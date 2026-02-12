Производство мяса птицы в Новосибирской области выросло на 7,5%

Объем производства мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы в Новосибирской области достиг 81 тысячи тонн, что на 7,5% (5,6 тыс. тонн) больше, чем годом ранее (73 тысяч тонн).

Регион по-прежнему занимает второе место в Сибирском федеральном округе, удерживая долю в 19,7% от всего объема произведенной в округе продукции. Выше показатели только у Алтайского края, сообщили в Новосибирскстате.

В структуре производства большая часть приходится на замороженное мясо птицы (51,1%), еще 12,2% приходится на пищевые субпродукты. Основной вклад в статистику вносят крупные и средние организации области.

Примечательно, но по данным статистиков, к концу года курица в магазинах стала доступнее. Если в конце января 2025 года килограмм охлажденных кур стоил в среднем 229,34 рубля, а в мае цена поднялась до 230,67 рублей, то к декабрю она снизилась до 223,34 рублей. Общее поголовье птицы в регионе (с учетом личных хозяйств и фабрик) на конец года превысило 8,3 млн особей.

Несмотря на развитие промышленного сектора, все более заметную роль играют частные хозяйства. Так, фермер Илья, реализующий продукцию через онлайн-площадки и мессенджеры, отмечал, что интерес к фермерской птице у новосибирцев не ослабевает. При цене на «домашнего» бройлера от 380 до 650 рублей за кг (против 169–230 рублей за фабричного), потребители все чаще делают выбор в пользу более дорогой, но, по их мнению, экологически чистой продукции.

По данным Минсельхоза Новосибирской области, производством мяса птицы и яйца на территории региона занимаются семь сельхозпредприятий. Производство сосредоточено в Искитимском, Новосибирском, Коченёвском, Черепановском и Каргатском районах. В ведомстве подчеркивают, что область является профицитным субъектом по птицеводческой продукции. Сформировавшиеся излишки мяса и яйца регулярно поставляются в другие регионы России, а также на рынки соседних государств.

Ранее редакция сообщала, что новосибирская птицефабрика начала поставлять утку в Китай.