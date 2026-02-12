Суд оштрафовал депутата Заксобрания Новосибирской области Терепу

Мировой суд Центрального района Новосибирска оштрафовал депутата областного парламента Александра Терепу на 20 тысяч рублей. Судом он признан виновным в нарушении статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». Об этом информирует пресс-служба прокуратуры региона.

В сообщении утверждается, что во время замещения поста управляющего региональным Отделением Фонда социального и пенсионного страхования (ОСФР), Терепа не проинформировал ГУ МВД России по Новосибирской области о найме бывшего сотрудника ведомства.

Во время прокурорской проверки Тереп оставил должность и стал депутатом Законодательного собрания Новосибирской области.

— Несмотря на это, за правонарушение, совершенное им на ранее занимаемой должности, Терепа А.Г. привлечен судом к административной ответственности в виде штрафа на сумму 20 тыс. рублей, — отметили в прокуратуре.

Терепа стал депутатом в сентябре 2025 года. Он представляет интересы пятого избирательного округа в региональном парламенте. Политик входит во фракцию «Единая Россия» и трудится в комитете по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и тарифам.

В октябре 2025 года Терепа покинул пост главы ОСФР, который он занимал с момента основания фонда, то есть с 1 января 2023 года. Прежде, на протяжении 12 лет, с декабря 2010 года, он руководил Отделением Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области.

