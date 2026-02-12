Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Власть Недвижимость

Вторая попытка: для «СмартСити» Новосибирска снова будут искать застройщиков

Автор: Юлия Данилова

Дата:

К 2027 году территорию обещают обеспечить всеми инженерными ресурсами

До лета 2026 года «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» намерено провести повторные торги на право заключения договоров о комплексном развитии территории в новом микрорайоне «СмартСити». Об этом сообщил заместитель генерального директора АО «АРЖС НСО» Александр Савоськин на Сибирском строительном форуме.

— Думаю, что к этому времени мы увидим на площадке первых застройщиков. В рамках данного проекта мы попробовали совместить функцию частично девелопера и на первом отдельно взятом земельном участке начали проектирование первых жилых домов для того, чтобы застройщикам предлагать уже более продвинутый продукт — приобретать право на застроенную территории уже с готовыми проектными решениями, — добавил Савоськин.

Территория к началу работ подготовлена, создан строительный городок, заключены все договоры технологического присоединения. К 2027 году территория будет обеспечена всеми инженерными ресурсами.

Гендиректор АО «АРЖС НСО» Ашот Рафаелян добавил, что при работе над площадкой были учтены ошибки, допущенные при работе на жилмассиве «Клюквенный».

— На «Клюквенном» у нас было несколько проектировщиков. В процессе работы приходилось исправлять нестыковки. На площадке «СмартСити» работает один проектировщик. Он проектирует внутриквартальные сети, УДС, теплоснабжение, электроснабжение и т.д., — сообщил Рафаелян.

По его словам, сегодня все застройщики хотели бы строиться в центральной части города, но там нужно расселять частный сектор.

— В квадрат в этой части города нужно вкладывать до 40 тысяч рублей, тогда как на окраине — 11 тысяч, причем, 5 тысяч вкладывает правительство, 5 тысяч — за счет реализации земельных участков. Нужно развивать окраину, поскольку невозможно все сконцентрировать в центре. Эти люди будут работать в Технопарке, на СКИФе, там формируется большая общественная и деловая зона. То есть они будут там жить, работать, учиться и развиваться, — подчеркнул директор АРЖС.

Напомним, в октябре 2025 года «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» объявило аукционы на право заключения договоров о комплексном развитии территории в новом микрорайоне «СмартСити-Новосибирск»\ «Интеград».

На торги выставлено пять участков:

  • 28795 кв метров по стартовой цене 85,2 млн рублей с НДС
  • 28 277 кв. м — 83,8 млн рублей
  • 19 149 кв. м — 59,2 млн рублей
  • 20 000 кв. м — 61,8 млн рублей
  • 19 136 кв. м — 59,4 млн рублей.

Девелоперов, желающих развивать эти проекты, не нашлось.

Общая площадь подлежащей комплексному развитию территории «СмартСити-Новосибирск»\ «Интеград» составляет 180 га, из которых на 47 га предусмотрено жилищное строительство, на 37 га располагается зона городских лесов, 17 га запланировано под благоустройство и озеленение, 15 га — для размещения объектов научно-производственной сферы. Реализация проекта рассчитана до 2035 года. На площадке КРТ за это время планируется возвести 630 тыс. кв. м. жилья, более 70 тыс. кв. м научно-производственных помещений, а также деловой и социальной инфраструктуры: 2 школы, 3 детских сада, поликлинику,  многофункциональный спортивный комплекс и т.д. Для молодежи предусмотрен арт-квартал площадью 3 350 кв. м, расположенный в общественно-деловой зоне. По данным Минстроя, совокупный объем инвестиций в проект оценивается в 150 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики Новосибирска внесли предложения по доработке программы КРТ. Год работы в новых условиях показал болевые точки, мешающие развиваться строительному рынку и городу.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы

Рубрики : Власть Недвижимость

Регионы : Новосибирск

Теги : торги СмартСити КРТ

176
0
0
Предыдущая статья
«Это не страшно»: зачем Новосибирску высотки рассказал главный архитектор области Фаткин
Следующая статья
Экс-замглавы Кировского района Новосибирска осудили за взятку

«Это не страшно»: зачем Новосибирску высотки рассказал главный архитектор области Фаткин

Автор: Юлия Данилова

Первый раз высотное здание в Новосибирске Иван Фаткин, главный архитектор области, увидел несколько лет назад на проекте, который застройщик планировал построить рядом с театром «Глобус». Об этом он сообщил на круглом столе в рамках Строительного форума.

— В течение двух лет этот проект приносили на согласование и его отвергали. В итоге был представлен проект высотки на 150 метров, и вся архитектурная общественность за него проголосовала, — отметил Фаткин.

Читать полностью

«Этот пузырь рано или поздно должен был сдуться»: в Новосибирской области уменьшается число регистрируемых объектов ИЖС

Автор: Мария Гарифуллина

Индивидуальное жилищное строительство в целом по стране и в Новосибирской области в частности стало в каком-то смысле драйвером стройиндустрии. На фоне проблем застройщиков и снижения объемов ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов ситуация в ИЖС выглядит более позитивно. Но и здесь уже эксперты отмечают негативные тенденции.

