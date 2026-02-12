Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Право&Порядок

Экс-замглавы Кировского района Новосибирска осудили за взятку

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Деньги передавались за помощь в незаконном вывозе и демонтаже гаражей и погребов

Суд приговорил бывшего заместителя главы Кировского района Новосибирска Александра Шишкина к 4,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 2,7 миллиона рублей. Его признали виновным в получении крупной взятки.

По данным следствия, экс-сотрудник районной администрации с декабря 2019 года по май 2021 года брал взятки у граждан. Деньги предназначались за помощь в незаконном вывозе и демонтаже металлических гаражей и погребов в Кировском районе.

Помимо основного наказания, у осужденного изъяли 540 тысяч рублей. Это сумма, эквивалентная полученной взятке, как сообщает прокуратура региона.

Стоит отметить, что осужденному также запретили в течение пяти лет работать в государственных органах и органах местного самоуправления на должностях, требующих организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. Конфисковали 540 тысяч рублей — сумму, равную размеру взятки.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске топ-менеджера Росатома арестовали по делу о взятке.

Источник фото:Freepik / Автор — freepik

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы

Рубрики : Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : суд взятка

8
0
0
Предыдущая статья
Вторая попытка: для «СмартСити» Новосибирска снова будут искать застройщиков

Суд оштрафовал депутата Заксобрания Новосибирской области Терепу

Автор: Артем Рязанов

Мировой суд Центрального района Новосибирска оштрафовал депутата областного парламента Александра Терепу на 20 тысяч рублей. Судом он признан виновным в нарушении статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». Об этом информирует пресс-служба прокуратуры региона.

В сообщении утверждается, что во время замещения поста управляющего региональным Отделением Фонда социального и пенсионного страхования (ОСФР), Терепа не проинформировал ГУ МВД России по Новосибирской области о найме бывшего сотрудника ведомства.

Читать полностью

Новосибирское УФАС предписало учредителю «Толмачево» изменить правила закупок

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирское управление ФАС России обязало учредителя аэропорта «Толмачево» пересмотреть внутренние правила. ООО «Новапорт-Холдинг» получило предписание исключить возможность проведения крупных закупок без торгов.

Решение стало итогом рассмотрения дела, возбужденного в апреле 2025 года. Антимонопольная служба установила, что внутренние положения аэропорта допускали «прямые» закупки аудиторских услуг и аренды спецтехники у единственного поставщика. По мнению регулятора, такие формулировки без объективных причин могли ограничить конкуренцию.

Читать полностью

В Новосибирске топ-менеджера Росатома арестовали по делу о взятке

Автор: Артем Рязанов

Железнодорожный районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новосибирской области о выборе меры пресечения для Михаила Метелкина.

Михаил Метелкин, директор бизнес-направления «Специальная химия» в АО «ТВЭЛ» (топливная компания Росатома), задержан по обвинению в даче крупной взятки. Об этом сообщили органы предварительного следствия.

Читать полностью

Организованную группу автоподставщиков задержали в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Следователь Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области открыл дело по статье о создании преступного сообщества. Под подозрение попали двое жителей Новосибирска, а также пятеро их сообщников.

— Предварительно установлено, что двое мужчин 1991 и 2004 гг. рождения, являясь организаторами ОПГ приобретали дорогостоящие иномарки и в дальнейшем передвигаясь по дорогам областного центра, умышленно создавали аварийные ситуации с автомобилями, которые по Правилам дорожного движения обязаны были предоставить преимущество в движении. Подозреваемые стремились повредить в столкновении определенные детали своих автомобилей, ремонт которых был наиболее дорогостоящим, — говорится в сообщении регионального МВД.

Читать полностью

Семейный «вклад»: супруги из Новосибирска помогали мошенникам выкачивать деньги из россиян

Автор: Ольга Кирсанова

Новосибирские силовики пресекли деятельность супружеской пары из Новолугового, которые помогали телефонным мошенникам обирать россиян.

Установлено, что с марта 2025 года муж с женой снимали «конспиративные» квартиры, где устанавливали абонентское коммутационное оборудование — так называемые сим-боксы. С их помощью мошенники выкачивали у жителей России деньги и передавали через криптокошельки в колл-центры на территории Украины.

Читать полностью

В Новосибирской области подростков вовлекли в 153 киберпреступления

Автор: Оксана Мочалова

Подростки и их семьи всё чаще становятся мишенью для цифровых мошенников. По данным ГУ МВД по региону, в 2025 году несовершеннолетних жителей области вовлекли через интернет в 153 преступления. Этот показатель вырос на треть по сравнению с предыдущим годом. Как сообщили в Сибирском главном управлении Банка России, особую тревогу вызывают схемы, где детей активно используют в качестве дропперов — для обналичивания похищенных средств.

Статистика, озвученная на совещании в Законодательном собрании Новосибирской области, показывает масштаб проблемы: до 20% таких «обнальных» счетов зарегистрированы на несовершеннолетних.

Читать полностью
Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Право&Порядок

Экс-замглавы Кировского района Новосибирска осудили за взятку

Власть Недвижимость

Вторая попытка: для «СмартСити» Новосибирска снова будут искать застройщиков

Бизнес Недвижимость

«Это не страшно»: зачем Новосибирску высотки рассказал главный архитектор области Фаткин

Авто

Китайские автопроизводители могут уйти с российского рынка

Телекоммуникации

На заводе «Балтика-Новосибирск» повысили уровень безопасности работников

Недвижимость Общество

«Этот пузырь рано или поздно должен был сдуться»: в Новосибирской области уменьшается число регистрируемых объектов ИЖС

Общество

Ловушки ЕГЭ: школьникам Новосибирска рассказали, как избежать речевых ошибок на экзамене

Власть Недвижимость Общество

Очередь на жилье для детей сирот в Новосибирске перестала расти

Бизнес

Новосибирское метро завершило год с убытком в 23 миллиона рублей

Власть

Новосибирск готовится к XIII Транссибирскому Арт-фестивалю

Бизнес Власть

Власти Новосибирска не хотят монополизировать рынок общественного транспорта

Общество

Огурцы в России подешевеют только к лету

Бизнес

Производство мяса птицы в Новосибирской области выросло на 7,5%

Недвижимость

Сбер в Новосибирске обсудил с девелоперами тренды рынка недвижимости и внедрение ИИ

Право&Порядок

Суд оштрафовал депутата Заксобрания Новосибирской области Терепу

Бизнес Город Недвижимость Общество

С 24 жилых домов в Новосибирске снимут «лоскутные» фасады магазинов и аптек

Город Общество

100 лет со дня переименования: историки рассказали, как город на Оби стал Новосибирском

Власть Общество

Готов ли Новосибирск к снижению налогов от бизнеса, поинтересовался депутат

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности