«Этот пузырь рано или поздно должен был сдуться»: в Новосибирской области уменьшается число регистрируемых объектов ИЖС

Индивидуальное жилищное строительство в целом по стране и в Новосибирской области в частности стало в каком-то смысле драйвером стройиндустрии. На фоне проблем застройщиков и снижения объемов ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов ситуация в ИЖС выглядит более позитивно. Но и здесь уже эксперты отмечают негативные тенденции.

По данным Новосибирскстата, в период с января по ноябрь 2025 года (детализированные данные за полный год пока не опубликованы) общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 1042,6 тыс. кв. метров, или 51,1% от общего объема введенного в регионе жилья. Если в целом жилья в Новосибирской области ввели на 9,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, то ИЖС, построенного населением за счет собственных и заемных средств, ввели на 10,8% больше. При этом Росреестр уже видит снижение показателей в определенном сегменте.

— В среднем регистрация прав по договорам долевого участия по отношению к прошлому году снизилась на 16%. Это все ДДУ, без выделения ИЖС. В 2024 году было снижение порядка 20% по отношению к 2023 году. Надо подчеркнуть, что рынок всё-таки достаточно инертный с точки зрения регистрации. Достаточно устойчиво сейчас всё выглядит. Понятно, что изменения есть в связи прежде всего с уменьшением всех программ по льготному кредитованию. Но вот представители банковского сектора говорят, что в текущем году ключевая ставка всё-таки будет снижаться. Поэтому вполне возможно, что по итогам 2026 года мы увидим рост, — рассказала Infopro54 Новосибирск руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова.

Аналитики рынка недвижимости считают, что указанное снижение достаточно симптоматично и показывает, что бурного строительства и на рынке ИЖС сейчас нет.

— Когда был всплеск на фоне доступности льготных программ, в рынок зашли те, кому ипотека была по большому счету не нужна. Платёж — 30–40 тысяч в месяц, деньги дешёвые, почему бы и нет — так многие рассуждали. В недвижимости, при всей серьезности этой сферы, люди очень часто принимают эмоциональные решения. То есть в 2022 и 2023 годах все ринулись в ИЖС. Было много разных схем, которыми многие пользовались. Но это же нездоровая история. Это и есть тот самый пузырь. Этот пузырь рано или поздно должен был сдуться. К сожалению, в Новосибирской области он сдулся со скандалами, с проблемами. Для людей это реальная трагедия. Пока мы всей картины не видим: в ИЖС кредиты на строительство выдаются на два года. Реальную картину мы увидим, наверное, к концу 2026-го или в 2027 году, — говорит независимый аналитик рынка недвижимости Александр Астахов.

По мнению большинства экспертов, в 2026 году рынок ИЖС в России вступает в фазу стагнации после многолетнего роста. Согласно прогнозу ДОМ.РФ, ввод частных домов сократится на 11% — до 56,3 млн кв. м. При этом сектор остается драйвером жилищного строительства, сохраняя долю около 60% в общем вводе. Ключевые проблемы — высокая ключевая ставка, ужесточение кредитования подрядчиков и исчерпание лимитов по льготным программам. Резкого роста не ожидается, рынок адаптируется к жестким макроэкономическим условиям.

