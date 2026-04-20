Территорию с рекордным количеством ветхого жилья выставили на торги в Новосибирске

Мэрия города Новосибирска ищет застройщика, который в рамках комплексного развития территории будет работать на площадке в границах улиц Кошурникова, Добролюбова, Стофато в Октябрьском районе.

Как подчеркнули в муниципалитете, этот проект на территории в 6 га является самым объемным в городе по количеству ветхих и аварийных многоквартирных домов: 41 дом.

— Расселение аварийного жилищного фонда является для города одним из самых актуальных, — подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Стартовая цена аукциона — 153.8 млн рублей. Шаг повышения — 7 млн рублей. При реализации проекта застройщик сможет построить не более 204360 кв. м недвижимости, в том числе не более 103627 кв. м квартир.

Стоит отметить, что в ценах 2024 года на расселение одного ветхого многоквартирного дома требовалось 40-45 млн рублей.

Помимо расселения домов застройщик должен будет:

увеличить вместимость здания детского сада № 372 до 275 мест: построить новый корпус и провести реконструкцию существующего;

построить автомобильную дорогу по ул. Стофато;

софинансировать строительство 536 учебных мест в школе на 1 500 мест, которая будет возводиться на ул. Черемховской другим девелопером;

построить помещение для участкового пункта полиции.

Общий срок реализации проекта установлен до 2034 года включительно.

Напомним, в опасных для жизни и здоровья условиях проживает более 19 000 новосибирцев. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев на коллегии в прокуратуре Новосибирской области. В бюджете в 2026 году на их расселение предусмотрено около 700 млн рублей – на 5–6 тысяч кв. м. Застройщики призывали мэрию более активно выставлять на торги площадки для расселения ветхого и аварийного жилья и более активно привлекать бизнес для решения этой задачи.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики Новосибирска теряют интерес к комплексному развитию территорий. На торги заявляется все меньше компаний, а состоявшиеся аукционы проходят по минимальной начальной цене.