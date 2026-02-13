Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Бизнес Власть

Крупнейших налогоплательщиков назвали в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Дата:

По объему перечислений компании вернулись на уровень 2022 года

В 2025 году крупнейшие налогоплательщики Новосибирской области перечислили в бюджеты всех уровней 68 млрд рублей. Для сравнения, в 2024 году топ-10 компаний заплатили налоги в размере 62,1 млрд рублей, в 2023 году 68,7 млрд, в 2022 — 68 млрд.

Рост отчислений

По итогам 2025 год в федеральный бюджет топ-10 компаний перечислили 26,4 млрд рублей. Это 13% от общих перечислений региона. Для сравнения, в 2023 году на долю крупнейших компаний приходилось 20,8% (22,6 млрд.), в 2024 — 14,2% (19 млрд.). Не смотря на рост перечисленных налогов доля этой категории налогоплательщиков в общем объеме платежей размывается.

В федеральный топ по итогам 2025 года вошли:

  •  «РЭС»
  • «СДЭК»
  • «Феррум»
  • «Русинтерфинанс»
  • «Новосибирскавтодор»
  • НЛ «Континент»
  • «Элтекс»
  • Аэропорт «Толмачево»
  • Брокеркредитсервис
  • РНКО «Платежный центр»

По сравнению с 2024 годом, из топа вышли такие компании как ООО «Восточная техника», АО «НИИ Измерительный приборов» и ГК «ЦФТ-Сервис». Новичками топа в 2025 году стали «Новосибирскавтодор», «Платежный центр».

Самые большие налоги

В бюджет Новосибирской области крупнейший бизнес региона перечислил 39 млрд (11,9%). В 2023 году – 40,3 млрд (15,2%). То есть топ-компаний больше всего платит налогов области. Однако здесь наблюдается падение как объема отчислений, так и доли крупнейших налогоплательщиков в общей сумме налогов.

В региональном топе следующие компании:

  • РЖД
  • «Сбербанк России»
  • «ВПК-Ойл»
  • «Русинтерфинанс»
  • «Объединенные пивоварни – Холдинг»
  • АБ ИнБевЭфес
  • Авиакомпания «Сибирь»
  • Пивоваренная компания «Балтика»
  • «Объединенная авиастроительная корпорация»
  • РНКО Платежный центр

Из топа вышли ПАО «Совкомбанк» и «РЭС». Его пополнили «ВПК-Ойл» и «Объединенная авиастроительная корпорация».

Скромный вклад

В бюджет Новосибирска топ-10 традиционно отчисляют меньше всего — 6,6% в общем объеме сборов городских налогов или 2,9 млрд рублей. В 2023 году — 9,4% (2,8 млрд). Здесь доля крупнейшего бизнеса также упала, хотя в деньгах немного увеличилась.

Среди крупнейших налогоплательщиков города:

  • РЖД
  • «Сбербанк России»
  • НГУ
  • «СГК-Новосибирск»
  • Военно-социальный центр Минобороны РФ
  • «Брокеркредитсервис»
  • «Гамма Групп»
  • УК «Брокеркредитсервис»
  • «Объединенная авиастроительная корпорация»
  • «Новосибирский приборостроительный завод»

Годом ранее в него входили АО «Новосибирский механический завод «Искра», ООО «Рич Фэмили», Управление МВД РФ по Новосибирской области. Новичками топа стали НГУ, «СГК-Новосибирск» и «Гамма Групп».

В целом в консолидированный бюджет региона в 2025 году поступило более 527 млрд рублей. На 82 млрд рублей больше, чем годом ранее. Судя по результатам, представленным Минфином, налоговая база области растет за счет малого и среднего бизнеса. В общем объеме поступлений 98 млрд дал НДФЛ, 75 млрд налог на прибыль организаций, 27 млрд налог на совокупный доход, 21 млрд — акцизы на алкогольную продукцию.

Напомним, по словам Министра финансов Виталия Голубенко за 2024-2025 годы поступления по налогу на прибыль в регионе упали в два раза. В абсолютном выражении бюджет недобрал около 42 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что у новосибирских застройщиков нашли 1,5 млрд рублей недоплаченных налогов.  Общепиту пришлось легализовать 20% выручки. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Новосибирск

Теги : налоги бюджет

1 995
0
1
Предыдущая статья
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-4 кредитных карт с бесплатным обслуживанием
Следующая статья
Штрафы за расчеты мимо кассы для новосибирского бизнеса вырастут в пять раз

Штрафы за расчеты мимо кассы для новосибирского бизнеса вырастут в пять раз

Автор: Оксана Мочалова

Госдума в первом чтении одобрила пятикратное повышение штрафов за неприменение контрольно-кассовой техники. Для юрлиц минимальная санкция вырастет с 30 до 150 тысяч рублей, за повторное нарушение — до 750 тысяч. При этом ИП предлагают штрафовать наравне с крупными компаниями. В Минфине настаивают: нарушения носят системный характер — в 2024 году на них пришлось 77,7% от всех выявленных налоговыми органами правонарушений.

Управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина уверена, что кратный рост санкций не сработает.

