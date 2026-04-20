Территорию с рекордным количеством ветхого жилья выставили на торги в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

На площадке расположен 41 аварийный дом

Мэрия города Новосибирска ищет застройщика, который в рамках комплексного развития территории будет работать на площадке в границах улиц Кошурникова, Добролюбова, Стофато в Октябрьском районе.

Как подчеркнули в муниципалитете, этот проект на территории в 6 га является самым объемным в городе по количеству ветхих и аварийных многоквартирных домов: 41 дом.

— Расселение аварийного жилищного фонда является для города одним из самых актуальных, — подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Стартовая цена аукциона — 153.8 млн рублей. Шаг повышения — 7 млн рублей. При реализации проекта застройщик сможет построить не более 204360 кв. м недвижимости, в том числе не более 103627 кв. м квартир.

Стоит отметить, что в ценах 2024 года на расселение одного ветхого многоквартирного дома требовалось 40-45 млн рублей.

Помимо расселения домов застройщик должен будет:

  • увеличить вместимость здания детского сада № 372 до 275 мест: построить новый корпус и провести реконструкцию существующего;
  • построить автомобильную дорогу по ул. Стофато;
  • софинансировать строительство 536 учебных мест в школе на 1 500 мест, которая будет возводиться на ул. Черемховской другим девелопером;
  • построить помещение для участкового пункта полиции.

Общий срок реализации проекта установлен до 2034 года включительно.

Напомним, в опасных для жизни и здоровья условиях проживает более 19 000 новосибирцев. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев на коллегии в прокуратуре Новосибирской области. В бюджете в 2026 году на их расселение предусмотрено около 700 млн рублей – на 5–6 тысяч кв. м. Застройщики призывали мэрию более активно выставлять на торги площадки для расселения ветхого и аварийного жилья и более активно привлекать бизнес для решения этой задачи.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики Новосибирска теряют интерес к комплексному развитию территорий. На торги заявляется все меньше компаний, а состоявшиеся аукционы проходят по минимальной начальной цене. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Рубрики : Власть Город Недвижимость

В России предложили списывать долги за ЖКУ онлайн

Автор: Артем Рязанов

Минстрой России разрабатывает законопроект, который позволит списывать долги за жилищно-коммунальные услуги онлайн по всей стране. Этот законопроект планируют внести в Государственную думу после завершения эксперимента, который сейчас проходит в 19 регионах России.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 1 января 2024 года в России оплачено 97,9% счетов за коммунальные услуги. Среди тех, кто имеет прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, этот показатель составляет 96,8%. Минстрой проводит эксперимент, направленный на улучшение взаимодействия государственных цифровых систем в процессе взыскания задолженности по ЖКУ.

Выбран подрядчик для второго этапа благоустройства парка Бугакова в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Конкурс по выбору подрядчика для дальнейшего благоустройства Бугакова-парка успешно завершён.

В настоящее время эксперты разрабатывают документы для заключения соглашения. После завершения этого процесса подрядчик начнёт работы. О какой компании идет речь в мэрии не уточняют. На сайте тендерной документации информации также пока нет.

Жители Новосибирской области выберут объекты для благоустройства

С 21 апреля начинается общероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства. Эта инициатива продлится до 12 июня, и каждый житель региона, достигший 14-летнего возраста, может внести свой вклад, проголосовав за понравившиеся проекты.

Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в Правительстве региона призвал максимально широко охватить жителей области информацией о предстоящем голосовании. Он отметил, что выбор общественных пространств, парков, скверов и зон отдыха, которые будут преображены, традиционно осуществляется на основе народного голосования.

Министра сельского хозяйства Новосибирской области Шинделова сняли с должности

Автор: Юлия Данилова

На оперативном совещании в правительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил об ожидаемом кадровом решении: с должности был снят министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

По словам главы региона, поводом для принятия этого решения стали накопившиеся сигналы и претензии, срывы в реализации программы комплексного развития сельских территорий, неоперативность доведения мер поддержки до сельхозпроизводителей, недостаточный уровень ветеринарной безопасности.

Управляющие компании и «Спецавтохозяйство» Новосибирска наказали за мусор

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске сотрудники прокуратуры провели проверки мест сбора отходов. В ходе работы выявлены переполненные контейнерные площадки и прилегающие к ним территории.

— По итогам проверок внесены представления руководителям АО «САХ» и 19 управляющих компаний. В отношении более 20 лиц приняты решения о возбуждении дел об административных правонарушениях, — сообщили в областной прокуратуре.

Россиян хотят обязать менять паспорт в 60 лет

Автор: Юлия Данилова

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил ввести в России третью обязательную замену паспорта по возрасту — в 60 лет. Он заявил, что средняя продолжительность жизни в России растет, а внешность человека с течением времени может меняться, что создает трудности при идентификации личности. Это особенно актуально при посадке в самолет или поезд, где сотрудники транспортной безопасности сверяют фото в документе с внешностью пассажира.

— Загранпаспорт мы меняем каждые десять лет, а для внутреннего паспорта такой регулярной замены после 45 лет не предусмотрено, — пояснил Антропенко в комментарии РИА Новости.

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Культура

Мировая премьера прозвучала на открытии фестиваля в Новосибирской филармонии

Власть Город Недвижимость

Территорию с рекордным количеством ветхого жилья выставили на торги в Новосибирске

Власть Общество

В России предложили списывать долги за ЖКУ онлайн

Власть Город Общество

Выбран подрядчик для второго этапа благоустройства парка Бугакова в Новосибирске

Бизнес ПроБизнес

В Новосибирске начала работу «горячая линия» Бюро по защите прав предпринимателей

Бизнес

«Сибантрацит» масштабирует проект «От первого лица»

Власть

Жители Новосибирской области выберут объекты для благоустройства

Бизнес

Новосибирские аграрии готовятся экспортировать отруби в Китай

Общество

Лифт обрушился на мужчину в ТЦ Татарска под Новосибирском

Бизнес

Сбер: сибиряки вдвое охотнее берут кредиты наличными и еще активнее погашают задолженность

Бизнес

Новосибирский бизнес начал получать штрафы за неуплату экосбора

Туризм

Выставка «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм в Сибири» в Новосибирске

Общество

Шесть новых дачных автобусных маршрутов запустят из Новосибирска

Власть Отставки и назначения

Министра сельского хозяйства Новосибирской области Шинделова сняли с должности

Общество

Ограничения на рыбалку введены в Новосибирской области

Спорт

Новосибирские волейболисты выиграли Молодёжную лигу России

Общество

В Новосибирске эксперты прогнозируют замену оливкового масла на рапсовое

Бизнес Город

Управляющие компании и «Спецавтохозяйство» Новосибирска наказали за мусор

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Прямым текстом

Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

