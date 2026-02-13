Крупнейших налогоплательщиков назвали в Новосибирской области

В 2025 году крупнейшие налогоплательщики Новосибирской области перечислили в бюджеты всех уровней 68 млрд рублей. Для сравнения, в 2024 году топ-10 компаний заплатили налоги в размере 62,1 млрд рублей, в 2023 году 68,7 млрд, в 2022 — 68 млрд.
Рост отчислений
По итогам 2025 год в федеральный бюджет топ-10 компаний перечислили 26,4 млрд рублей. Это 13% от общих перечислений региона. Для сравнения, в 2023 году на долю крупнейших компаний приходилось 20,8% (22,6 млрд.), в 2024 — 14,2% (19 млрд.). Не смотря на рост перечисленных налогов доля этой категории налогоплательщиков в общем объеме платежей размывается.
В федеральный топ по итогам 2025 года вошли:
- «РЭС»
- «СДЭК»
- «Феррум»
- «Русинтерфинанс»
- «Новосибирскавтодор»
- НЛ «Континент»
- «Элтекс»
- Аэропорт «Толмачево»
- Брокеркредитсервис
- РНКО «Платежный центр»
По сравнению с 2024 годом, из топа вышли такие компании как ООО «Восточная техника», АО «НИИ Измерительный приборов» и ГК «ЦФТ-Сервис». Новичками топа в 2025 году стали «Новосибирскавтодор», «Платежный центр».
Самые большие налоги
В бюджет Новосибирской области крупнейший бизнес региона перечислил 39 млрд (11,9%). В 2023 году – 40,3 млрд (15,2%). То есть топ-компаний больше всего платит налогов области. Однако здесь наблюдается падение как объема отчислений, так и доли крупнейших налогоплательщиков в общей сумме налогов.
В региональном топе следующие компании:
- РЖД
- «Сбербанк России»
- «ВПК-Ойл»
- «Русинтерфинанс»
- «Объединенные пивоварни – Холдинг»
- АБ ИнБевЭфес
- Авиакомпания «Сибирь»
- Пивоваренная компания «Балтика»
- «Объединенная авиастроительная корпорация»
- РНКО Платежный центр
Из топа вышли ПАО «Совкомбанк» и «РЭС». Его пополнили «ВПК-Ойл» и «Объединенная авиастроительная корпорация».
Скромный вклад
В бюджет Новосибирска топ-10 традиционно отчисляют меньше всего — 6,6% в общем объеме сборов городских налогов или 2,9 млрд рублей. В 2023 году — 9,4% (2,8 млрд). Здесь доля крупнейшего бизнеса также упала, хотя в деньгах немного увеличилась.
Среди крупнейших налогоплательщиков города:
- РЖД
- «Сбербанк России»
- НГУ
- «СГК-Новосибирск»
- Военно-социальный центр Минобороны РФ
- «Брокеркредитсервис»
- «Гамма Групп»
- УК «Брокеркредитсервис»
- «Объединенная авиастроительная корпорация»
- «Новосибирский приборостроительный завод»
Годом ранее в него входили АО «Новосибирский механический завод «Искра», ООО «Рич Фэмили», Управление МВД РФ по Новосибирской области. Новичками топа стали НГУ, «СГК-Новосибирск» и «Гамма Групп».
В целом в консолидированный бюджет региона в 2025 году поступило более 527 млрд рублей. На 82 млрд рублей больше, чем годом ранее. Судя по результатам, представленным Минфином, налоговая база области растет за счет малого и среднего бизнеса. В общем объеме поступлений 98 млрд дал НДФЛ, 75 млрд налог на прибыль организаций, 27 млрд налог на совокупный доход, 21 млрд — акцизы на алкогольную продукцию.
Напомним, по словам Министра финансов Виталия Голубенко за 2024-2025 годы поступления по налогу на прибыль в регионе упали в два раза. В абсолютном выражении бюджет недобрал около 42 млрд рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что у новосибирских застройщиков нашли 1,5 млрд рублей недоплаченных налогов. Общепиту пришлось легализовать 20% выручки.