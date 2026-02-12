Новосибирск готовится к XIII Транссибирскому Арт-фестивалю

Тринадцатое по счету проведение Транссибирского Арт-фестиваля обещает зрителям по всей стране насыщенную программу, включающую яркие концерты и музыкальные премьеры. На территории Новосибирской области фестиваль развернется с 17 марта по 8 апреля. О деталях предстоящего события рассказали на пресс-конференции 12 февраля.

Юрий Зимняков, министр культуры региона, охарактеризовал Транссибирский Арт-фестиваль как масштабный всероссийский проект, играющий важную роль не только для Новосибирской области, но и для всей страны, являясь ее «визитной карточкой». Фестиваль проводится с 2014 года, при этом его география постоянно расширяется. Ежегодно весной Новосибирск становится культурным центром Сибири и России, предоставляя жителям региона уникальную возможность приобщиться к высокому искусству и встретиться с выдающимися музыкантами.

Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры РФ, Президентский фонд культурных инициатив, а также Правительство и губернатор Новосибирской области. В этом году запланировано 18 концертов, которые пройдут не только в Новосибирске, но и в Бердске, Искитиме, Карасуке и Краснозерском. Ожидается, что аудитория фестиваля в регионе составит около 13 тысяч человек.

Вадим Репин, основатель и художественный руководитель фестиваля, народный артист РФ, подчеркнул, что программа 2026 года обещает быть особенно разнообразной и увлекательной, сочетая музыкальные и танцевальные номера. Особое внимание будет уделено выступлению народной артистки РФ Светланы Захаровой в балете «Кармен-сюита» на сцене НОВАТа.

Важной составляющей Транссибирского Арт-фестиваля является его образовательная программа, отличительной особенностью которой стало ее проведение в течение всего года. Вадим Репин отметил, что в этом году ключевым моментом станет привлечение молодых педагогов для выявления и обмена актуальными тенденциями через мастер-классы.

В рамках фестиваля 2026 года зрителей ожидают две мировые премьеры, концерты классической музыки, а также вечера, посвященные балету, джазу и фламенко.

Концерт-открытие пройдет 17 марта в ГКЗ имени Каца.

С подробной программой Транссибирского Арт-фестиваля можно ознакомиться на его официальном сайте.