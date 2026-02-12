Огурцы в России подешевеют только к лету

К началу марта цены на огурцы в России должны снизиться, предсказал РИА Новости Антон Тренин, эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство). Это произойдет благодаря потеплению и увеличению урожайности.

— Снижение цен ожидается в конце февраля — начале марта с потеплением и ростом урожайности… начнется спад до конца сентября — начала октября, — спрогнозировал эксперт.

По его словам, минимальная цена на овощи в 2026 году придется на июль-август и составит 120–140 рублей за килограмм. Такой прогноз учитывает инфляцию и опирается на сезонные тренды прошлых лет.

Чтобы огурцы дешевели быстрее, нужно потепление и увеличение светового дня — это снизит затраты на досвечивание и обогрев теплиц, пояснил Тренин. Также важно наращивать объемы производства и постепенно подключать поставки из открытого грунта.

Дороже всего огурцы традиционно обходятся жителям Дальнего Востока. Из-за сурового климата выращивать их приходится в капитальных теплицах, а удаленность региона от основных производителей дополнительно нагружает логистику.

Как сообщает Новосибирскстат, в начале февраля 2026 года килограмм огурцов в среднем стоил 350,9 рубля. Для сравнения: месяцем ранее цена держалась на уровне 246,3 рубля. В феврале прошлого года овощ продавали по 260 рублей, а в 2024-м — по 265 рублей за килограмм.

