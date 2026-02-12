Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Право&Порядок

Суд оштрафовал депутата Заксобрания Новосибирской области Терепу

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Он не сообщил в ГУ МВД о приеме на работу экс-сотрудника ведомства

Мировой суд Центрального района Новосибирска оштрафовал депутата областного парламента Александра Терепу на 20 тысяч рублей. Судом он признан виновным в нарушении статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». Об этом информирует пресс-служба прокуратуры региона.

В сообщении утверждается, что во время замещения поста управляющего региональным Отделением Фонда социального и пенсионного страхования (ОСФР), Терепа не проинформировал ГУ МВД России по Новосибирской области о найме бывшего сотрудника ведомства.

Во время прокурорской проверки Тереп оставил должность и стал депутатом Законодательного собрания Новосибирской области.

— Несмотря на это, за правонарушение, совершенное им на ранее занимаемой должности, Терепа А.Г. привлечен судом к административной ответственности в виде штрафа на сумму 20 тыс. рублей, — отметили в прокуратуре.

Терепа стал депутатом в сентябре 2025 года. Он представляет интересы пятого избирательного округа в региональном парламенте. Политик входит во фракцию «Единая Россия» и трудится в комитете по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и тарифам.

В октябре 2025 года Терепа покинул пост главы ОСФР, который он занимал с момента основания фонда, то есть с 1 января 2023 года. Прежде, на протяжении 12 лет, с декабря 2010 года, он руководил Отделением Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что требования к неплательщикам за услуги ЖКХ ужесточились в Новосибирске.

Источник фото: пресс-служба ОСФ по Новосибирской области

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы

Рубрики : Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : штраф суд МВД депутат Заксобрания

665
1
0
Предыдущая статья
С 24 жилых домов в Новосибирске снимут «лоскутные» фасады магазинов и аптек
Следующая статья
Новосибирские энергетики начали ремонтную кампанию 2026 года

Новосибирское УФАС предписало учредителю «Толмачево» изменить правила закупок

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирское управление ФАС России обязало учредителя аэропорта «Толмачево» пересмотреть внутренние правила. ООО «Новапорт-Холдинг» получило предписание исключить возможность проведения крупных закупок без торгов.

Решение стало итогом рассмотрения дела, возбужденного в апреле 2025 года. Антимонопольная служба установила, что внутренние положения аэропорта допускали «прямые» закупки аудиторских услуг и аренды спецтехники у единственного поставщика. По мнению регулятора, такие формулировки без объективных причин могли ограничить конкуренцию.

Читать полностью

В Новосибирске топ-менеджера Росатома арестовали по делу о взятке

Автор: Артем Рязанов

Железнодорожный районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новосибирской области о выборе меры пресечения для Михаила Метелкина.

Михаил Метелкин, директор бизнес-направления «Специальная химия» в АО «ТВЭЛ» (топливная компания Росатома), задержан по обвинению в даче крупной взятки. Об этом сообщили органы предварительного следствия.

Читать полностью

Организованную группу автоподставщиков задержали в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Следователь Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области открыл дело по статье о создании преступного сообщества. Под подозрение попали двое жителей Новосибирска, а также пятеро их сообщников.

— Предварительно установлено, что двое мужчин 1991 и 2004 гг. рождения, являясь организаторами ОПГ приобретали дорогостоящие иномарки и в дальнейшем передвигаясь по дорогам областного центра, умышленно создавали аварийные ситуации с автомобилями, которые по Правилам дорожного движения обязаны были предоставить преимущество в движении. Подозреваемые стремились повредить в столкновении определенные детали своих автомобилей, ремонт которых был наиболее дорогостоящим, — говорится в сообщении регионального МВД.

Читать полностью

Семейный «вклад»: супруги из Новосибирска помогали мошенникам выкачивать деньги из россиян

Автор: Ольга Кирсанова

Новосибирские силовики пресекли деятельность супружеской пары из Новолугового, которые помогали телефонным мошенникам обирать россиян.

