Крупнейших налогоплательщиков назвали в Новосибирской области

В 2025 году крупнейшие налогоплательщики Новосибирской области перечислили в бюджеты всех уровней 68 млрд рублей. Для сравнения, в 2024 году топ-10 компаний заплатили налоги в размере 62,1 млрд рублей, в 2023 году 68,7 млрд, в 2022 — 68 млрд.

Рост отчислений

По итогам 2025 год в федеральный бюджет топ-10 компаний перечислили 26,4 млрд рублей. Это 13% от общих перечислений региона. Для сравнения, в 2023 году на долю крупнейших компаний приходилось 20,8% (22,6 млрд.), в 2024 — 14,2% (19 млрд.). Не смотря на рост перечисленных налогов доля этой категории налогоплательщиков в общем объеме платежей размывается.

В федеральный топ по итогам 2025 года вошли:

«РЭС»

«СДЭК»

«Феррум»

«Русинтерфинанс»

«Новосибирскавтодор»

НЛ «Континент»

«Элтекс»

Аэропорт «Толмачево»

Брокеркредитсервис

РНКО «Платежный центр»

По сравнению с 2024 годом, из топа вышли такие компании как ООО «Восточная техника», АО «НИИ Измерительный приборов» и ГК «ЦФТ-Сервис». Новичками топа в 2025 году стали «Новосибирскавтодор», «Платежный центр».

Самые большие налоги

В бюджет Новосибирской области крупнейший бизнес региона перечислил 39 млрд (11,9%). В 2023 году – 40,3 млрд (15,2%). То есть топ-компаний больше всего платит налогов области. Однако здесь наблюдается падение как объема отчислений, так и доли крупнейших налогоплательщиков в общей сумме налогов.

В региональном топе следующие компании:

РЖД

«Сбербанк России»

«ВПК-Ойл»

«Русинтерфинанс»

«Объединенные пивоварни – Холдинг»

АБ ИнБевЭфес

Авиакомпания «Сибирь»

Пивоваренная компания «Балтика»

«Объединенная авиастроительная корпорация»

РНКО Платежный центр

Из топа вышли ПАО «Совкомбанк» и «РЭС». Его пополнили «ВПК-Ойл» и «Объединенная авиастроительная корпорация».

Скромный вклад

В бюджет Новосибирска топ-10 традиционно отчисляют меньше всего — 6,6% в общем объеме сборов городских налогов или 2,9 млрд рублей. В 2023 году — 9,4% (2,8 млрд). Здесь доля крупнейшего бизнеса также упала, хотя в деньгах немного увеличилась.

Среди крупнейших налогоплательщиков города:

РЖД

«Сбербанк России»

НГУ

«СГК-Новосибирск»

Военно-социальный центр Минобороны РФ

«Брокеркредитсервис»

«Гамма Групп»

УК «Брокеркредитсервис»

«Объединенная авиастроительная корпорация»

«Новосибирский приборостроительный завод»

Годом ранее в него входили АО «Новосибирский механический завод «Искра», ООО «Рич Фэмили», Управление МВД РФ по Новосибирской области. Новичками топа стали НГУ, «СГК-Новосибирск» и «Гамма Групп».

В целом в консолидированный бюджет региона в 2025 году поступило более 527 млрд рублей. На 82 млрд рублей больше, чем годом ранее. Судя по результатам, представленным Минфином, налоговая база области растет за счет малого и среднего бизнеса. В общем объеме поступлений 98 млрд дал НДФЛ, 75 млрд налог на прибыль организаций, 27 млрд налог на совокупный доход, 21 млрд — акцизы на алкогольную продукцию.

Напомним, по словам Министра финансов Виталия Голубенко за 2024-2025 годы поступления по налогу на прибыль в регионе упали в два раза. В абсолютном выражении бюджет недобрал около 42 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что у новосибирских застройщиков нашли 1,5 млрд рублей недоплаченных налогов. Общепиту пришлось легализовать 20% выручки.