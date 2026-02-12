«Это не страшно»: зачем Новосибирску высотки рассказал главный архитектор области Фаткин

Первый раз высотное здание в Новосибирске Иван Фаткин, главный архитектор области, увидел несколько лет назад на проекте, который застройщик планировал построить рядом с театром «Глобус». Об этом он сообщил на круглом столе в рамках Строительного форума.

— В течение двух лет этот проект приносили на согласование и его отвергали. В итоге был представлен проект высотки на 150 метров, и вся архитектурная общественность за него проголосовала, — отметил Фаткин.

Новосибирску необходимы высотки и доминанты, уверен чиновник.

— Это одна из причин гордиться городом, которой многим из нас не хватает. Нужно больше причин любить свой город, особенно в наших суровых условиях. Губернатор эту точку зрения поддерживает, — подчеркнул он.

Главный архитектор области отметил, что в прошлом году была проведена большая работа с нормативами, чтобы снять определенные ограничения.

— Но мы каждый раз приходим к противоречию, даже со стороны моих коллег. Надеюсь, что сегодняшняя сессия позволит нам подтвердить свою уверенность, что мы находимся на правильном пути, что высотки — это не страшно. Это не будет катастрофической нагрузкой для города, на сети. Важно сделать первый шаг. У нас настолько сложная ситуация с самолетами и глиссадами, что лес высоток в городе не возникнет, даже если для этого будут финансовые возможности, — подчеркнул Иван Фаткин.

Стоит отметить, что практически во всех новых проектах КРТ, которые выставляются на торги в Новосибирске, согласно градостроительному регламенту допускается возведение зданий высотой до 30 этажей. Сейчас это «поставило на стоп» все проекты небоскребов в городе.

До сих пор максимальная высотность зданий в Новосибирске была 35-37 этажей. Уже несколько лет в сети периодически появляется информация о строительстве «настоящих» небоскребов — 50-60 этажей. В октябре 2023 года президиум архитектурно-градостроительного совета согласовал концепцию высотного комплекса в Октябрьском районе. Речь идет о проекте двух застройщиков — ГК «СМСС» и ГК «ВербаКапитал». Кроме того о планах по строительству небоскреба в 60 этажей сообщала компания «Альгеба» (Входит в ГК «СибирьИнвест». — Ред.). Его возведение планировалось рядом с Димитровским мостом, где компания возводит ЖК «Чернышевский». На начало 2026 года ни один «настоящий» небоскреб в городе не строится.

Ранее редакция сообщала о том, что свыше трети новосибирских новостроек являются «небоскребами».