По данным Новосибирскстата, в период с января по ноябрь 2025 года (детализированные данные за полный год пока не опубликованы) общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 1042,6 тыс. кв. метров, или 51,1% от общего объема введенного в регионе жилья. Если в целом жилья в Новосибирской области ввели на 9,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, то ИЖС, построенного населением за счет собственных и заемных средств, ввели на 10,8% больше. При этом Росреестр уже видит снижение показателей в определенном сегменте.

Читать полностью

Очередь на жилье для детей сирот в Новосибирске перестала расти

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году план по покупке квартир для детей сирот в Новосибирске был чуть менее 500 квартир. За счет экономии на торгах было приобретено 527.

— Средства на эти цели выделяются очень серьезные. В этом году 1,9 млрд рублей. К позитивным моментам можно отнести то, что очередь на квартиры у нас перестала расти и даже имеет небольшую тенденцию к снижению, — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в ходе ежегодного отчета на сессии горсовета.

Читать полностью

Новосибирск готовится к XIII Транссибирскому Арт-фестивалю

Тринадцатое по счету проведение Транссибирского Арт-фестиваля обещает зрителям по всей стране насыщенную программу, включающую яркие концерты и музыкальные премьеры. На территории Новосибирской области фестиваль развернется с 17 марта по 8 апреля. О деталях предстоящего события рассказали на пресс-конференции 12 февраля.

Юрий Зимняков, министр культуры региона, охарактеризовал Транссибирский Арт-фестиваль как масштабный всероссийский проект, играющий важную роль не только для Новосибирской области, но и для всей страны, являясь ее «визитной карточкой». Фестиваль проводится с 2014 года, при этом его география постоянно расширяется. Ежегодно весной Новосибирск становится культурным центром Сибири и России, предоставляя жителям региона уникальную возможность приобщиться к высокому искусству и встретиться с выдающимися музыкантами.

Читать полностью

Власти Новосибирска не хотят монополизировать рынок общественного транспорта

Автор: Юлия Данилова

Доля муниципального транспорта в Новосибирске близка к 70% Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в ходе ежегодного отчета на сессии горсовета.

— Мы ставим перед собой задачу ещё подрасти. У нас нет цели захватить весь рынок на 100%, но увеличивать эту долю мы будем, чтобы у нас профильный департамент был более в устойчивом финансовом положении. Будем стараться ориентироваться на потребности горожан, — добавил мэр.

Читать полностью

Сбер в Новосибирске обсудил с девелоперами тренды рынка недвижимости и внедрение ИИ

При поддержке Сбера в Сибири ежегодно вводится в эксплуатацию более 1,5 млн кв. м жилья. Новосибирская область традиционно – крупнейший строительный рынок Сибири. По данным на начало 2026 года, в Новосибирской области при финансировании банка строится 1,8 млн кв. м.

Перспективы развития рынка обсудили участники бизнес-завтрака, организованного Сбером для девелоперов региона в рамках Сибирской строительной недели.

Читать полностью
Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Право&Порядок

Экс-замглавы Кировского района Новосибирска осудили за взятку

Власть Недвижимость

Вторая попытка: для «СмартСити» Новосибирска снова будут искать застройщиков

Бизнес Недвижимость

«Это не страшно»: зачем Новосибирску высотки рассказал главный архитектор области Фаткин

Авто

Китайские автопроизводители могут уйти с российского рынка

Телекоммуникации

На заводе «Балтика-Новосибирск» повысили уровень безопасности работников

Недвижимость Общество

«Этот пузырь рано или поздно должен был сдуться»: в Новосибирской области уменьшается число регистрируемых объектов ИЖС

Общество

Ловушки ЕГЭ: школьникам Новосибирска рассказали, как избежать речевых ошибок на экзамене

Власть Недвижимость Общество

Очередь на жилье для детей сирот в Новосибирске перестала расти

Бизнес

Новосибирское метро завершило год с убытком в 23 миллиона рублей

Власть

Новосибирск готовится к XIII Транссибирскому Арт-фестивалю

Бизнес Власть

Власти Новосибирска не хотят монополизировать рынок общественного транспорта

Общество

Огурцы в России подешевеют только к лету

Бизнес

Производство мяса птицы в Новосибирской области выросло на 7,5%

Недвижимость

Сбер в Новосибирске обсудил с девелоперами тренды рынка недвижимости и внедрение ИИ

Право&Порядок

Суд оштрафовал депутата Заксобрания Новосибирской области Терепу

Бизнес Город Недвижимость Общество

С 24 жилых домов в Новосибирске снимут «лоскутные» фасады магазинов и аптек

Город Общество

100 лет со дня переименования: историки рассказали, как город на Оби стал Новосибирском

Власть Общество

Готов ли Новосибирск к снижению налогов от бизнеса, поинтересовался депутат

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности