центров, готовящих специалистов для современной медиаиндустрии. Этот университет выделяется среди российских вузов тем, что цифровая журналистика здесь является самостоятельным направлением обучения и практики, а не просто отдельной дисциплиной.

Достижения студентов и преподавателей Высшей школы журналистики на международных конкурсах медиадизайна неоднократно подтверждали высокий уровень развития цифровой журналистики в Сибири на мировом уровне.

Проректор ТГУ по информационной политике и цифровым коммуникациям, а также член жюри конкурса «Сибирь.ПРО» Юлия Эмер подчеркнула на церемонии награждения, что номинация «Мультимедиа ПРОект» объединяет создателей контента, которые работают на пересечении различных жанров и форматов. Сочетание журналистских навыков с цифровыми инструментами позволяет создавать продукты, которые не только обогащают знаниями, но и доставляют эстетическое удовольствие. Такие проекты пользуются высоким спросом у аудитории и формируют современный облик сибирской журналистики.

Награда в номинации «Мультимедиа ПРОект» присуждается в сегменте «материал интернет-СМИ». К рассмотрению принимаются как лонгриды, так и полноценные мультимедийные проекты, включающие текст, видео, графику, инфографику и интерактивные составляющие, а также аудиоподкасты. Опубликованные материалы могут быть представлены как на страницах интернет-изданий, так и на открытых платформах или в виде самостоятельных цифровых изданий.

При подаче заявки требуется предоставить краткую аннотацию проекта, активную ссылку на публикацию и гарантировать доступ к материалу для членов жюри на весь период оценки.

Ключевые критерии оценки включают: формат представления, качество визуального оформления, уровень интерактивности, оригинальность авторских решений и всесторонность раскрытия темы. Тематика конкурсных работ должна соответствовать общей теме года и специфике номинаций.

К участию допускаются работы, а также материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатных, электронных или интернет-СМИ в период с 16 июля 2025 года по 31 июля 2026 года.

