Вторая попытка: для «СмартСити» Новосибирска снова будут искать застройщиков

До лета 2026 года «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» намерено провести повторные торги на право заключения договоров о комплексном развитии территории в новом микрорайоне «СмартСити». Об этом сообщил заместитель генерального директора АО «АРЖС НСО» Александр Савоськин на Сибирском строительном форуме.

— Думаю, что к этому времени мы увидим на площадке первых застройщиков. В рамках данного проекта мы попробовали совместить функцию частично девелопера и на первом отдельно взятом земельном участке начали проектирование первых жилых домов для того, чтобы застройщикам предлагать уже более продвинутый продукт — приобретать право на застроенную территории уже с готовыми проектными решениями, — добавил Савоськин.

Территория к началу работ подготовлена, создан строительный городок, заключены все договоры технологического присоединения. К 2027 году территория будет обеспечена всеми инженерными ресурсами.

Гендиректор АО «АРЖС НСО» Ашот Рафаелян добавил, что при работе над площадкой были учтены ошибки, допущенные при работе на жилмассиве «Клюквенный».

— На «Клюквенном» у нас было несколько проектировщиков. В процессе работы приходилось исправлять нестыковки. На площадке «СмартСити» работает один проектировщик. Он проектирует внутриквартальные сети, УДС, теплоснабжение, электроснабжение и т.д., — сообщил Рафаелян.

По его словам, сегодня все застройщики хотели бы строиться в центральной части города, но там нужно расселять частный сектор.

— В квадрат в этой части города нужно вкладывать до 40 тысяч рублей, тогда как на окраине — 11 тысяч, причем, 5 тысяч вкладывает правительство, 5 тысяч — за счет реализации земельных участков. Нужно развивать окраину, поскольку невозможно все сконцентрировать в центре. Эти люди будут работать в Технопарке, на СКИФе, там формируется большая общественная и деловая зона. То есть они будут там жить, работать, учиться и развиваться, — подчеркнул директор АРЖС.

Напомним, в октябре 2025 года «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» объявило аукционы на право заключения договоров о комплексном развитии территории в новом микрорайоне «СмартСити-Новосибирск»\ «Интеград».

На торги выставлено пять участков:

28795 кв метров по стартовой цене 85,2 млн рублей с НДС

28 277 кв. м — 83,8 млн рублей

19 149 кв. м — 59,2 млн рублей

20 000 кв. м — 61,8 млн рублей

19 136 кв. м — 59,4 млн рублей.

Девелоперов, желающих развивать эти проекты, не нашлось.

Общая площадь подлежащей комплексному развитию территории «СмартСити-Новосибирск»\ «Интеград» составляет 180 га, из которых на 47 га предусмотрено жилищное строительство, на 37 га располагается зона городских лесов, 17 га запланировано под благоустройство и озеленение, 15 га — для размещения объектов научно-производственной сферы. Реализация проекта рассчитана до 2035 года. На площадке КРТ за это время планируется возвести 630 тыс. кв. м. жилья, более 70 тыс. кв. м научно-производственных помещений, а также деловой и социальной инфраструктуры: 2 школы, 3 детских сада, поликлинику, многофункциональный спортивный комплекс и т.д. Для молодежи предусмотрен арт-квартал площадью 3 350 кв. м, расположенный в общественно-деловой зоне. По данным Минстроя, совокупный объем инвестиций в проект оценивается в 150 млрд рублей.

