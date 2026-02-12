Поиск здесь...
«Это не страшно»: зачем Новосибирску высотки рассказал главный архитектор области Фаткин

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Он уверен, что таких объектов в городе не будет много

Первый раз высотное здание в Новосибирске Иван Фаткин, главный архитектор области, увидел несколько лет назад на проекте, который застройщик планировал построить рядом с театром «Глобус». Об этом он сообщил на круглом столе в рамках Строительного форума.

— В течение двух лет этот проект приносили на согласование и его отвергали. В итоге был представлен проект высотки на 150 метров, и вся архитектурная общественность за него проголосовала, — отметил Фаткин.

Новосибирску необходимы высотки и доминанты, уверен чиновник.

— Это одна из причин гордиться городом, которой многим из нас не хватает. Нужно больше причин любить свой город, особенно в наших суровых условиях. Губернатор эту точку зрения поддерживает, — подчеркнул он.

Главный архитектор области отметил, что в прошлом году была проведена большая работа с нормативами, чтобы снять определенные ограничения.

— Но мы каждый раз приходим к противоречию, даже со стороны моих коллег. Надеюсь, что сегодняшняя сессия позволит нам подтвердить свою уверенность, что мы находимся на правильном пути, что высотки — это не страшно. Это не будет катастрофической нагрузкой для города, на сети. Важно сделать первый шаг. У нас настолько сложная ситуация с самолетами и глиссадами, что лес высоток в городе не возникнет, даже если для этого будут финансовые возможности, — подчеркнул Иван Фаткин.

Стоит отметить, что практически во всех новых проектах КРТ, которые выставляются на торги в Новосибирске, согласно градостроительному регламенту допускается возведение зданий высотой до 30 этажей. Сейчас это «поставило на стоп» все проекты небоскребов в городе.

До сих пор максимальная высотность зданий в Новосибирске была 35-37 этажей. Уже несколько лет в сети периодически появляется информация о строительстве «настоящих» небоскребов — 50-60 этажей. В октябре 2023 года президиум архитектурно-градостроительного совета согласовал концепцию высотного комплекса в Октябрьском районе. Речь идет о проекте двух застройщиков — ГК «СМСС» и ГК «ВербаКапитал». Кроме того о планах по строительству небоскреба в 60 этажей сообщала компания «Альгеба»  (Входит в ГК «СибирьИнвест». — Ред.). Его возведение планировалось рядом с Димитровским мостом, где компания возводит ЖК «Чернышевский». На начало 2026 года ни один «настоящий» небоскреб в городе не строится.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова

Вторая попытка: для «СмартСити» Новосибирска снова будут искать застройщиков

Вторая попытка: для «СмартСити» Новосибирска снова будут искать застройщиков

Автор: Юлия Данилова

До лета 2026 года «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» намерено провести повторные торги на право заключения договоров о комплексном развитии территории в новом микрорайоне «СмартСити». Об этом сообщил заместитель генерального директора АО «АРЖС НСО» Александр Савоськин на Сибирском строительном форуме.

— Думаю, что к этому времени мы увидим на площадке первых застройщиков. В рамках данного проекта мы попробовали совместить функцию частично девелопера и на первом отдельно взятом земельном участке начали проектирование первых жилых домов для того, чтобы застройщикам предлагать уже более продвинутый продукт — приобретать право на застроенную территории уже с готовыми проектными решениями, — добавил Савоськин.

Читать полностью

На заводе «Балтика-Новосибирск» повысили уровень безопасности работников

Цифровая экосистема МТС внедрила на предприятии «Балтика-Новосибирск» передовую платформу, направленную на повышение уровня безопасности работников.

Рабочие производственной лаборатории, ответственные за контроль качества входящего сырья, материалов и итоговой продукции, на определенных этапах своей деятельности сталкиваются с необходимостью использования химических реагентов. Лабораторные помещения оборудованы системой специализированного доступа, и персонал, находящийся там, теперь оснащен персональными идентификаторами с функцией позиционирования.

Читать полностью

«Этот пузырь рано или поздно должен был сдуться»: в Новосибирской области уменьшается число регистрируемых объектов ИЖС

Автор: Мария Гарифуллина

Индивидуальное жилищное строительство в целом по стране и в Новосибирской области в частности стало в каком-то смысле драйвером стройиндустрии. На фоне проблем застройщиков и снижения объемов ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов ситуация в ИЖС выглядит более позитивно. Но и здесь уже эксперты отмечают негативные тенденции.

