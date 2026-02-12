Поиск здесь...
Бизнес

Производство мяса птицы в Новосибирской области выросло на 7,5%

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Регион удерживает вторую позицию в Сибирском федеральном округе

Объем производства мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы в Новосибирской области достиг 81 тысячи тонн, что на 7,5% (5,6 тыс. тонн) больше, чем годом ранее (73 тысяч тонн).

Регион по-прежнему занимает второе место в Сибирском федеральном округе, удерживая долю в 19,7% от всего объема произведенной в округе продукции. Выше показатели только у Алтайского края, сообщили в Новосибирскстате.

В структуре производства большая часть приходится на замороженное мясо птицы (51,1%), еще 12,2% приходится на пищевые субпродукты. Основной вклад в статистику вносят крупные и средние организации области.

Примечательно, но по данным статистиков, к концу года курица в магазинах стала доступнее. Если в конце января 2025 года килограмм охлажденных кур стоил в среднем 229,34 рубля, а в мае цена поднялась до 230,67 рублей, то к декабрю она снизилась до 223,34 рублей. Общее поголовье птицы в регионе (с учетом личных хозяйств и фабрик) на конец года превысило 8,3 млн особей.

Несмотря на развитие промышленного сектора, все более заметную роль играют частные хозяйства. Так, фермер Илья, реализующий продукцию через онлайн-площадки и мессенджеры, отмечал, что интерес к фермерской птице у новосибирцев не ослабевает. При цене на «домашнего» бройлера от 380 до 650 рублей за кг (против 169–230 рублей за фабричного), потребители все чаще делают выбор в пользу более дорогой, но, по их мнению, экологически чистой продукции.

По данным Минсельхоза Новосибирской области, производством мяса птицы и яйца на территории региона занимаются семь сельхозпредприятий. Производство сосредоточено в Искитимском, Новосибирском, Коченёвском, Черепановском и Каргатском районах. В ведомстве подчеркивают, что область является профицитным субъектом по птицеводческой продукции. Сформировавшиеся излишки мяса и яйца регулярно поставляются в другие регионы России, а также на рынки соседних государств.

Ранее редакция сообщала, что новосибирская птицефабрика начала поставлять утку в Китай.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирская область

Теги : птицефабрика Мясо птицы

Комплексное развитие территории Новосибирска меняет приоритеты покупателей

Сбер в Новосибирске обсудил с девелоперами тренды рынка недвижимости и внедрение ИИ

При поддержке Сбера в Сибири ежегодно вводится в эксплуатацию более 1,5 млн кв. м жилья. Новосибирская область традиционно – крупнейший строительный рынок Сибири. По данным на начало 2026 года, в Новосибирской области при финансировании банка строится 1,8 млн кв. м.

Перспективы развития рынка обсудили участники бизнес-завтрака, организованного Сбером для девелоперов региона в рамках Сибирской строительной недели.

Читать полностью

С 24 жилых домов в Новосибирске снимут «лоскутные» фасады магазинов и аптек

Автор: Мария Гарифуллина

Стали известны подробности капитального ремонта фасадов новосибирских домов в 2026 году. Работы запланированы на 114 объектах. На каждом пятом нужно будет убирать фрагментированный фасад. Это то, чем обрастает дом из-за магазинов, аптек, банков.

Тема новосибирских фасадов была вынесена 10 февраля на оперативное совещание в мэрии Новосибирска. Также ее обсуждают на тематических сессиях Сибирской строительной недели.

Читать полностью

«Ситуация не показательна для отрасли»: в Минстрое РФ прокомментировали обращение «Самолета» за господдержкой

Автор: Юлия Данилова

В Минстрое России прокомментировали ситуацию с запросом группы «Самолет» на господдержку. Как говорится в документе, полученном по запросу РИА Новости, ситуация с финансовыми показателями одной конкретной компании не является репрезентативной для всей отрасли.

— Обращение ГК «Самолет» связано не столько с реализацией проектов жилищного строительства, сколько с необходимостью реструктуризации высоко- и низколиквидных активов внутри группы компаний и направлено, в первую очередь, на получение дополнительной финансовой поддержки с целью сохранения корпоративной стабильности, — заявили в Минстрое изданию.

Читать полностью

«Подорожник» готовится покинуть Новосибирск

Автор: Оксана Мочалова

Одна из старейших сибирских сетей быстрого питания «Подорожник» фактически остановила работу в Новосибирске и завершает деятельность в Кемерове и Новокузнецке. Учредитель компании Татьяна Фомина подтвердила «Интерфаксу» информацию о сворачивании розничного направления.

По словам предпринимательницы, несколько месяцев компания пыталась удержаться на плаву, однако макроэкономические условия оказались критическими. Налоги в феврале достигли половины выручки, а покупательская способность продолжает снижаться. Выручка февраля упала в 1,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года.

Читать полностью

Сети кофеен начали закрывать филиалы в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске продолжается череда закрытий местных кофеен. На их месте открываются новые заведения или совсем другие форматы. Основными причинами эксперты называют ошибки в выборе места, высокую конкуренцию, рост затрат и отсутствие управленческого опыта.

Ситуацию усугубляет подорожание сырья на фоне глобального кризиса на рынке кофе и изменение привычек горожан, которые все чаще экономят, беря кофе с собой из дома или покупая его в сетевых автоматах.

Читать полностью

Новосибирский авиазавод наращивает мощности для гражданской авиации

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова (Входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) увеличивает производственные мощности для выпуска гражданской авиационной техники. Это необходимо для реализации комплексной программы развития авиационной отрасли России до 2030 года.

Чтобы увеличить производственные мощности по изготовлению деталей и сборочных единиц, завод ввел в эксплуатацию 20 современных высокопроизводительных пятикоординатных центров обработки.

Читать полностью
