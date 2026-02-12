Экс-замглавы Кировского района Новосибирска осудили за взятку

Суд приговорил бывшего заместителя главы Кировского района Новосибирска Александра Шишкина к 4,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 2,7 миллиона рублей. Его признали виновным в получении крупной взятки.

По данным следствия, экс-сотрудник районной администрации с декабря 2019 года по май 2021 года брал взятки у граждан. Деньги предназначались за помощь в незаконном вывозе и демонтаже металлических гаражей и погребов в Кировском районе.

Помимо основного наказания, у осужденного изъяли 540 тысяч рублей. Это сумма, эквивалентная полученной взятке, как сообщает прокуратура региона.

Стоит отметить, что осужденному также запретили в течение пяти лет работать в государственных органах и органах местного самоуправления на должностях, требующих организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. Конфисковали 540 тысяч рублей — сумму, равную размеру взятки.