По данным Новосибирскстата, в период с января по ноябрь 2025 года (детализированные данные за полный год пока не опубликованы) общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 1042,6 тыс. кв. метров, или 51,1% от общего объема введенного в регионе жилья. Если в целом жилья в Новосибирской области ввели на 9,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, то ИЖС, построенного населением за счет собственных и заемных средств, ввели на 10,8% больше. При этом Росреестр уже видит снижение показателей в определенном сегменте.

Читать полностью

Очередь на жилье для детей сирот в Новосибирске перестала расти

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году план по покупке квартир для детей сирот в Новосибирске был чуть менее 500 квартир. За счет экономии на торгах было приобретено 527.

— Средства на эти цели выделяются очень серьезные. В этом году 1,9 млрд рублей. К позитивным моментам можно отнести то, что очередь на квартиры у нас перестала расти и даже имеет небольшую тенденцию к снижению, — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в ходе ежегодного отчета на сессии горсовета.

Читать полностью

Новосибирское метро завершило год с убытком в 23 миллиона рублей

Автор: Оксана Мочалова

Муниципальное унитарное предприятие «Новосибирский метрополитен» впервые за последние годы завершило финансовый год с убытком. Согласно данным отчетности, размещенным в системе «Контур.Фокус», чистый убыток организации по итогам 2025 года составил 23 млн рублей. Годом ранее подземка отчиталась о чистой прибыли в 576,7 млн рублей. При этом выручка предприятия не только не упала, но и продемонстрировала рост на 8%, достигнув отметки в 3,28 млрд рублей.

Существенную финансовую поддержку метрополитену оказали внешние источники. В 2025 году объем добровольных имущественных взносов и пожертвований достиг 614 млн рублей. Все поступившие средства были закрыты целевыми расходами.

Читать полностью

Власти Новосибирска не хотят монополизировать рынок общественного транспорта

Автор: Юлия Данилова

Доля муниципального транспорта в Новосибирске близка к 70% Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в ходе ежегодного отчета на сессии горсовета.

— Мы ставим перед собой задачу ещё подрасти. У нас нет цели захватить весь рынок на 100%, но увеличивать эту долю мы будем, чтобы у нас профильный департамент был более в устойчивом финансовом положении. Будем стараться ориентироваться на потребности горожан, — добавил мэр.

Читать полностью
Право&Порядок

Экс-замглавы Кировского района Новосибирска осудили за взятку

Власть Недвижимость

Вторая попытка: для «СмартСити» Новосибирска снова будут искать застройщиков

Бизнес Недвижимость

«Это не страшно»: зачем Новосибирску высотки рассказал главный архитектор области Фаткин

Авто

Китайские автопроизводители могут уйти с российского рынка

Телекоммуникации

На заводе «Балтика-Новосибирск» повысили уровень безопасности работников

Недвижимость Общество

«Этот пузырь рано или поздно должен был сдуться»: в Новосибирской области уменьшается число регистрируемых объектов ИЖС

Общество

Ловушки ЕГЭ: школьникам Новосибирска рассказали, как избежать речевых ошибок на экзамене

Власть Недвижимость Общество

Очередь на жилье для детей сирот в Новосибирске перестала расти

Бизнес

Новосибирское метро завершило год с убытком в 23 миллиона рублей

Власть

Новосибирск готовится к XIII Транссибирскому Арт-фестивалю

Бизнес Власть

Власти Новосибирска не хотят монополизировать рынок общественного транспорта

Общество

Огурцы в России подешевеют только к лету

Бизнес

Производство мяса птицы в Новосибирской области выросло на 7,5%

Недвижимость

Сбер в Новосибирске обсудил с девелоперами тренды рынка недвижимости и внедрение ИИ

Право&Порядок

Суд оштрафовал депутата Заксобрания Новосибирской области Терепу

Бизнес Город Недвижимость Общество

С 24 жилых домов в Новосибирске снимут «лоскутные» фасады магазинов и аптек

Город Общество

100 лет со дня переименования: историки рассказали, как город на Оби стал Новосибирском

Власть Общество

Готов ли Новосибирск к снижению налогов от бизнеса, поинтересовался депутат

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

