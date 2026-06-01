Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес

Конкурс «Сибирь.ПРО»: «Мультимедийные форматы и цифровые проекты в номинации «Мультимедиа ПРОект»

Дата:

Активную поддержку этой номинации оказывает Томский государственный университет

Современная медиасфера находится под влиянием бурного развития цифровых технологий, молниеносного распространения информации и возрастающих потребностей аудитории. В связи с этим актуальность приобретают мультиформатные материалы, гармонично сочетающие текст, видеоряд, визуальные элементы, аудио и вовлекающие интерактивные компоненты. Успешность подобных начинаний напрямую зависит от умения автора мастерски использовать инструментарий, глубоко понимать ожидания общества и создавать контент, отвечающий высоким стандартам качества и практической применимости.

На конкурсе «Сибирь.ПРО» уже второй год подряд открыта номинация «Мультимедиа ПРОект», посвященная цифровым публикациям и комплексным проектам. Активную поддержку этой номинации оказывает Томский государственный университет (ТГУ). Высшая школа журналистики ТГУ зарекомендовала себя как один из ведущих образовательных центров, готовящих специалистов для современной медиаиндустрии. Этот университет выделяется среди российских вузов тем, что цифровая журналистика здесь является самостоятельным направлением обучения и практики, а не просто отдельной дисциплиной.

Достижения студентов и преподавателей Высшей школы журналистики на международных конкурсах медиадизайна неоднократно подтверждали высокий уровень развития цифровой журналистики в Сибири на мировом уровне.

Проректор ТГУ по информационной политике и цифровым коммуникациям, а также член жюри конкурса «Сибирь.ПРО» Юлия Эмер подчеркнула на церемонии награждения, что номинация «Мультимедиа ПРОект» объединяет создателей контента, которые работают на пересечении различных жанров и форматов. Сочетание журналистских навыков с цифровыми инструментами позволяет создавать продукты, которые не только обогащают знаниями, но и доставляют эстетическое удовольствие. Такие проекты пользуются высоким спросом у аудитории и формируют современный облик сибирской журналистики.

Награда в номинации «Мультимедиа ПРОект» присуждается в сегменте «материал интернет-СМИ». К рассмотрению принимаются как лонгриды, так и полноценные мультимедийные проекты, включающие текст, видео, графику, инфографику и интерактивные составляющие, а также аудиоподкасты. Опубликованные материалы могут быть представлены как на страницах интернет-изданий, так и на открытых платформах или в виде самостоятельных цифровых изданий.

При подаче заявки требуется предоставить краткую аннотацию проекта, активную ссылку на публикацию и гарантировать доступ к материалу для членов жюри на весь период оценки.

Ключевые критерии оценки включают: формат представления, качество визуального оформления, уровень интерактивности, оригинальность авторских решений и всесторонность раскрытия темы. Тематика конкурсных работ должна соответствовать общей теме года и специфике номинаций.

К участию допускаются работы, а также материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатных, электронных или интернет-СМИ в период с 16 июля 2025 года по 31 июля 2026 года.

18+

Фото предоставлено ИК МАСС

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы

Рубрики : Бизнес

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : СибирьПро конкурс журналистов

464
0
0
Предыдущая статья
Бортпроводник из Новосибирска раскрыл секреты профессии
Следующая статья
Спрос на подержанные кроссоверы и внедорожники в Новосибирске вырос на четверть

Сроки заключения новой мусорной концессии в Новосибирске сдвинули на август

Автор: Юлия Данилова

Итоги торгов по выбору компаний, которые будут строить под Новосибирском мусорные полигоны в рамках концессионного соглашения, были подведены еще в мае. Как и ожидалось, победителями стали инициаторы проекта. Им придется реализовывать концессионный проект к которому будет приковано пристальное внимание и депутатов, и общественности. Заявок от иных юридических лиц в установленный срок не поступило, в связи с чем, согласно ст. 37 115-ФЗ, концессионные соглашения планируется заключать на условиях, предусмотренных в предложениях ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный» без дополнительного проведения конкурса, поясняли в МинЖКХ области.

По информации ТАСС, сейчас сроки заключения соглашений сдвинуты на август.