Читать полностью

Вторая попытка: для «СмартСити» Новосибирска снова будут искать застройщиков

Автор: Юлия Данилова

До лета 2026 года «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» намерено провести повторные торги на право заключения договоров о комплексном развитии территории в новом микрорайоне «СмартСити». Об этом сообщил заместитель генерального директора АО «АРЖС НСО» Александр Савоськин на Сибирском строительном форуме.

— Думаю, что к этому времени мы увидим на площадке первых застройщиков. В рамках данного проекта мы попробовали совместить функцию частично девелопера и на первом отдельно взятом земельном участке начали проектирование первых жилых домов для того, чтобы застройщикам предлагать уже более продвинутый продукт — приобретать право на застроенную территории уже с готовыми проектными решениями, — добавил Савоськин.

Читать полностью

«Это не страшно»: зачем Новосибирску высотки рассказал главный архитектор области Фаткин

Автор: Юлия Данилова

Первый раз высотное здание в Новосибирске Иван Фаткин, главный архитектор области, увидел несколько лет назад на проекте, который застройщик планировал построить рядом с театром «Глобус». Об этом он сообщил на круглом столе в рамках Строительного форума.

— В течение двух лет этот проект приносили на согласование и его отвергали. В итоге был представлен проект высотки на 150 метров, и вся архитектурная общественность за него проголосовала, — отметил Фаткин.

Читать полностью

На заводе «Балтика-Новосибирск» повысили уровень безопасности работников

Цифровая экосистема МТС внедрила на предприятии «Балтика-Новосибирск» передовую платформу, направленную на повышение уровня безопасности работников.

Рабочие производственной лаборатории, ответственные за контроль качества входящего сырья, материалов и итоговой продукции, на определенных этапах своей деятельности сталкиваются с необходимостью использования химических реагентов. Лабораторные помещения оборудованы системой специализированного доступа, и персонал, находящийся там, теперь оснащен персональными идентификаторами с функцией позиционирования.

Читать полностью

«Этот пузырь рано или поздно должен был сдуться»: в Новосибирской области уменьшается число регистрируемых объектов ИЖС

Автор: Мария Гарифуллина

Индивидуальное жилищное строительство в целом по стране и в Новосибирской области в частности стало в каком-то смысле драйвером стройиндустрии. На фоне проблем застройщиков и снижения объемов ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов ситуация в ИЖС выглядит более позитивно. Но и здесь уже эксперты отмечают негативные тенденции.

По данным Новосибирскстата, в период с января по ноябрь 2025 года (детализированные данные за полный год пока не опубликованы) общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 1042,6 тыс. кв. метров, или 51,1% от общего объема введенного в регионе жилья. Если в целом жилья в Новосибирской области ввели на 9,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, то ИЖС, построенного населением за счет собственных и заемных средств, ввели на 10,8% больше. При этом Росреестр уже видит снижение показателей в определенном сегменте.

Читать полностью

Очередь на жилье для детей сирот в Новосибирске перестала расти

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году план по покупке квартир для детей сирот в Новосибирске был чуть менее 500 квартир. За счет экономии на торгах было приобретено 527.

— Средства на эти цели выделяются очень серьезные. В этом году 1,9 млрд рублей. К позитивным моментам можно отнести то, что очередь на квартиры у нас перестала расти и даже имеет небольшую тенденцию к снижению, — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в ходе ежегодного отчета на сессии горсовета.

Читать полностью
Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

Депутат Госдумы предложил заморозить тарифы ЖКХ в Новосибирске

Право&Порядок

В Новосибирске мигрантов лишили разрешений на проживание из‑за фиктивных браков

Бизнес Власть ПроБизнес

Штрафы за расчеты мимо кассы для новосибирского бизнеса вырастут в пять раз

Бизнес Власть

Крупнейших налогоплательщиков назвали в Новосибирской области

Наука Общество

Новосибирские ученые придумали, как получить ценное сырье из ядовитого растения

Право&Порядок

Экс-замглавы Кировского района Новосибирска осудили за взятку

Власть Недвижимость

Вторая попытка: для «СмартСити» Новосибирска снова будут искать застройщиков

Бизнес Недвижимость

«Это не страшно»: зачем Новосибирску высотки рассказал главный архитектор области Фаткин

Авто

Китайские автопроизводители могут уйти с российского рынка

Телекоммуникации

На заводе «Балтика-Новосибирск» повысили уровень безопасности работников

Недвижимость Общество

«Этот пузырь рано или поздно должен был сдуться»: в Новосибирской области уменьшается число регистрируемых объектов ИЖС

Общество

Ловушки ЕГЭ: школьникам Новосибирска рассказали, как избежать речевых ошибок на экзамене

Власть Недвижимость Общество

Очередь на жилье для детей сирот в Новосибирске перестала расти

Бизнес

Новосибирское метро завершило год с убытком в 23 миллиона рублей

Власть

Новосибирская область готовится к XIII Транссибирскому Арт-фестивалю

Бизнес Власть

Власти Новосибирска не хотят монополизировать рынок общественного транспорта

Общество

Огурцы в России подешевеют только к лету

Бизнес

Производство мяса птицы в Новосибирской области выросло на 7,5%

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности