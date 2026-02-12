Поиск здесь...
Власть

Новосибирск готовится к XIII Транссибирскому Арт-фестивалю

Дата:

Детали предстоящего события

Тринадцатое по счету проведение Транссибирского Арт-фестиваля обещает зрителям по всей стране насыщенную программу, включающую яркие концерты и музыкальные премьеры. На территории Новосибирской области фестиваль развернется с 17 марта по 8 апреля. О деталях предстоящего события рассказали на пресс-конференции 12 февраля.

Юрий Зимняков, министр культуры региона, охарактеризовал Транссибирский Арт-фестиваль как масштабный всероссийский проект, играющий важную роль не только для Новосибирской области, но и для всей страны, являясь ее «визитной карточкой». Фестиваль проводится с 2014 года, при этом его география постоянно расширяется. Ежегодно весной Новосибирск становится культурным центром Сибири и России, предоставляя жителям региона уникальную возможность приобщиться к высокому искусству и встретиться с выдающимися музыкантами.

Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры РФ, Президентский фонд культурных инициатив, а также Правительство и губернатор Новосибирской области. В этом году запланировано 18 концертов, которые пройдут не только в Новосибирске, но и в Бердске, Искитиме, Карасуке и Краснозерском. Ожидается, что аудитория фестиваля в регионе составит около 13 тысяч человек.

Вадим Репин, основатель и художественный руководитель фестиваля, народный артист РФ, подчеркнул, что программа 2026 года обещает быть особенно разнообразной и увлекательной, сочетая музыкальные и танцевальные номера. Особое внимание будет уделено выступлению народной артистки РФ Светланы Захаровой в балете «Кармен-сюита» на сцене НОВАТа.

Важной составляющей Транссибирского Арт-фестиваля является его образовательная программа, отличительной особенностью которой стало ее проведение в течение всего года. Вадим Репин отметил, что в этом году ключевым моментом станет привлечение молодых педагогов для выявления и обмена актуальными тенденциями через мастер-классы.

В рамках фестиваля 2026 года зрителей ожидают две мировые премьеры, концерты классической музыки, а также вечера, посвященные балету, джазу и фламенко.

Концерт-открытие пройдет 17 марта в ГКЗ имени Каца.

С подробной программой Транссибирского Арт-фестиваля можно ознакомиться на его официальном сайте.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Очередь на жилье для детей сирот в Новосибирске перестала расти

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году план по покупке квартир для детей сирот в Новосибирске был чуть менее 500 квартир. За счет экономии на торгах было приобретено 527.

— Средства на эти цели выделяются очень серьезные. В этом году 1,9 млрд рублей. К позитивным моментам можно отнести то, что очередь на квартиры у нас перестала расти и даже имеет небольшую тенденцию к снижению, — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в ходе ежегодного отчета на сессии горсовета.

Читать полностью

Власти Новосибирска не хотят монополизировать рынок общественного транспорта

Автор: Юлия Данилова

Доля муниципального транспорта в Новосибирске близка к 70% Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в ходе ежегодного отчета на сессии горсовета.

— Мы ставим перед собой задачу ещё подрасти. У нас нет цели захватить весь рынок на 100%, но увеличивать эту долю мы будем, чтобы у нас профильный департамент был более в устойчивом финансовом положении. Будем стараться ориентироваться на потребности горожан, — добавил мэр.

Читать полностью

Готов ли Новосибирск к снижению налогов от бизнеса, поинтересовался депутат

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году ужесточена налоговая политика в отношении предприятий с упрощённой системой налогообложения, напомнил на февральской сессии горсовета депутат Ерлан Байжанов.

— По всей видимости, ряд предприятий просто закроется, налогов и сборов будет меньше. У нас есть понимание, какие статьи расходов мы будем сокращать в случае уменьшения поступлений налогов и сборов? — поинтересовался депутат у мэра Максима Кудрявцева в ходе его ежегодного отчета.

Читать полностью

В полиции рассказали о возбужденных делах с автомошенниками в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

На февральской сессии горсовета Новосибирска вице-спикер Андрей Гудовской поинтересовался у начальника Управления МВД России по городу Новосибирску   Алексея Захарова какие меры принимаются в городе для решения проблемы с мошенничеством в ОСАГО.

— Наш регион попал в зону повышенных тарифов, поскольку на протяжении длительного времени у нас фиксируются мошеннические схемы, связанные с получением выплат по ОСАГО. Это ударило, и по гражданам, и по бизнесу, и по бюджету. Какие меры предпринимаются, чтобы закрыть эти схемы? — спросил Гудовский.

Читать полностью

Праздник для эскортниц: отменить День святого Валентина предложили в Госдуме

Автор: Артем Рязанов

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства, Татьяна Буцкая, предложила переименовать День святого Валентина в День любви. Об этом она рассказала РИА Новости.

Буцкая полагает, что нужно не просто переименовать праздник, но и организовать целый комплекс мероприятий. Новое название и символ, такие как сердечки или плюшевые игрушки, должны стать знаком доброты. Этот день следует посвятить любви, признанию и нежности.

Читать полностью

Новосибирские предприятия получили возможность увеличить переработки

Автор: Оксана Мочалова

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об увеличении лимита сверхурочной работы. Теперь российские компании смогут привлекать сотрудников к дополнительной работе до 240 часов в год. Это в два раза больше прежнего лимита.

Инициативу, разработанную Минэкономразвития, внесло на рассмотрение парламента правительство России. Изменения затронут Трудовой кодекс РФ. Для применения нового лимита работодателям потребуется заключить коллективный или отраслевой договор с сотрудниками.

Читать полностью
