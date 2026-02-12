На заводе «Балтика-Новосибирск» повысили уровень безопасности работников

Цифровая экосистема МТС внедрила на предприятии «Балтика-Новосибирск» передовую платформу, направленную на повышение уровня безопасности работников.

Рабочие производственной лаборатории, ответственные за контроль качества входящего сырья, материалов и итоговой продукции, на определенных этапах своей деятельности сталкиваются с необходимостью использования химических реагентов. Лабораторные помещения оборудованы системой специализированного доступа, и персонал, находящийся там, теперь оснащен персональными идентификаторами с функцией позиционирования.

По словам Алексея Пахомова, руководителя МТС в Новосибирской области, Новосибирск является домом для множества индустриальных объектов различных сфер деятельности. На сегодняшний день обеспечение безопасности сотрудников является неотъемлемым требованием рабочего процесса и имеет наивысший приоритет для бизнеса в регионе. Именно поэтому подобные защитные комплексы, наряду с интеллектуальными системами видеонаблюдения, контролем доступа и сервисами киберзащиты, пользуются высоким спросом, гарантируя всестороннюю безопасность производственных процессов.

Ильдар Габдулин, директор завода «Балтика-Новосибирск», подчеркнул, что жизнь и благополучие сотрудников — ключевой аспект для компании. Он убежден, что предотвращение происшествий возможно, поэтому целенаправленно формируется культура безопасного поведения среди персонала, чтобы минимизировать риски травматизма и опасных ситуаций.