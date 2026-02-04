Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Налоговая стала чаще отправлять бизнесу запросы на добровольную уплату старых налогов. Это касается оплаты НДС и НДФЛ за периоды давностью более трех лет. Управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина отмечает, что в Новосибирске фиксируются подобные обращения предпринимателей.

Припомнить старое

— Наталья Алексеевна, как сообщают федеральные СМИ, компании и предприниматели начали получать уведомления от ФНС об оплате «старых» налогов. Есть ли такие прецеденты в Новосибирской области?

— Есть, и за последние полгода их количество существенно выросло. Немало случаев, когда бизнес консультируется, как поступать в ситуации, когда проходит обычная камеральная проверка, но до подачи жалоб дело не доходит. В рамках таких проверок сейчас проводится мониторинг практически по всем налогам и затрагиваются периоды по контрагентам, которые уже находятся за пределами срока давности — три года и далее, когда провести выездную проверку уже нельзя.

Стоит отметить, что с такими вопросами бизнес также активно обращается к специализированным юридическим компаниям, ведущим такие вопросы.

— С чем связан такой интерес?

— Экономическая ситуация сегодня не способствует бурному развитию предпринимательства. Многие контрагенты — налогоплательщики, поставщики, подрядчики — не справляются с ситуацией, и выбирают не путь нормального закрытия своих предприятий, в том числе банкротство, а просто-напросто бросают бизнес. В результате у них появляются различные невыплаченные налоги, неисполненные обязательства, и сами компании уходят в «красную зону». Когда инспекторы при проведении камеральных проверок компании видят, что какие-то ее контрагенты стали «красными», то начинают этим манипулировать, намекая, что это может привести к выездной проверке.

Предпринимателей, уже отвыкших от таких проверок, это напрягает, и некоторые, анализируя возможность внести изменения в прошлые периоды, иногда принимают такое решение.

— Насколько оно правильное?

— На мой взгляд, при всем уважении и понимании настоятельных просьб налоговых служб, не совсем правильно перелагать ответственность за клиента, который через три года оказался в «красной зоне», на налогоплательщика, который работал с ним ранее.

Подстелить соломку

— Что бы вы рекомендовали предпринять бизнесу, который получил уведомление об уплате налогов за период от трех лет?

— Добросовестность предпринимателя в части работы с контрагентами определяется теми действиями, которые были сделаны до заключения с ними сделки. Поэтому мы рекомендуем до заключения договора проверять контрагента, запрашивать все необходимые уставные, учредительные документы, запросить в открытых источниках балансы компании для оценки ее финансового состояния, то есть убедиться, что на момент подписания соглашения контрагент не находится в «красной зоне», и зафиксировать этот факт. В такой ситуации считается, что налогоплательщик выполнил все необходимые меры для проверки добросовестности контрагента.

Если эти действия были предприняты, то мы рекомендуем вступить в нормальный конструктивный диалог с инспекторами и показать, что в момент начала сотрудничества контрагент был благонадежным. Как правило, налоговая в этом случае идет навстречу, понимая, что никаких перспектив ― ни по выездной налоговой проверке, ни по иным моментам ― нет. В такой ситуации настоятельные рекомендации прекращаются.

— Много ли тех, кто может не опасаться требований доплатить налоги?

— Если судить по тем предпринимателям, которые обращались к нам за консультациями, то у 80% были документы, подтверждающие выполнение всех необходимых информационных моментов. Многие бизнесмены сегодня изучают благонадежность клиента, хранят эти документы с датами, когда они запрашивали необходимую информацию перед сделками, переговорами. Конструктивно с налоговыми органами этот вопрос решается и закрывается. Честно говоря, я пока не знаю ни одного прецедента в регионе, когда по этим обстоятельствам были конкретные действия со стороны налоговых.

— А если при заключении контракта компания не подстелила такую соломку?

— Тогда нужно анализировать ситуацию. Насколько рискованна выездная проверка сегодня, пусть даже не по вопросам трехлетней давности. Не будет ли эта проверка бо́льшим ударом для бизнеса, чем плата за то, что несколько лет назад компания не проверила благонадежность и добросовестность клиента. У каждого разные ситуации. Для кого-то суммы небольшие, и они идут на компромисс с налоговой, не пытаясь входить в конфронтацию. Мы понимаем, что везде есть человеческий фактор, могут быть определенные манипуляции. Компанию могут загрузить требованием отчетности, объяснений, загружая налогоплательщика рутинной работой, что в наше непростое время серьезно отвлекает от реального бизнеса.

Надежда на логику здравого смысла

— Какова вероятность, что будет «отряхиваться пыль» с налоговых платежей со все более отдаленных периодов?

— Надеюсь, что это временная ситуация, связанная с бюджетными дефицитами. Госорганы, налоговые органы вынуждены несколько тщательнее смотреть на прошлые периоды, предлагая налогоплательщикам выполнить обязательства за контрагентов, с которыми те работали ранее.

Я надеюсь, что это не станет носить массовый характер, а будет временным явлением, связанным с дефицитом бюджета, который сформировался на конец года. Кроме того, к концу года, как правило, брошенные фирмы становятся видны и переходят в «красную зону», а все, кто с ними работал, попадают в зону мониторинга.

Надеюсь, что все-таки логика здравого смысла восторжествует в этом вопросе, но рекомендую предпринимателям усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов.

Ранее редакция сообщала о том, что у новосибирских предпринимателей вырос запрос на консультации по банкротству.