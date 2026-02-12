Власти Новосибирска не хотят монополизировать рынок общественного транспорта

Доля муниципального транспорта в Новосибирске близка к 70% Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в ходе ежегодного отчета на сессии горсовета.

— Мы ставим перед собой задачу ещё подрасти. У нас нет цели захватить весь рынок на 100%, но увеличивать эту долю мы будем, чтобы у нас профильный департамент был более в устойчивом финансовом положении. Будем стараться ориентироваться на потребности горожан, — добавил мэр.

В частности, он сообщил, что город планирует дальше закупать трамваи и ремонтировать трамвайные пути, контактные сети. В планах продолжение обновления троллейбусов, автобусов и поездов метро.

Напомним, несмотря на обновление транспорта и повышение тарифа жители Новосибирска продолжают жаловаться на работу общественного транспорта. Чиновники мэрии ранее отмечали, что выходом из ситуации может быть перевод отрасли на муниципальный контракт, но для этого необходимо соответствующее финансирование.

Директор АО «Новосибгортранс» Роман Дронов сообщил, что по перевозчикам сегодня бьет нехватка водителей городских автобусов и тариф, который является чисто эксплуатационным.

— Отсюда и состояние автобусов у частных перевозчиков — от семи лет и старше, и качество работы транспорта, — добавил он.

Перевозчики еще осенью прошлого года заявляли, что себестоимость проезда в Новосибирске составляет 55 рублей. В декабре проезд на наземном транспорте в городе подорожал на 5 рублей — до 45 рублей, в метро на 8 рублей — до 48 рублей.

— Условия работы на рынке сейчас таковы, что коммерческие перевозки сложно считать бизнесом. Я работаю в сфере пассажирских перевозок Новосибирска более 25 лет. Сейчас сам вернулся за баранку, чтобы не нарваться на штрафы по контракту. Водителей найти невозможно, запчасти стоят дорого, и цена на них постоянно растет, бензин дорожает. Автобусы уже практически выработали свой ресурс, а взять их в лизинг я больше не рискну. Так что придется уходить с рынка, — рассказал Infopro54 предприниматель – владелец нескольких пассажирских автобусов.

Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии прокомментировали ситуацию с общественным транспортом в районе Новосибирска.