Читать полностью

Почти 600 тысяч юных сибиряков познают азы финансовой грамотности с детской СберКартой

Больше 70 тысяч детских СберКарт оформили своим детям жители регионов присутствия Сибирского банка Сбера в первые четыре месяца 2026 года. Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таким образом к окончанию учебного года число юных пользователей детских СберКарт достигло почти 600 тысяч человек.

Читать полностью

Тренд на ЗОЖ изменил спрос на мороженое

Автор: Оксана Мочалова

Все дети любят мороженое, поэтому перед Международным днем защиты детей специалисты традиционно изучают, что именно и в каких количествах попадает на прилавки. Аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка провели исследование рынка мороженого, чтобы понять реальную картину спроса.

Оказалось, что предприятия Сибирского федерального округа выпускают около 17–18% от общероссийского объема лакомства. В 2025 году здесь произвели 91,5 тыс. тонн мороженого, а за первый квартал 2026 года — еще 18,1 тыс. тонн.

Читать полностью

«Спецавтохозяйство» и УК поделятся данными о проживающих в квартирах новосибирцах

Автор: Юлия Данилова

АО «Спецавтохозяйство» и Ассоциация объединенных УК Новосибирска заключили соглашение о сотрудничестве. Как пояснили в ответ на запрос Infopro54 в пресс-службе «Спецавтохозяйства», соглашение предусматривает совместную работу сразу по нескольким направлениям:

В ассоциацию входят 23 управляющие компании.

Читать полностью

Новосибирцы сменили предпочтения при покупке недвижимости в Таиланде

Автор: Юлия Данилова

Почти 20% покупок новосибирцев на рынке недвижимости Таиланда приходится на Паттайю. Об этом сообщили в агентстве недвижимости ГЖА.рф. При этом интерес к Пхукету оказался почти в два раза ниже и составил около 11%.

— Люди всё чаще выбирают не престижность локации, а возможность купить квартиру с минимальными вложениями и более понятными расходами, — констатирует генеральный директор агентства недвижимости ГЖА.рф Алексей Котлов.

Читать полностью

Статус ремесленника перейдёт в ведение регионов

Автор: Оксана Мочалова

В Государственную Думу внесён законопроект, который предлагает передать российским регионам, в том числе Новосибирской области, полномочия самостоятельно определять критерии ремесленной деятельности. Документ разработан для систематизации подходов к поддержке малого бизнеса в этой сфере.

Сейчас, по данным авторов инициативы, из 85 субъектов РФ только 44 воспользовались правом утверждать перечни видов ремесленной деятельности. В остальных регионах чёткого статуса ремесленника не существует, что создаёт дополнительные барьеры.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Власть Общество

Сроки заключения новой мусорной концессии в Новосибирске сдвинули на август

Авто Общество

Спрос на подержанные кроссоверы и внедорожники в Новосибирске вырос на четверть

Бизнес

Конкурс «Сибирь.ПРО»: «Мультимедийные форматы и цифровые проекты в номинации «Мультимедиа ПРОект»

Общество

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет при покупке путевок в детские лагеря

Финансы

Банки идут против тренда: ставки по вкладам растут, несмотря на политику ЦБ

Бизнес

Почти 600 тысяч юных сибиряков познают азы финансовой грамотности с детской СберКартой

Общество Право&Порядок Финансы

Под пресс коллекторов в Новосибирске часто попадают третьи лица

Бизнес Общество

Тренд на ЗОЖ изменил спрос на мороженое

Бизнес Власть Общество

«Спецавтохозяйство» и УК поделятся данными о проживающих в квартирах новосибирцах

Общество

В Новосибирске после 24 лет работы закрылся магазин «Альпиндустрия»

Бизнес Недвижимость Туризм

Новосибирцы сменили предпочтения при покупке недвижимости в Таиланде

Бизнес Власть

Статус ремесленника перейдёт в ведение регионов

Медицина Общество

Инфекционист объяснил новосибирцам рост «болезни поцелуев» среди зумеров

Общество Спорт

ХК «Сибирь» объявил об уходе четырёх хоккеистов

Общество

Новосибирцев ждёт плавный рост температуры в начале июня

Бизнес

«Новосибирскэнергосбыт» потребовал признать водоканал Искитима банкротом

Бизнес

Выплаты по страхованию посевов новосибирских аграриев выросли почти в 8 раз

Общество

Страховой рынок фиксирует волну запросов защиты жилья от падения БПЛА

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Культура Общество Прямым текстом

Людмила Инютина: Почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны

Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности