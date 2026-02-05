Январь 2026 года стал рекордным по выдаче ипотеки в России

По предварительным оценкам ВТБ, в январе 2026 года объем ипотечных кредитов, выданных российским гражданам на приобретение жилья, достиг отметки приблизительно в 430 миллиардов рублей. Данный показатель является рекордным для первого месяца года за всю историю наблюдений. В Новосибирской области банк отметил двукратный рост как количества оформленных ипотечных договоров, так и совокупного объема выданных средств.

Основным фактором, стимулировавшим столь высокие показатели в начале года, стал повышенный спрос на программу «Семейная ипотека» в преддверии вступления в силу обновленных условий 1 февраля. Число сделок, заключенных в рамках этой программы в январе, увеличилось примерно на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Наибольшая активность наблюдалась в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, на которые в совокупности пришлось около 40% от общего числа сделок.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, прокомментировал, что в этом году традиционная схема, когда после декабрьского ажиотажа наступает январский спад, не сработала. Клиенты, которые не успели оформить сделку в конце года, завершили ее в январе, а другие, ранее колебавшиеся, приняли окончательное решение. В результате произошел небывалый январский скачок, который затронул всю страну. Этот сдвиг, безусловно, отразится на статистике февраля, но после непродолжительной паузы ожидаются возобновления стабильного роста рынка.

Стоит отметить, что с 1 февраля 2026 года правительство внесло некоторые изменения в условия программы «Семейная ипотека», включая обязательное указание супруга в качестве заемщика (за исключением случаев, когда супруг является иностранным гражданином), регистрацию детей по одному адресу с заемщиком, а также предоставление СНИЛС детей, дающих право на получение льготной ипотеки.