Установлено, что с марта 2025 года муж с женой снимали «конспиративные» квартиры, где устанавливали абонентское коммутационное оборудование — так называемые сим-боксы. С их помощью мошенники выкачивали у жителей России деньги и передавали через криптокошельки в колл-центры на территории Украины.

Читать полностью

В Новосибирской области подростков вовлекли в 153 киберпреступления

Автор: Оксана Мочалова

Подростки и их семьи всё чаще становятся мишенью для цифровых мошенников. По данным ГУ МВД по региону, в 2025 году несовершеннолетних жителей области вовлекли через интернет в 153 преступления. Этот показатель вырос на треть по сравнению с предыдущим годом. Как сообщили в Сибирском главном управлении Банка России, особую тревогу вызывают схемы, где детей активно используют в качестве дропперов — для обналичивания похищенных средств.

Статистика, озвученная на совещании в Законодательном собрании Новосибирской области, показывает масштаб проблемы: до 20% таких «обнальных» счетов зарегистрированы на несовершеннолетних.

Читать полностью

Лжегазовщики, виновные во взрыве многоэтажки в Новосибирске, выплатят 335 миллионов

Автор: Артем Рязанов

Омский районный суд удовлетворил иск прокуратуры Новосибирской области. С осуждённых фигурантов дела о взрыве на улице Линейной, 39, решено взыскать 335 миллионов рублей. Эти средства будут направлены в пользу мэрии Новосибирска. Ранее мэрия уже компенсировала ущерб собственникам 57 повреждённых и уничтоженных квартир. Ирину Урбах и Евгения Кавуна из Омска признали виновниками трагедии, в которой в феврале 2023 года погибли 15 человек.

Их осудили за оказание небезопасных услуг, которые привели к гибели людей. Зимой 2023 года Урбах и Кавун, выдавая себя за сотрудников газовой службы, провели незаконный ремонт оборудования в доме. Это вызвало разрушительный взрыв. В ноябре 2024 года Заельцовский районный суд Новосибирска приговорил их к 10 и 10 годам и 3 месяцам колонии. Позже сроки были незначительно уменьшены.

Читать полностью
Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

Огурцы в России подешевеют только к лету

Бизнес

Производство мяса птицы в Новосибирской области выросло на 7,5%

Недвижимость

Сбер в Новосибирске обсудил с девелоперами тренды рынка недвижимости и внедрение ИИ

Право&Порядок

Суд оштрафовал депутата Заксобрания Новосибирской области Терепу

Бизнес Город Недвижимость Общество

С 24 жилых домов в Новосибирске снимут «лоскутные» фасады магазинов и аптек

Город Общество

100 лет со дня переименования: историки рассказали, как город на Оби стал Новосибирском

Власть Общество

Готов ли Новосибирск к снижению налогов от бизнеса, поинтересовался депутат

Мировые и федеральные новости Недвижимость

«Ситуация не показательна для отрасли»: в Минстрое РФ прокомментировали обращение «Самолета» за господдержкой

Бизнес

«Подорожник» готовится покинуть Новосибирск

Общество

«У нас не серый город»: архитекторы предложили сделать цветовые паспорта для всех районов Новосибирска

Власть Общество

В полиции рассказали о возбужденных делах с автомошенниками в Новосибирске

Власть Общество

Праздник для эскортниц: отменить День святого Валентина предложили в Госдуме

Власть Общество

Новосибирские предприятия получили возможность увеличить переработки

Власть Общество

Новосибирские полицейские готовятся ловить питбайкеров

Власть Город

«Центру нужен единый замысел»: мэрии Новосибирска рекомендовали предметно заняться обликом города

Общество

Названы подразделения новосибирской полиции с нехваткой сотрудников

Общество

Мэр Новосибирска поручил продлить смены дорожников перед похолоданием

Город Общество

Архитекторы Новосибирска объявили цвет кинотеатра «Победа» цветом года

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности