Китайские автопроизводители могут уйти с российского рынка

Около десяти автомобильных марок, представленных в России (преимущественно брендов китайского происхождения), находятся в зоне риска ухода с рынка. Об этом в интервью SHOT сообщил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

В число наиболее вероятных кандидатов на выход эксперты включают Kaiyi, BAIC, SWM, Dongfeng, Jetta (бренд концерна Volkswagen), Bestune, Wey, Rox, Oting и VGV.

Ключевым фактором участники рынка называют убыточность операций на фоне повышения утилизационного сбора с 1 января, которое добавило к стоимости машин до 150–200 тысяч рублей.

Их возможное исчезновение связано с крупными убытками из-за повышения утилизационного сбора с 1 января. Для некоторых моделей ставка выросла с 750 до 900 тысяч рублей, увеличив конечную цену автомобилей. При этом годовые объемы реализации ряда брендов не превышают 3 000 единиц, что делает локальную сертификацию и логистику экономически нецелесообразными.

Значительную роль играет и конкуренция. Значительную долю российского рынка заняли Geely, Haval и Chery. Например, Kaiyi закрыла более 30 дилерских центров за прошлый год.

Эксперты отмечают, что в случает ухода этих марок, владельцам будет сложно найти запчасти.

По данным «Автостата», доля китайских автомобильных брендов на российском рынке в 2025 году снизилась до 48,7%. Этот показатель опустился ниже 50% впервые за несколько лет и оказался на 7 п.п. ниже уровня 2024 года, который составлял 55,4%.

