Общество

Ловушки ЕГЭ: школьникам Новосибирска рассказали, как избежать речевых ошибок на экзамене

Дата:

Эксперт проанализировал пробелы в подготовке одиннадцатиклассников по русскому языку

При подготовке к экзамену в школах качественно отрабатываются задания по орфографии и пунктуации, а вот задания, связанные с поиском и исправлением лексических ошибок, часто оставляют «на потом», в результате чего школьники выполняют их хуже, чем могли бы. Об этом Infopro54 рассказала Инна Азарова — преподаватель Новосибирского государственного педагогического университета.

По ее словам, с лексикологией в ЕГЭ связаны задания № 5 и 6.

  • В задании №5 нужно найти неверно употребленное слово и исправить лексическую ошибку, и для его выполнения необходимо умение различать паронимы.
  • В задании № 6 требуется исправить лексическую ошибку, исключить лишнее слово либо заменить слово, нарушающее лексическую сочетаемость.

Эксперт Инна Азарова отмечает, что при выполнении заданий № 5 и 6 школьники должны иметь представление о том, каков механизм лексических ошибок.

— Для многих детей критерии оценивания, связанные с грамматическими нормами и речевыми, — это загадка с тремя неизвестными. Поэтому знание терминов «тавтология», «плеоназм», «пароним» помогает школьникам систематизировать возможные лексические ошибки, а значит, правильно выполнить задания № 5, 6 и избежать лексических ошибок в сочинении. Например, становится понятно, что в предложении «Базаров отрастил обветренные руки» есть та самая ошибка, — сообщает Инна Азарова.

При подготовке к заданиям № 5,6 особенно важно большое количество практических занятий и в целом богатый словарный запас, начитанность ребенка, добавляет эксперт.

Материал предоставлен пресс-службой НГУ.

Ранее редакция сообщала о том, что вузы Новосибирска обновляют условия поступления в приемную кампанию 2026 года. На 30% бюджетных мест в НГТУ НЭТИ можно будет поступить только с результатами ЕГЭ по физике.

Фото flickr, автор Gensa Gensa 

Рубрики : Общество

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : ЕГЭ

