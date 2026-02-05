Поиск здесь...
Финансы

Январь 2026 года стал рекордным по выдаче ипотеки в России

Дата:

В Новосибирской области отмечен двукратный рост как количества оформленных ипотечных договоров, так и совокупного объема выданных средств

По предварительным оценкам ВТБ, в январе 2026 года объем ипотечных кредитов, выданных российским гражданам на приобретение жилья, достиг отметки приблизительно в 430 миллиардов рублей. Данный показатель является рекордным для первого месяца года за всю историю наблюдений. В Новосибирской области банк отметил двукратный рост как количества оформленных ипотечных договоров, так и совокупного объема выданных средств.

Основным фактором, стимулировавшим столь высокие показатели в начале года, стал повышенный спрос на программу «Семейная ипотека» в преддверии вступления в силу обновленных условий 1 февраля. Число сделок, заключенных в рамках этой программы в январе, увеличилось примерно на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Наибольшая активность наблюдалась в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, на которые в совокупности пришлось около 40% от общего числа сделок.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, прокомментировал, что в этом году традиционная схема, когда после декабрьского ажиотажа наступает январский спад, не сработала. Клиенты, которые не успели оформить сделку в конце года, завершили ее в январе, а другие, ранее колебавшиеся, приняли окончательное решение. В результате произошел небывалый январский скачок, который затронул всю страну. Этот сдвиг, безусловно, отразится на статистике февраля, но после непродолжительной паузы ожидаются возобновления стабильного роста рынка.

Стоит отметить, что с 1 февраля 2026 года правительство внесло некоторые изменения в условия программы «Семейная ипотека», включая обязательное указание супруга в качестве заемщика (за исключением случаев, когда супруг является иностранным гражданином), регистрацию детей по одному адресу с заемщиком, а также предоставление СНИЛС детей, дающих право на получение льготной ипотеки.

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : ипотека ВТБ банки

В «белый список» Минцифры включили цифровые сервисы ВТБ

Согласно заявлению пресс-службы ВТБ, онлайн-платформы банка были включены Министерством цифрового развития в перечень приоритетных ресурсов. Данное решение обеспечит непрерывный доступ к сервисам кредитной организации, даже если будут введены ограничения на использование мобильного интернета, связанные с обеспечением безопасности. От пользователей онлайн-банка не потребуется никаких дополнительных действий, так как необходимые настройки будут произведены операторами связи автоматически.

Алексей Курзяков, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ отметил, что банк активно взаимодействовал с соответствующими государственными структурами для обеспечения бесперебойной работы всех финансовых услуг, доступа полезной информации и клиентской поддержки, даже в условиях возможного отключения мобильного интернета.

Читать полностью

«Пушкинская карта» пользуется стабильно высоким спросом у молодежи

ВТБ проанализировал результаты реализации программы «Пушкинская карта» за январь. В течение первого месяца 2026 года было оформлено свыше 1,1 миллиона карт, что соответствует примерно 25 тысячам заявок, обрабатываемых банком ежедневно.

Всего к настоящему моменту эмитировано более 5,4 млн «Пушкинских карт». Молодые люди использовали их для приобретения более 3,8 миллиона билетов в январе. По аналогии с новогодними каникулами, самым востребованным видом досуга остались киносеансы. Финансовый объем операций по «Пушкинским картам» в январе превысил 2,2 миллиарда рублей.

Читать полностью

«Новогодний ущерб»: петарда повредила фасад балкона в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

После новогодних каникул в компанию Росгосстрах компанию обратился житель многоэтажки в Новосибирске с заявлением о том, что в его квартире поврежден фасад балкона. Об этом стало известно редакции Infopro54. Отмечая Новый год, люди на улице запускали петарды, и, судя по всему, одна из них оставила заметный след на фасаде.

— Однако, как выяснилось впоследствии, балкон не был застрахован: собственник квартиры самостоятельно оформлял полис на одном из маркетплейсов, застраховав по нему только внутреннюю отделку своей квартиры, — пояснила Infopro54 Екатерина Малявко, директор филиала Росгосстраха в Новосибирской области.

Читать полностью

В 2025 году каждый пятый заемщик с рыночной ипотекой погасил ее

ВТБ проанализировал поведение клиентов, получивших ипотечный кредит на стандартных условиях в 2025 году. Выяснилось, что половина из них регулярно совершала частичные досрочные выплаты, а каждый пятый заемщик полностью рассчитался с банком. Для сравнения, в 2024 году лишь 10% заемщиков смогли закрыть ипотеку досрочно.

Несмотря на преобладание программ с господдержкой и снижение интереса к рыночной ипотеке, последняя оставалась востребованной. В 2025 году около 8,3 тысяч человек оформили ипотечные займы на рыночных условиях. Средний размер первоначального взноса существенно увеличился, превысив 50% (в 2023 году – 30%). Средняя сумма кредита уменьшилась примерно на 20% и составила 3,3 млн рублей.

Читать полностью

Рост цены на серебро привлекает повышенное внимание инвесторов

Согласно анализу ВТБ, 2025 год стал периодом необычайного подъема для российского рынка инвестиционного серебра, отмеченного значительным увеличением цены и активности индивидуальных вкладчиков. Число металлических счетов без конкретного владельца (ОМС), номинированных в серебре, в банке увеличилось на 36 процентов. Общий объем серебра, хранящегося на этих счетах, показал рост на 51%.

В течение 2025 года стоимость серебра поднялась на 96%, а с начала 2026 года, по информации Центрального Банка РФ, уже увеличилась еще на 21%. Такой интенсивный рост стоимости естественным образом вызывает повышенный интерес со стороны инвесторов. Цена за грамм, установленная Банком России на 24 января 2026 года, достигла 227,94 рубля.

Читать полностью

Требование об отмене повышенных коэффициентов ОСАГО в Новосибирске уйдет в Москву

Автор: Юлия Данилова

На январской сессии депутаты Заксобрания Новосибирской области проголосовали за обращение в Госдуму и Центробанк с требованием отменить повышенный территориальный коэффициент страхового тарифа по ОСАГО для региона.

Как отметил председатель транспортного комитета Валерий Ильенко, в настоящее время для города Новосибирска установлен коэффициент в размере 3,12 (до 9 декабря 2025 года он был 1,56), для Бердска — 2,48, (1,24), для Искитима — 2,32 (1,16) и для Куйбышева — 2 (1).

Читать полностью
